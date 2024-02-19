Рябкин — о Демидове: офигенный пацан и хороший игрок. Поймал на хит, чтобы не расслаблялся

Нападающий молодёжной хоккейной команды «Динамо» (Москва) Иван Рябкин высказался о возможном противостоянии с другим нападающим МХЛ Иваном Демидовым из «СКА-1946» в преддверии драфта НХЛ.

«Насколько интересно было проявить себя на фоне Ивана Демидова – одного из главных фаворитов предстоящего драфта НХЛ? Это проспект 2005 года рождения, очень хороший игрок. И как человек тоже. Заметил это, пообщавшись с ним. Офигенный пацан и хороший хоккеист. Мы первый раз сошлись с ним друг против друга. Мне очень понравилось, как он играет. Я слежу за ним и что-то беру из его игры.

Поймал его сегодня на хит? Ну так да, чтобы не расслаблялся. Надо было разбудить (смеётся).

Финиш регулярки? Нам надо выигрывать и готовиться к плей-офф, выходить с холодной головой, так же биться друг за друга и выигрывать», — сказал Рябкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.