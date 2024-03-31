«Дрезина» вместо «Локомотива», идеальная игра «Металлурга». Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 30 марта 2024 года.

Генеральный менеджер «Амура»: нападающий Егор Коршков покинул клуб

Генеральный менеджер хабаровского «Амура» Вадим Покотило заявил, что форвард Егор Коршков покинет дальневосточный клуб по окончании контракта 30 апреля 2024 года.

«Дело не в финансовой части. Сели с руководством, обсудили судьбу, он изъявил желание в следующем сезоне играть в другом клубе, ссылаясь на смену часовых поясов и частые перелёты. Мы сделали всё возможное, чтобы его сохранить, но Егор был с нами честен, спасибо ему за это. Сейчас находимся в поисках игрока на его позицию», — заявил Покотило на пресс-конференции.

В завершившейся регулярке 27-летний Коршков сыграл за «Амур» 67 матчей, в которых забросил 15 шайб и отдал 29 результативных передач, набрав в общей сложности 44 очка. Также на его счету 3 (2+1) очка в шести матчах розыгрыша Кубка Гагарина — 2024.

Хенрик Лундквист включил двух российских вратарей в топ-5 лучших действующих в НХЛ

Легендарный шведский экс-голкипер Хенрик Лундквист назвал свой топ-5 лучших действующих вратарей в Национальной хоккейной лиге, сообщает пресс-служба НХЛ.

В список попали два российских вратаря: Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс»). Также в список попали вратари: Тэтчер Демко («Ванкувер Кэнакс»), Линус Улльмарк («Бостон Брюинз») и Якоб Маркстрём («Калгари Флэймз»).

Определились пары 1/2 финала Кубка Гагарина

Сегодня, 30 марта, завершились две серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Ярославский «Локомотив» обыграл омский «Авангард» в седьмом матче серии (2:0), а магнитогорский «Металлург» оказался сильнее московского «Спартака» в шестой встрече между этими командами (3:0).

Таким образом, определились полуфинальные пары Кубка Гагарина.

Пары 1/2 финала плей-офф КХЛ:

«Локомотив» (Ярославль) — «Трактор» (Челябинск);

«Металлург» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург).

Отметим, что «Металлург» в седьмой раз вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Их серия с «Автомобилистом» начнётся в Магнитогорске 3 апреля. Серия «Локомотив» (Ярославль) — «Трактор» (Челябинск) стартует в Ярославле 2 апреля.

Никитин — о «Локомотиве»: все писали, что бронепоезд, а получилась дрезина какая-то

Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин ответил на вопрос о серии 1/4 финала плей-офф КХЛ с омским «Авангардом».

— Казалось, что ушло движение у «Локомотива» — это физическая просадка или психологические проблемы?

— Если б функциональные просадки были, то мы б сегодня не вернулись в серию. Потом, с этими событиями, команды получили дополнительных три дня. Даже теоретически по физиологии не могло быть просадки. Я скажу так: здесь сопернику надо отдать должное. Они заставили нас впасть в такую прострацию немножко. Мы не плохо двигались, а просто не понимали, что происходит вокруг. Потому что все писали, что бронепоезд, а получилась дрезина какая-то. Хорошо, что раскочегарили.

«Сам не мог поверить». Тренер «Авангарда» — о разговоре с Хартли перед седьмым матчем

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Сергей Звягин рассказал, что общался с бывшим главным тренером омичей Бобом Хартли перед седьмым матчем плей-офф КХЛ с «Локомотивом».

— Были ли вы на связи с Бобом Хартли?

— Я сам этому не мог поверить, но первый раз мы с ним общались после как раз шестого матча. Мы много раз пытались друг другу дозвониться и присылали сообщения. Достаточно часто общаемся в другое время. Но Боб сейчас в разъездах был. И мы заняты тоже, плюс разница во времени.

По поводу консультации. Это было как раз перед седьмым матчем. Единственное, что он сказал: скажи ребятам, что в седьмой игре нельзя отсиживаться, что всё на кону, нужно идти вперёд. Напомнил, как мы играли овертайм седьмой встречи в Казани, что мы просили ребят не пятиться, а, наоборот, навязывать сопернику свою игру, играть первым номером.

Второй и третий период так и было. И если бы мы лучше шайбой распоряжались при входе в зону в первом периоде, я думаю, то же самое было бы.

Андрей Разин прокомментировал победу в серии со «Спартаком»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин поделился впечатлениями от победы в серии со «Спартаком» (4-2). Магнитогорцы вышли в полуфинал Кубка Гагарина.

«Считаю, с нашей стороны была, можно сказать, идеальная игра. Очень строго сыграли, не дали сопернику проявить его козыри в игре на контратаках, создавали много моментов, какой-то процент забили. Считаю, что заслуженно победили сегодня. По серии хочу сказать спасибо болельщикам — и нашим, и спартаковским. Было приятно играть в такой атмосфере, несмотря на все эти события… Хочется принести соболезнования всем, кто пострадал.

Спасибо команде «Спартак», было приятно играть против них, команда варьирует и тактику, и тактические действия. Нам было тяжело, я рад, что мы справились. Серия была интересная, я считаю, пусть две игры закончились 1:0. Считаю, что вторая игра в Магнитогорске, когда у нас не всё получалось, но мы её выиграли, была определяющей, — наверное, ещё пятая в Магнитогорске».

Жамнов: хотел бы поблагодарить всех за сезон, любому тренеру можно сказать спасибо

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал вылет красно-белых из розыгрыша Кубка Гагарина. Сегодня, 30 марта, московский коллектив уступил «Металлургу» со счётом 0:3.

«Что тут сказать? Эмоций особых нет, это и понятно. Хотел бы поздравить «Металлург» с выходом в полуфинал, пожелать им удачи, а нашим ребятам – двигаться вперёд.

Доволен ли итогами сезона? Если говорить в общем, по всему сезону и по плей-офф, ребята проделали очень хорошую работу. Тот результат, который команда показала в регулярке, показывала неплохой хоккей, говорит сам за себя. Без общей работы этого не бывает, есть много вещей, над которыми предстоит поработать, не хочу пока дискутировать на эту тему.

Хотел бы поблагодарить ребят за весь сезон, поблагодарить всех сотрудников — и массажистов, и докторов. Мы были дружной командой и не справились бы без любого человека в нашей раздевалке. Благодарен тренерскому штабу, это заслуга их всех, любому тренеру можно сказать огромное спасибо».

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