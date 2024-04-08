СКА недоволен комментаторами, у Овечкина важный юбилей. Итоги дня в хоккее

Кроме того, СКА и некоторые другие клубы лиги предложили реформу судейства КХЛ.

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 8 апреля 2024 года.

Стала известна новая схема организации судейства, предлагаемая клубами КХЛ

«Чемпионату» стала известна новая схема организации судейства в Континентальной хоккейной лиге, которую предлагают внедрить СКА, «Динамо» (Минск), «Барыс» и ещё несколько других клубов КХЛ.

За обслуживание всех хоккейных матчей в России будет отвечать Всероссийская коллегия судей. При совете директоров КХЛ будет создан новый орган – судейский комитет, который будет подчиняться не руководству лиги, а напрямую совету директоров. Он будет состоять из бывших заслуженных арбитров (членов Всероссийской коллегии судей) и ветеранов хоккея. Главный арбитр КХЛ будет напрямую подчиняться судейскому комитету и контролировать все остальные направления, которые ранее входили в зону ответственности: организацию судейства матчей КХЛ, инспектирование, контроль качества работы арбитров, взаимодействие с клубами.

Александр Овечкин забил 1000 голов на взрослом уровне, не считая матчей плей-офф

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в в матче с «Каролиной» (2:4) оформил дубль и добрался до отметки в 1000 голов на взрослом уровне, не считая матчей плей-офф.

Всего в НХЛ россиянин в регулярных чемпионатах забросил 851 шайбу. В Континентальной хоккейной лиге Овечкин забил 19 голов. В матчах Российских хоккейных первенств на взрослом уровне Александр отметился 54 заброшенными шайбами. В матчах за взрослую сборную России на чемпионатах мира, Олимпиаде и Еврохоккейтуре Овечкин в общей сложности забил 76 голов. Итого в матчах на взрослом уровне на всех турнирах в общей сложности Овечкин забросил 1000 шайб.

В текущем сезоне НХЛ на счету Александра 62 очка — 29 заброшенных шайб и 33 результативные передачи в 77 матчах.

СКА выразил недовольство работой комментаторов КХЛ ТВ

Как стало известно «Чемпионату», петербургский СКА обратился к председателю совета директоров КХЛ Геннадию Тимченко и президенту КХЛ Алексею Морозову с письмом, в котором армейцы выразили недовольство работой пресс-службы лиги и предвзятым подходом комментаторов КХЛ ТВ. Сделать это клуб побудило обращение ветеранов и других представителей хоккейной общественности Санкт-Петербурга.

СКА возмутила в том числе работа Андрея Юртаева во время полуфинального матча Кубка Харламова между «СКА-1946» и «Белыми Медведями», где комментатор активно критиковал кадровую политику петербургского клуба. Также клуб считает, что лига безответственно подходит к комментариям в социальных сетях, а отсутствие модерации наносит вред всей лиге, а не только конкретному клубу.

«Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина, обыграв «Трактор»

В Челябинске завершился четвёртый матч полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным «Трактором» и «Локомотивом». Победу со счётом 3:0 одержала команда гостей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Мартин Гернат, Артур Каюмов и Сергей Андронов. Голевые передачи на свой счёт записали Александр Елесин, Максим Берёзкин, Дмитрий Симашев, а Иван Чехович оформил ассистентский дубль. Для защитника Симашева это первое очко в плей-офф КХЛ в карьере. Голкипер Даниил Исаев оформил третий «сухой» матч в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина.

Главный тренер «Локомотива» прокомментировал уверенный выход в финал Кубка Гагарина

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после победы в четвёртом матче полуфинальной серии с «Трактором» (3:0) высказался о выходе своей команды в финал.

«Слова благодарности сопернику. Прошли определённую проверку. [Спасибо] болельщикам, которые были с нами и дома, и здесь, поддерживая нас. Конечно, хочу поздравить парней. Сделали хороший шаг, готовимся дальше.

Я не скажу, что давно в хоккее, но иногда такие триггерные точки влияют на ход серии как в одну сторону, так и в другую. К этому команда должна быть готова. Я думаю, что мы после психологической закалки в серии с Омском оказались готовы к этим точкам и воспользовались ими.

В третьем периоде силы точно не экономили — просто психология никуда не денется. Не скажу, что мы доигрывали матч, но я понимаю парней, многие из которых вообще играли первый раз, а это нужно проходить на практике. Хорошо, что есть ребята, которые знают и умеют играть в таких ситуациях. Для того и есть команда – взрослые игроки должны помогать молодёжи».

«У меня не было шанса увернуться». Шалунов — о столкновении с голкипером «Трактора» Фукале

Нападающий «Локомотива» Максим Шалунов после победы в четвёртом матче серии третьего раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) над «Трактором» (3:0) рассказал о столкновении с вратарём чеябинцев Заком Фукале.

Серия закончилась, руки пожали, ни у кого нет никаких обид.

— Можно ли умышленно так сбить вратаря?

— Мне кажется, все адекватные люди понимали, что умышленно так сделать невозможно. И я не тот человек, который так будет делать. Этот момент — случайность, по-другому не назвать. Была борьба за шайбу, и вот такой исход.

— Был ли у вас шанс увернуться?

— Нет, у меня не было шанса увернуться.

Слова тренера «Трактора»? Я прекрасно понимаю, что Алексей Борисович (Заварухин. — Прим. «Чемпионата») хотел сделать, где-то психологически повоздействовать, но не получилось, — сказал Шалунов в пресс-зоне после матча.

«Локо» одержал победу над «Чайкой» и вышел вперёд в полуфинальной серии Кубка Харламова

В Ярославле на стадионе «Локомотив» завершился пятый матч полуфинальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ), в котором местный «Локо» принимал нижегородскую «Чайку». Победу со счётом 3:1 одержали хозяева льда.

Заброшенными шайбами в составе ярославцев отметились Дмитрий Ябелов, Егор Сурин и Роман Лутцев. На счету Сурина и Лутцева также есть результативные передачи. У «Чайки» отличился Андрей Крутов. Ассистентами выступили Антон Силаев и Никита Артамонов.

Отметим, что до 47-й минуты встречи нижегородцы вели 1:0, но не смогли удержать преимущество. Эта победа позволила «Локо» выйти вперёд в серии — 3-2. Следующий матч команды проведут в Нижнем Новгороде 10 апреля.