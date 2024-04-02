Удивили так удивили. 5 хоккеистов, ставших открытием сезона НХЛ

Пока всё внимание приковано к Кучерову, Маккиннону и Макдэвиду, которые выясняют, кто из них станет «царём горы», к Овечкину, который продолжает штурмовать рекорд Уэйна Гретцки, и Панарину, который в режиме реального времени переписывает историю «Рейнджерс», мы поговорим об игроках, которые в этом сезоне не пользуются таким вниманием, но при этом уже заставили о себе говорить пусть и искушённых обывателей хоккея.

Эти игроки не обладают чумовой статистикой, пока что не являются полноправными лидерами команды, но заслужили внимание тем, что перед началом сезона о них вообще никто не говорил, максимум вскользь, не уделяя большого внимания. Однако они сумели воспользоваться ситуацией и шансом, чтобы ворваться в топ-6 или стать основным вратарём своей команды, не выглядя там инородным телом.

Укко-Пекка Луукконен («Баффало Сэйбрз»)

Статистика:

Коэффициент надёжности – 2,58

Процент отражённых бросков – 91

Игры «на ноль» — 5

Сказать, что 25-летний финн появился из ниоткуда, нельзя. Луукконен приводил финнов к победе на МЧМ-2019, сыграв во всех матчах турнира. А «Баффало» задрафтовал вратаря ещё в 2017 году, потратив 54-й выбор. Но пробивать дорогу в НХЛ пришлось долго. За первые пять лет в Северной Америке Укко-Пекка сыграл лишь 13 матчей в лиге, но и в тех не впечатлил. В прошлом сезоне сыграл почти половину матчей, но и этот результат не был чем-то выдающимся, особенно если вспомнить тот факт, что перед началом сезона «клинкам» он был не нужен и всерьёз рассматривался вариант с обменом.

Но посидев немного под Девоном Леви, финн быстро «съел» конкурента по цеху, предоставляя немалые шансы команде всё-таки побороться за плей-офф. В январе Луукконен отметился потрясающей «сухой» серией, которая составила 163 минуты, а уже в феврале сайт НХЛ представил его как возможного кандидата на поездку на Турнир четырёх наций.

По статистическим показателям Луукконен находится в топе лиги, а по «сухим» матчам – на третьем месте. Но особенно статистика удивляет в разрезе того, какую команду представляет финн. «Сэйбрз» почти не претендовали на плей-офф в этом сезоне, имеют много молодых игроков, а также половина защитников команды являются заправскими полузащитниками, не всегда помогающими голкиперу.

Нильс Хёгландер («Ванкувер Кэнакс»)

Статистика: 72 матча, 33 (22+11) очка

23-летний швед ещё четыре года назад дебютировал в НХЛ, закончив чемпионат с показателем, равным почти 0,5 очка за игру. Но после хорошего дебюта игра пошла на спад, и прошлый сезон Хёгландер провёл преимущественно в АХЛ.

В этом сезоне Нильсу изначально доверили место в четвёртом звене, что, казалось бы, не лучшая перспектива для шведского игровичка, однако Хёгландер вцепился в шанс и образовал вокруг себя в один момент лучшее четвёртое звено в НХЛ, выходя в сочетании с Джошуа и Лафферти. А вскоре заслужил и повышение, причём сразу в первое звено к своему соотечественнику – Элиасу Петтерссону.

Нильс Хёгландер Фото: DARRYL DYCK/AP/ТАСС

Хёгландер, впечатливший многих ещё на МЧМ в 2020 году, имеет отличный шанс показывать лучшие качества именно сейчас, потому что он является природным игроком топ-6. Катание, видение площадки, умение находить свободные зоны – всё это про Нильса.

Джон Петерка («Баффало Сэйбрз»)

Статистика: 75 матчей, 46 (26+20) очков

Очередной представитель «Баффало», но вряд ли это кого-то удивляет. «Клинки» имеют один из самых мощнейших пул проспектов, который говорит о том, что скоро затяжная серия без плей-офф должна быть прервана.

Петерка был выбран под 34-м номером на драфте 2020 года и является представителем, наверное, сильнейшего немецкого поколения в истории, куда входят Штюцле, Райхель, Зайдер и ещё несколько добротных игроков.

Джон дебютировал в НХЛ в сезоне-2021/2022, однако провёл лишь две игры. Зато разорвал АХЛ, набрав в 80 матчах 80 очков.

Джон Петерка Фото: JASON FRANSON/AP/ТАСС

Удивляет, что Петерка совершил такой быстрый прогресс и набирает очки на уровне двух лидеров «Баффало» — Така и Томпсона. Этот прорыв и позволил переместиться немцу в сочетание к американцам, и смотрится он там значительно лучше, чем Скиннер, который после хорошего прошлого сезона выглядит блёкло.

Прежде всего Джона отличает плавное катание, способное создать ему преимущество в зоне атаки, а также мастерский бросок, что не всегда типично для игроков с его антропометрическими данными.

Коннор Макмайкл («Вашингтон Кэпиталз»)

Статистика: 71 матч, 32 (17+15) очка

«Вашингтон», годами бегавший за Кубком Стэнли, забыл про смену поколения в команде, из-за чего в организации осталось очень мало молодых перспективных игроков. Но кого-то найти удалось, и один из них – это Коннор Макмайкл.

В 2019 году «столичные» потратили на Коннора пик первого раунда, задрафтовав канадца под общим 25-м номером. Первый полноценный сезон Макмайкл провёл два года назад, но не впечатлил никого и предыдущий сезон провёл почти полностью в АХЛ.

В той среде, которая сейчас воцарилась в «Вашингтоне», можно и нужно пользоваться шансом, чем Макмайкл пока и пользуется. По ходу сезона он дорос до игрока топ-6, а в последних матчах даже выходит в звене с Александром Овечкиным и помогает тому идти к рекорду Великого.

Коннор показывает себя не только отличным пахарем и винтиком в системе Спенсера Карбери, но и игроком с нетривиальной техникой. Предлагаем ознакомиться с шайбой Макмайкла в ворота «Нью-Джерси», когда он оставил в дураках всю оборону «дьяволов».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Ничего не напомнил этот гол? На секунду могло показаться, что это был Евгений Кузнецов в лучшие годы. Неужто преемник?

Бобби Макманн («Торонто Мэйпл Лифс»)

Статистика: 50 матчей, 23 (14+9) очка

История самого возрастного игрока данного рейтинга (летом исполнится 28 лет) является самой удивительной. Во-первых, Бобби не был задрафтован ни одним клубом НХЛ. Во-вторых, до нынешнего сезона провёл в лиге лишь 10 игр, в которых набрал одно очко. В-третьих, не рассматривался на игрока основы с начала сезона, а первый матч сыграл лишь через месяц после начала регулярки, в котором сразу набрал два очка.

«Торонто» находится в такой ситуации, что им жизненно необходимо находить недорогих игроков, которые будут помогать Мэттьюсу и компании, иначе рассчитывать на что-то серьёзное даже в теории просто невозможно. С одним игроком как минимум повезло.

Макманн, внешне похожий на человека из эпохи 70-х годов прошлого века, раскочегарился только к февралю, где на шестиматчевом отрезке набрал 10 (7+3) очков и сделал хет-трик в ворота «Сент-Луиса». И уже в середине марта был вознаграждён новым контрактом на два года на сумму $ 1,35 млн в год.