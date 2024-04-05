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Металлург Мг — Автомобилист. Прямая трансляция
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17:00 Мск
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Металлург — Автомобилист — 2:4, второй матч полуфинальной серии плей-офф КХЛ, отчёт и видео, 5 апреля 2024 года

Роковой удар локтем. «Металлург» проиграл из-за странного поступка дебютанта плей-офф КХЛ
Родион Власов
Роковой удар локтем
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Большинство «Автомобилиста», которое прибило «Ак Барс», нанесло удар во втором матче серии с «Магниткой».

После поражения в первой игре «Автомобилист» ещё и понёс потерю в составе. Второй матч в Магнитогорске пропускал Кёртис Валк: судя по всему, из-за попадания в шайбы в лицо в третьем периоде первой игры. Валк после этого на лёд не возвращался, а сегодня его заменил Максим Денежкин, для которого эта игра станет дебютной в Кубке Гагарина. Однако у «Авто», в отличие от первого матча, в составе был основной защитник большинства Ник Эберт. Андрей Разин ничего менять не стал.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
05 апреля 2024, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Да Коста (Голышев) – 07:06 (4x3)     1:1 Зернов (Пресс) – 27:29 (5x5)     1:2 Голышев (Да Коста, Эберт) – 35:56 (5x4)     1:3 Да Коста (Голышев, Баранцев) – 37:08 (5x4)     2:3 Силантьев (Хабаров) – 51:55 (5x5)     2:4 Романцев (Голышев) – 58:50 (en)    

Несмотря на то что первая игра почти 40 минут шла без голов, это не значило, что «Металлург» не создавал моментов. В отличие от прошлых соперников «Авто», «Металлург» пробивал построения «Автомобилиста» за счёт входа в зону на ведении, иногда создавал моменты после того, как садился на защитников за воротами, пользовался скоростью и мастерством своих нападающих. Хотя «Магнитка» не забила с игры в дебюте прошлого матча, штаб «Автомобилиста» внёс коррективы, и игроки гостей сегодня стали чаще применять силовые приёмы. Их в первом периоде было сразу 19, и они равномерно распределились у игроков «Авто».

Из-за этого «Магнитка» выглядела уже не так уверенно, как в первой игре, да и скорости были повеселее. Провокация Никиты Гребёнкина в отношении Джесси Блэкера привела к тому, что команды остались вчетвером — и «Автомобилисту» с его техничными лидерами этот формат оказался удобнее. Вскоре Валерий Орехов сфолил, и «Металлург» остался втроём против четверых. Спецбригада «Авто» в этом плей-офф убийственна против двойного недокомплекта, вот и для Стефана Да Косты расписали комбинацию, которую он успешно завершил.

После шайбы и «Металлург» прибавил, и «Автомобилист» в какой-то момент второго периода стал играть уж совсем откровенно на удержание. Около ворот Евгения Аликина начали появляться моменты, но голкипер выручал, а после одной из комбинаций шайба попала в штангу. Однако гол назревал, и он случился: после броска Дениса Зернова Робин Пресс закрыл зону, и повторный бросок Зернова с небольшим рикошетом зашёл в ворота.

Однако чем эта версия «Автомобилиста» отличается от образцов прошлых лет — после пропущенных голов она не разваливается, а держит удар. Гости тут же включили обороты и сами стали атаковать ворота Ильи Набокова.

Выделялся момент Да Косты: француз на технике обыграл оппонентов, однако Набоков спас свою команду. Впрочем, ключевое преимущество «Автомобилист» получил от соперника: 24-летний Максим Мухаметов, проводящий первый сезон в КХЛ, на ровном месте зарядил локтем в голову Сергею Широкову и получил пять минут штрафа. Любопытно, что в регулярке Мухаметов забил трижды — и всё в ворота «Авто». Однако на этот раз гроза «Автомобилиста» сыграла на пользу уральского клуба.

Большинство «5 на 4» у «Автомобилиста» жёстко сбоило в серии со СКА, однако здесь было пять полновесных минут, да ещё и с дальней лавкой. И тут уже «Авто» сначала повезло с рикошетами: после броска Да Косты шайба, как в пинболе, встретилась с тремя препятствиями, отскочив к Анатолию Голышеву, который отправил её в пустой угол. Ну а всего через минуту с небольшим уже индивидуальный проход Голышева закончился точной передачей на Да Косту.

«Металлург» оказался в сложнейшем положении — против «Автомобилиста» две шайбы отыгрывать куда сложнее, чем против «Локомотива», просто защита уральской команды не получила того же пиара. «Магнитка» с первых же минут третьего периода получила большинство, но игроки «Авто» ложились под шайбу — снова на первом плане оказался Кирилл Воробьёв, которому в одном из моментов прилетело в шлем. Защитник закончил матч сразу с восемью блок-шотами.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Металлург» с огромнейшим трудом играл в третьем периоде, еле пробиваясь сквозь плотные построения «Автомобилиста» в нейтральной зоне. Гол пришёл после вспышки гениальности от Макара Хабарова: один из «череповецких друзей» Разина стянул на себя обороняющихся игроков и отдал пас на Дмитрия Силантьева, который сократил разницу в счёте.

В самой концовке матча у «Магнитки» была шикарная возможность сравнять счёт — Семён Кизимов запорошил снегом чужого вратаря, и по нелепости это удаление не проигрывало штрафу Мухаметова, но было короче. Однако «Металлург» провёл эти две минуты так же слабо, как и предшествующие попытки игры в большинстве, получив гол в пустые ворота. Счёт в серии сравнялся, серия переезжает в Екатеринбург — правда, прошлые серии показали, что «Автомобилисту» на чужом льду играть даже проще, чем на своём.

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