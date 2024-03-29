Российский голкипер со второй попытки всё-таки станет игроком «Филадельфии», а западные клубы находятся на грани вылета из Кубка Гагарина.

Федотов покинул ЦСКА и едет в НХЛ, в плей-офф КХЛ эра Востока. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 28 марта 2024 года.

ХК ЦСКА расторг контракт с вратарём Иваном Федотовым

ХК ЦСКА достиг соглашения о расторжении контракта с вратарём Иваном Федотовым. Права в КХЛ на вратаря останутся у армейского клуба.

«В прошедшем сезоне игрок провёл за армейский клуб 49 матчей, отразив 1251 бросок по воротам (91,4%). Клуб благодарит Ивана Федотова и желает успехов в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении клуба.

Напомним, 1 июля 2022 года Федотова задержали и принудительно отправили в военкомат, после чего хоккеист отслужил в вооружённых силах России, так и не уехав в НХЛ, где ещё до задержания подписал контракт с «Филадельфией Флайерз». В сезоне-2023/2024 он вернулся в состав ЦСКА, подписав новый контракт.

The Athletic: Федотов присоединится к «Филадельфии» до конца сезона

Журналисты североамериканского портала The Athletic заявили, что голкипер Иван Федотов присоединится к «Филадельфии Флайерз» до конца сезона.

Отмечается, что в Национальной хоккейной лиге изданию подтвердили, что нет проблем или препятствий для немедленного перехода Федотова в команду или игры за неё.

Материалы по теме Заместитель комиссионера НХЛ: контракт Федотова с «Филадельфией» остаётся действительным

«Металлург» дома победил «Спартак» и находится в шаге от полуфинала Кубка Гагарина

В Магнитогорске закончился матч 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Металлург» принимал на своём льду московский «Спартак». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

На восьмой минуте первого периода Данила Юров с передач Александра Петунина и Алексея Маклюкова открыл счёт во встрече. На 12-й минуте периода Денис Зернов с передачи Романа Канцерова удвоил преимущество хозяев. На последней минуте периода Юров с передач Александра Петунина и Никиты Михайлиса сделал счёт 3:0, оформив дубль.

На 15-й минуте второго периода Даниил Вовченко с передач Робина Пресса и Игоря Гераськина довёл счёт до крупного. Спустя три минуты Михаил Мальцев с передачи Романа Рукавишникова размочил счёт во встрече.

В середине третьей двадцатиминутки Герман Рубцов с передачи Павла Порядина сделал счёт 2:4. На 12-й минуте периода Порядин с передач Андрея Локтионова и Николая Голдобина сократил отставание «Спартака» до минимума. За пять минут до конца периода Егор Коробкин забросил пятую шайбу в ворота гостей.

Счёт в серии 3-2 в пользу уральского клуба. Следующая игра состоится в Москве 30 марта. Встреча на стадионе «Мегаспорт» начнётся в 17:00 мск.

«Авангард» одержал победу над «Локомотивом» и сравнял счёт в серии Кубка Гагарина — 3-3

В Ярославле закончился матч 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Локомотив» принимал на своём льду омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Счёт во встрече открыл защитник железнодорожников Мартин Гернат с передач Максима Берёзкина и Алексея Береглазова за 0,2 секунды до конца первого периода.

В начале второго игрового отрезка Максим Шалунов с передач Берёзкина и Андрея Сергеева удвоил преимущество хозяев. На восьмой минуте периода Игорь Мартынов с передач Николая Прохоркина и Томаша Юрчо размочил счёт во встрече. Спустя полторы минуты Семён Чистяков с передач Владимира Ткачёва и Райана Спунера сделал счёт равным. За три секунды до конца периода Прохоркин с передач Спунера и Ткачёва впервые в матче вывел омский клуб вперёд.

Счёт в серии стал 3-3. Решающий седьмой матч состоится в Омске послезавтра, 30 марта.

Иван Демидов — в топ-3 рейтинга драфта НХЛ — 2024 по версии ESPN

Журналистка Рэйчел Доэрри в статье на сайте ESPN представила рейтинг драфта игроков НХЛ — 2024.

В топ-10 попали два российских игрока: форвард системы СКА Иван Демидов занял вторую строчку, защитник «Торпедо» Антон Силаев находится на шестой позиции.

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:



1. Маклин Селебрини («Университет Бостона»);

2. Иван Демидов (СКА);

3. Артём Левшунов («Университет Мичигана»);

4. Кейдэн Линдстром («Медисин-Хат Тайгерс»);

5. Зэйн Парех («Сагино»);

6. Антон Силаев («Торпедо»);

7. Беркли Каттон («Спокан»);

8. Коул Эйзерман (программа USNTDP);

9. Сэм Дикинсон («Лондон Найтс»);

10. Зеев Буйум («Денверский университет»).

62-й драфт НХЛ пройдёт с 28 по 29 июня 2024 года в Парадайсе, штат Невада, США.