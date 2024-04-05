Тренер «Трактора» разнёс Шалунова, Кросби ждут на ЧМ. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 4 апреля 2024 года.

Кожевников: кто хейтит СКА, тот просто ему завидует

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал возможный переход в СКА игроков ЦСКА Михаила Григоренко и Сергея Плотникова.

«СКА подпишет Григоренко и Плотникова? Ну хорошо, ждём, когда объявят официально. Здорово, что такие игроки будут выступать в Петербурге. СКА играет в атакующий хоккей, они добавят креатива.

Питер всех скупает? А кого всех? Никого он не скупает. У них ушло большое количество человек, которые по разным причинам заиграли. А Григоренко с Плотниковым, может, где-то пересидели в ЦСКА. Они там всё выиграли, им нужны новый вызов, новые эмоции. Их хорошо знает тренерский штаб. Плотников уже играл в Петербурге, Григоренко играл в сборной. Там все условия, подход к игрокам, многие хотят играть в СКА, поэтому и идут. У Григоренко и Плотникова закончился контракт в ЦСКА, они нашли новую команду. А кто, как сейчас модно говорить, хейтит СКА, тот просто ему завидует».

Хмелевски подпишет трёхлетний контракт с «Салаватом Юлаевым» на 300 млн рублей

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Александр Хмелевски подпишет новый контракт с «Салаватом Юлаевым». Зарплата американского форварда составит 100 млн рублей за сезон. Таким образом, всего хоккеист заработает 300 млн рублей за три года.

Напомним, ранее агент другого североамериканца – Джоша Ливо – сообщил «Чемпионату», что его клиент заключил однолетнее соглашение с уфимцами. По нашим данным, сумма контракта Ливо составит 85 млн рублей в год.

В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 24-летний американский форвард провёл шесть матчей, в которых записал на свой счёт две заброшенные шайбы и пять результативных передач. В регулярном чемпионате в его активе 56 (27+29) очков в 67 играх.

Дмитрий Квартальнов останется главным тренером минского «Динамо» в следующем сезоне КХЛ

Генеральный директор ХК «Динамо» Минск Артём Каркоцкий заявил, что Дмитрий Квартальнов продолжит работу на посту главного тренера команды в следующем сезоне КХЛ. Ранее в СМИ появлялась информация, что специалист может покинуть белорусский клуб.

«Мы подвели итоги сезона с Дмитрием Вячеславовичем, я уже говорил, что у тренера контракт на три года. Идём дальше. Дмитрий Вячеславович продолжает работать в «Динамо», — цитирует Каркоцкого пресс-служба минского клуба.

Напомним, Квартальнов возглавляет белорусскую команду с сезона-2023/2024. Под его руководством «Динамо» вышло в плей-офф с восьмого места на Западе, где в первом раунде уступило московскому «Динамо» со счётом 2-4.

Александр Медведев предложил увеличить потолок зарплат в КХЛ на 10%

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев считает, что в связи с продлением нового сезона КХЛ на месяц будет целесообразно увеличить потолок зарплат на 10%. Недавно совет директоров КХЛ утвердил новые предельные сроки проведения сезона, который должен завершиться не позднее 31 мая.

«Есть потолок зарплат, который СКА и соблюдает. Мне кажется, раз сезон фактически продлили на месяц, значит, надо на 10% увеличить и потолок зарплат, раз хоккеисты до конца мая должны будут быть в расположении команды», — цитирует Медведева «РИА Новости».

Инсайдер НХЛ: Бедарду отправлено приглашение на участие в чемпионате мира по хоккею

Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн заявил, что генеральный менеджер сборной Канады Рик Нэш прислал приглашение форварду «Чикаго» Коннору Бедарду и нападающему «Анахайма» Мэйсону Мактавишу на чемпионат мира по хоккею.

«Генеральный менеджер сборной Канады Рик Нэш обратился к этим двум игрокам, поскольку команды этих двух хоккеистов выбыли из гонки за плей-офф Кубка Стэнли. Официального ответа от Бедарда пока нет. Последние пару лет он был очень занят на драфте и играл на нескольких чемпионатах мира среди юниоров. Но ожидается, что ответ будет утвердительным, и, скорее всего, Бедард поедет играть за Канаду на мужском чемпионате мира. В планах сборной Канады также добраться до Сидни Кросби, если и когда «Пингвинз» вылетят из гонки за плей-офф», — цитирует Лебрюна TSN.

«Локомотив» в овертайме победил «Трактор» и повёл в серии плей-офф КХЛ со счётом 2-0

В Ярославле закончился второй матч полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2024, в которой местный «Локомотив» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2. Счёт в серии стал 2-0 в пользу железнодорожников.

На шестой минуте первого периода Артур Каюмов с передач Максима Берёзкина и Алексея Береглазова открыл счёт в игре. Спустя минуту Виталий Кравцов с передачи Семёна Дер-Аргучинцева восстановил равенство в счёте.

На 14-й минуте второго периода Мартин Гернат с передач Максима Берёзкина и Максима Шалунова вновь вывел ярославский клуб вперёд. На 14-й минуте третьего игрового отрезка Илья Карпухин с передач Владимира Жаркова и Никиты Сошникова сделал счёт 2:2.

В овертайме победу «Локомотиву» принёс Георгий Иванов.

«Его поведение никуда не годится. Пусть в Челябинске боится». А. Заварухин — о Шалунове

Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин прокомментировал поражение во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2024 от «Локомотива» (2:3 ОТ, 0-2) и оценил поведение нападающего ярославского клуба Максима Шалунова.

«Мыльников здорово сыграл, оставлял команду в игре, к нему никаких претензий нет. По Фукале много вопросов читаем, слышим, случайно-неслучайно. Не будем спорить, случайно или неслучайно произошёл момент. Давайте смотреть глубже — что сделал Шалунов дальше? Он считается воспитанником челябинского хоккея, но его поведение на площадке никуда не годится. Сначала поднял руки — случайное касание, травмировал игрока. Но дальше он видит, что у нас вратаря уводят под руки, и даже не постучал по льду.

Игрок получил травму — ни звонка, ни извинений. Спасибо медперсоналу «Локомотива» — быстро посмотрели, какая у игрока травма. Но само отношение — всё-таки мы спортсмены. У каждого может быть травма. Это его не красит. Пускай в Челябинске боится, наверное. Это его не красит как профессионального спортсмена. Мы все делаем одно дело — играем в хоккей».