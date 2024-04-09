В НХЛ — новый топовый русский вратарь. Сделал мощный прорыв и стал номером 1 в «Каролине»

Пётр Кочетков — главный рок-н-ролльщик в лиге, а также один из главных конкурентов Коннора Бедарда в борьбе за «Колдер».

Для нас стало обыденностью, что в НХЛ есть плеяда топовых российских вратарей, которые являются одними из лучших в лиге. Андрей Василевский, несмотря на то что проводит не самый сильный сезон, продолжает считаться лучшим голкипером лиги в результате опроса игроков, Сергей Бобровский – главный творец достижений «Флориды», начиная с прошлогоднего плей-офф, Игорь Шестёркин воспрянул духом после Матча звёзд, выдавая элитные показатели на протяжении двух последних месяцев, а Илья Сорокин, хоть и проводит невпечатляющий сезон, но удостоился включением в пятёрку лучших голкиперов лиги по мнению Мартина Бродо, лучшего голкипера НХЛ в истории.

Но при этом нет чёткого ощущения, что этот список мало-мальски пополняется. Однако одно из свойств таких ощущений – обманчивость. Пётр Кочетков, наверное, по уровню ещё не находится в одном ряду со всеми вышеперечисленными звёздами вратарского цеха, но делает все попытки вступить в их ряды. Пётр является вторым вратарём НХЛ по коэффициенту надёжности, а также седьмым по количеству «сухих» матчей, деля его с лучшим голкипером лиги этого сезона – Коннором Хеллебайком.

Пётр Кочетков Фото: AP/TASS

Мастерство российского голкипера часто отмечает главный тренер команды, говоря после победных матчей о том, что «его игра сделала разницу в матче» и «лучше сыграть было невозможно». Его партнёр по команде, Андрей Свечников заявил: «Коч был потрясающим. Я чувствую, что с каждой игрой он обретает больше уверенности и становится всё лучше и лучше. Он уже в элите, поэтому приятно видеть, какую огромную роль он играет для нас».

Не скупится на похвалу и западная пресса. Журналист Стивен Эллис в статье на портале Daily Faceoff среди прочего написал: «Он великолепно справился с задачей, удерживая «Харрикейнз» на плаву, несмотря на проблемы со здоровьем у вратаря Фредерика Андерсена. Его продвинутая статистика находится на среднем уровне, но нет никаких сомнений в том, что без него у «Харрикейнз» были бы большие проблемы».

Как Кочетков стал основным голкипером?

Давайте ненадолго вернёмся в лето прошлого года и проследим, какие перспективы ждали Петра в этом сезоне. Спойлер – далеко не самые радужные. Как только открылось трансферное окно, «Каролина» продлила контракты как с Фредериком Андерсеном, так и с Антти Раантой, что означало одно – Кочетков вновь третий вратарь. И здесь уже не в первый раз пошли разговоры о том, что подписанный двусторонний контракт на четыре года был поспешным и недальновидным решением.

Но в начале сезона у «Харрикейнз» всё пошло не по плану: Андерсен травмировался, Раанта откровенно проваливал сезон и был отправлен на драфт отказов, а команда просто валилась. Тут-то Кочетков и зацепился за шанс и стал основным вратарём команды и начал помогать «Каролине» выходить из трясины.

Можно было бы эту историю назвать сказочной, но это далеко не тот случай. От кувырков судьбы Пётр никуда не делся, выдавая порой после блестящего матча очень неоднозначный, пропуская и из средней зоны, и меняясь в начале игры после охапки шайб в свои ворота. Но стабильность голкиперу редко приходит смолоду, поэтому на этом зацикливаться сейчас нет смысла.

Помимо нестабильной игры, могли в дело могли вмешаться и обстоятельства, не зависящие от Кочеткова: в январском матче с «Анахаймом» Дмитрий Орлов толкнул игрока «Дакс» на своего соотечественника, после чего Пётр покинул площадку. В тот момент стало по-настоящему тревожно за Кочеткова, но он вернулся меньше чем через месяц, а заиграл ещё увереннее. Значительно на его игровое время не повлияло даже возвращения Андерсена, с которым они теперь зачастую играют по очереди.

Кочетков — главный рок-н-ролльщик лиги

У тренера «Каролины» по работе с вратарями спросили об уверенной игре Кочеткова, и он ответил следующее: «Определённо, дело в уверенности, но есть кое-что большее. Вы можете говорить, что он уверенный, но этому есть причина. На мой взгляд, когда я думаю, как он играет и насколько он успешен, всё дело в агрессивности. Я считаю, что в последних семи или восьми матчах он часто играл на границе вратарской зоны. Он агрессивен. Когда он играет так, он успешен».

Вообще, агрессивная игра стала фактором, благодаря которому Кочетков снискал славу в НХЛ. Первое подобное выступление произошло ещё два года назад, во время серии первого раунда плей-офф с «Бостоном». По ходу второго матча серии, когда «Каролина» вела 3:1, Брэд Маршан ударил по спине Кочеткова, пытаясь сыграть на нервах у молодого голкипера, однако Пётр не стушевался перед главным провокатором лиги и ответил ему. Выражение лица форварда «Бостона» выражало недоумение, видимо, Маршан не ожидал такой яркой реакции.

Что этот прецедент не является единоразовой акцией, Кочетков доказал в этом сезоне, агрессивно парировав буллит Брэди Ткачука, который тоже пай-мальчиком не является. Американец пришёл в бешенство, попытался что-то выяснить у российского голкипера, однако единственное, что смогло вывести Брэди из этого конфликта, – это досрочный поход в раздевалку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Кочетков не только раздражает провокаторов, но и не прочь вступить и в массовые драки, что он, например, сделал в февральском матче с «Флоридой». А что, надо же показать, что ты часть крепкого коллектива.

Может показаться, что Кочеткову не стоит лишний раз распыляться на стычки и конфликты, а сосредоточиться на своей игре. Вспомним высказывание экс-вратаря клубов КХЛ Александра Салака, который прославился своей бесшабашностью: «Мне не раз говорили, что я слишком эмоционален… Но если бы я играл без эмоций, то перестал бы быть собой. Если выключу их, то начну проваливать каждый матч». Скорее всего, с Кочетковым тот же случай. Ему не надо быть на кого-то похожим, усмирять эмоции, чтобы не досаждать общественности, это сразу внесёт дискомфорт в его игру. Рок-н-ролльная манера игры помогает – как непосредственно игре, так и какой-никакой медийности.

Мнение эксперта по манере игры Кочеткова: Новиков: Кочетков может перевернуть НХЛ, если будет дружить с головой

Борьба за «Колдер Трофи»

А что с «Колдером», спросите вы? Информация для справки: де-факто Кочетков проводит третий сезон в НХЛ, однако де-юре – лишь первый. Как это возможно? Дело в том, что в двух сезонах до этого Пётр не отыграл необходимое количество матчей, чтобы активировался его контракт новичка.

В феврале Кочетков стал лучшим новичком НХЛ, а через пару недель начал мелькать в списках претендентов на «Колдер», куда одни ставили его в топ-3, а другие – в топ-5. Да, «обокрасть» Коннора Бедарда будет очень сложно, поскольку канадский «некстван» проводит поистине добротный сезон для 18-летнего парня. Но оказаться в тройке претендентов по итогам сезона уже будет большой победой, которая только стимулирует Кочеткова на дальнейшие свершения.