«К чёрту это дерьмо!» Самсонов снова тащит в НХЛ, забыв о кошмаре на старте сезона

Помните времена, как «Торонто» отправлял Илью Самсонова на драфт отказов, где его никто не забрал, а потом – в АХЛ? В какой-то момент даже казалось, что за «Лифс» он уже не сыграет. Вроде бы это было совсем недавно, а ощущение – что в другой жизни, настолько круто с тех пор развернулся сезон для российского вратаря.

До отправки в АХЛ Илья выиграл лишь пять матчей из 15, отразив всего лишь 86,2% бросков. Это был худший показатель в НХЛ на тот момент сезона. И это после того, как годом ранее Илью готовы были носить на руках, ведь он помог «Торонто» впервые за 19 лет преодолеть первый раунд плей-офф.

Сейчас уже можно говорить, что «Торонто» в тот момент поступил правильно. Дал Илье паузу перезагрузиться, побыть с семьёй и вернуть уверенность в себе. «Главное – оставаться на позитиве. Я много общался с тренером вратарей. Мы сделали пару шагов назад. Я забыл, как наслаждаться хоккеем.

Семья – жена и ребёнок – главная часть моей жизни. Когда не всё хорошо, грустишь или ещё что-то, жена шлёт фотографию Мирослава – веселее, мы тебя любим! С папой тоже очень важно разговаривать. Он старше тебя и через всякое проходил. Он не профессиональный хоккеист, но я всё равно очень его уважаю и слушаю то, что он говорит. Когда у него в жизни проблема, он всегда смотрит вперёд. Говорит: «Легко сидеть и ныть, повесив голову. Но у тебя теперь своя семья, ты уже не маленький», — рассказывал Самсонов после возвращения в основу «Торонто».

С тех пор россиянин выиграл 15 матчей из 20, отражая 91,4% бросков. Сегодняшняя игра с «Баффало» идеально иллюстрирует все перипетии его сезона и их преодоление. В конце декабря на этой же арене Илью заменили после пяти пропущенных шайб («Торонто» в итоге проиграл 3:9), а ещё через несколько дней выставили на драфт отказов.

Сегодня же Самсонов был бесподобен, отразил все 34 броска и оформил 13-й «сухарь» в карьере. Между прочим, это первый случай с ноября 2007 года, когда «Торонто» не пропустил ни одной шайбы в Баффало! Неудивительно, что именно Илью признали первой звездой встречи, хотя были в этом матче и другие герои, о которых позже.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Ребята здорово играли в обороне, меньшинство проделало отличную работу. Это здорово для уверенности команды. Это не только мой «сухарь», но и команды. Хорошо так сыграть перед плей-офф. Я не помню предыдущий матч здесь. Девять голов? Да к чёрту это дерьмо! Сейчас я отлично себя чувствую. То было уже давно. Я не помню», — так Илья прокомментировал сегодняшнюю победу.

В этом же матче ещё и Остон Мэттьюс выбил 60 голов за сезон — он идёт на рекорд XXI века, который пока что удерживает Александр Овечкин (65 голов в сезоне-2007/2008). Самсонов пожелал партнёру добраться до отметки 70 – такого НХЛ не видела с 1993 года, когда по 76 голов забили Александр Могильный и Теэму Селянне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Это круто, не каждый год такое случается. Это очень круто. Я просто жду, когда он забьёт 70. Это моя маленькая мечта, хочу увидеть 70 голов Остона в этом году. Он каждый год нас удивляет. В прошлом году мы увидели, как он пашет в зоне обороны. В этом году он пашет на обеих концах площадки, и в обороне хорош, и гол опять забил», — сказал Илья об успехах американского снайпера.

Мэттьюс, в свою очередь, с трудом смог подобрать слова, чтобы выразить восхищение своим вратарём: «У меня даже нет слов. Это было невероятно».

Хорошие новости для «Торонто» перед плей-офф – Самсонов вернулся и снова тащит в НХЛ. Как же приятно видеть, что он спокоен и уверен в себе!

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