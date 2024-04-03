СКА выиграл суд у КХЛ, «Динамо» сохранило тренера и лидеров. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 2 апреля 2024 года.

Коннор Макдэвид и Натан Маккиннон вошли в тройку звёзд марта в НХЛ

Национальная хоккейная лига опубликовала тройку звёзд прошедшего игрового месяца.

Третьей звездой месяца назван нападающий «Нэшвилла» Филип Форсберг. Шведский форвард провёл за месяц 13 матчей, в которых набрал 23 очка — забросил 12 шайб и отдал 11 результативных передач.

Второй звездой месяца назван капитан «Колорадо» Натан Маккиннон. Канадский форвард провёл в марте 13 матчей, в которых набрал 27 очков — забросил 11 шайб и отдал 16 результативных передач.

Первой звездой месяца признан нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. На счету суперзвезды НХЛ в прошедшем месяце 15 матчей, в которых форвард набрал 31 очко — забросил семь шайб и отдал 24 результативные передачи.

СКА выиграл суд у КХЛ по штрафу Ротенберга на 500 тысяч рублей, лига вернёт деньги клубу

Хоккейный клуб СКА успешно оспорил штраф в 500 тысяч рублей, который был наложен на главного тренера клуба Романа Ротенберга Спортивно‑дисциплинарным комитетом КХЛ в декабре 2023 года, сообщает пресс-служба клуба.

Третейский суд отменил решение дисциплинарного комитета КХЛ по наложению штрафа на Романа Ротенберга от 22 декабря 2023 года. По решению суда КХЛ должна возвратить СКА 500 тысяч рублей.

Отметим, что Ротенберг получил одноматчевую дисквалификацию 4 ноября за высказывания после матча с «Авангардом», в которых был недоволен работой судей, вовремя не разнявших драку Ивана Зинченко и Марка Вербы. На СКА тогда был наложен штраф в размере 500 тысяч рублей.

Алексей Кудашов остаётся главным тренером московского «Динамо»

Главный тренер Алексей Кудашов продолжит работу в московском «Динамо». Об этом заявил президент клуба Виктор Воронин на пресс-конференции.

«Алексей Кудашов продолжит работу в «Динамо». Соглашение со специалистом рассчитано на два года», передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, под руководством 52-летнего Кудашова в нынешнем сезоне столичный клуб второй раз в своей истории выиграл Кубок Континента, став лучшей командой лиги по итогам регулярного чемпионата. Из плей-офф динамовцы вылетели на стадии второго раунда, благодаря чему займут пятое место в итоговой турнирной таблице КХЛ.

Совет директоров московского «Динамо» согласовал продление контрактов с Уилом и О'Деллом

Совет директоров московского «Динамо» согласовал продление контрактов с нападающими бело-голубых Джорданом Уилом и Эриком О'Деллом. Об этом заявил президент клуба Виктор Воронин на пресс-конференции.

31-летний канадец Джордан Уил в 66 матчах регулярки забросил 30 шайб и отдал 47 результативных передач, набрав в общей сложности 77 очков. В плей-офф на счету форварда 10 матчей, где он записал на свой счёт 9 (4+5) очков.

33-летний Эрик О'Делл в 64 играх регулярного сезона забросил 23 шайбы и отдал 28 передач, набрав в общей сложности 51 очко. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 нападающий сыграл 10 матчей, где он набрал 6 (4+2) очков.

«Локомотив» уверенно обыграл «Трактор» в первом матче 1/2 финала Кубка Гагарина

В Ярославле прошёл первый матч полуфинала плей-офф КХЛ «Локомотив» – «Трактор». Встреча закончилась со счётом 5:2 в пользу ярославцев. На шестой минуте матча счёт открыл нападающий «Трактора» Чарльз Робинсон. «Локомотиву» удалось сравнять счёт и выйти вперёд ещё до конца первого периода — голами отметились Александр Полунин и Мартин Гернат.

На 35-й минуте матча травму получил основной вратарь «Трактора» Зак Фукале. Канадский голкипер получил повреждение в столкновении с нападающим «Локомотива» Максимом Шалуновым. Фукале покинул площадку с помощью партнёров по команде. Его сменщик Сергей Мыльников пропустил два гола за две с небольшим минуты — дубль оформил Полунин, и гол забил Красковский. На старте третьего периода «Локомотив» увеличил преимущество до трёх шайб и довёл дело до уверенной победы.

Тренер «Трактора»: если будут нападки на нашего вратаря, мы этого не оставим

Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин оценил травму основного вратаря Зака Фукале в столкновении с Максимом Шалуновым. Сменщик Сергей Мыльников дебютировал в плей-офф КХЛ и пропустил три гола после 17 бросков.

«То, что Мыльников долго не играл, это наша ошибка, но никто не думал, что Зак получит такую нелепую травму. Здесь уже на усмотрение лиги будем рассматривать этот момент, который произошёл. Скажем так, перед третьим голом, хотя я судье обратил внимание, всё равно последовало воздействие. Будем думать, как противодействовать этому моменту. Мы приехали играть в хоккей, но, если будут нападки на нашего вратаря, мы этого не оставим».

«СКА-1946» повторно обыграл «Белых Медведей» во втором матче 1/2 финала плей-офф МХЛ

В Санкт-Петербурге на стадионе «Хоккейный город» прошёл второй матч полуфинальной серии МХЛ между местным «СКА-1946» и «Белыми Медведями» из Челябинска. Победу в игре одержали хозяева площадки со счётом 4:1 и повели в серии со счётом 2-0.

Уже к 25-й минуте матча счёт был 4:0 в пользу хозяев. Голами отметились Игнат Лутфуллин, Иван Демидов, Никита Недопёкин и Амир Нугманов. Челябинцы смогли ответить лишь одним голом на старте третьего периода — отличился Леонид Колодий. Отметим, что в воротах хозяев играл Павел Мойсевич, который в прошедшем сезоне провёл 13 матчей в регулярном чемпионате за основной состав в КХЛ.

Счёт в серии стал 2-0 в пользу команды из Санкт-Петербурга. Второй матч состоится 5 апреля в Челябинске.