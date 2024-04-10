ФХР не против увеличения лимита на легионеров. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 10 апреля 2024 года.

Новым главным тренером «Витязя» станет не Вадим Епанчинцев, а Павел Десятков

Как стало известно «Чемпионату», в «Витязе» утвердили кандидатуру нового главного тренера. Им станет не Вадим Епанчинцев, как сообщалось ранее, а Павел Десятков.

Сезон-2023/2024 Павел Десятков работал ассистентом главного тренера «Лады» Олега Браташа. До этого два сезона 49-летний специалист возглавлял красноярский «Сокол».

В «Ладе» ответили на слухи об уходе нападающего Сафина в СКА

Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов ответил на слухи об уходе нападающего Остапа Сафина в СКА.

«Интерес со стороны СКА действительно есть, но Сафин пока никуда не уходит, он принадлежит «Ладе». Будем делать ему квалификационное предложение», — сказал Якубов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

В прошедшем регулярном сезоне Сафин провёл 67 матчей, в которых набрал 36 очков — забросил 13 шайб и отдал 23 результативных передачи с показателем полезности «+16». В плей-офф на счету форварда пять матчей без набранных очков с показателем полезности «-2».

Василевский победил в опросе игроков НХЛ как желаемый вратарь для решающего матча

Российский голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский победил в опросе игроков НХЛ как желаемый вратарь для решающего матча. Василевский побеждает в данном опросе уже третий год подряд. В анонимном голосовании принимали участие 639 игроков НХЛ.

За Василевского отдали свои голоса 46,92% игроков НХЛ. На втором месте в опросе расположился Игорь Шестёркин с 6,49% голосов. Тройку замкнул ещё один российский голкипер Илья Сорокин, за которого отдали свои голоса 6,17%. В пятёрку вошли Коннор Хеллебайк (5,03%) и Юусе Сарос (4,87%).

Кучеров признан лучшим плеймейкером в результате анонимного голосования игроков НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров признан лучшим плеймейкером в результате анонимного голосования игроков НХЛ. В голосовании приняли участие 639 хоккеистов НХЛ.

За Кучерова было отдано большинство голосов в размере 28,47%. Второе место занял капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 20,91% голосов. Тройку лучших по итогам голосования замкнул форвард «Ойлерз» Леон Драйзайтль с 8,96%. Четвёртое место занял ещё один россиянин Артемий Панарин, набравший 7,56% голосов. На пятом месте расположился нападающий «Торонто» Митчелл Марнер с 5,80%.

ФХР выступила с официальным заявлением по поводу увеличения лимита на легионеров в КХЛ

ФХР выступила с официальным заявлением по поводу увеличения лимита на легионеров в КХЛ до пяти иностранных хоккеистов.

«В соответствии с законодательством Федерация хоккея России вправе устанавливать ограничения на участие во всероссийских официальных соревнованиях по хоккею спортсменов, не имеющих права выступать за сборные команды России, которые затем утверждаются Минспорта России.

Сейчас каждый российский клуб вправе заявить на матч чемпионата КХЛ – чемпионата России по хоккею трёх иностранных хоккеистов (включая одного вратаря). Поскольку Международная федерация хоккея продлила действия ограничений на участие российских хоккеистов в чемпионатах мира всех категорий, и наши клубы также лишены возможности проводить матчи в рамках международных турниров в Европе и Северной Америке, ФХР приняла решение рассмотреть возможность возвращения лимита на «легионеров» (пять хоккеистов, в том числе не более одного вратаря) сроком на один год – сезон-2024/2025. Вопрос о возвращении будет рассмотрен правлением ФХР.

Руководство ФХР полагает, что выступление большего числа зарубежных игроков обеспечит спортивную конкуренцию и ознакомит российских участников чемпионата с другими школами мирового профессионального хоккея, что создаст дополнительные возможности для обмена опытом», — говорится в официальном заявлении на сайте ФХР.

В КХЛ положительно отреагировали на возможное увеличение лимита на легионеров в лиге

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги отреагировала на заявление Федерации хоккея России о возвращении лимита в пять легионеров для российских клубов КХЛ в следующем сезоне.

«Лига приветствует заявление Федерации хоккея России о возвращении лимита в пять легионеров для российских клубов КХЛ. Лига считает данное число оптимальным, оно способствует развитию наших молодых хоккеистов и повышает конкуренцию среди всех клубов Фонбет Чемпионата КХЛ», — сообщили в пресс-службе КХЛ корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Плющев: лимит перекроет ряд мест для наших молодых хоккеистов. Кому это выгодно?

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о возможном возвращении лимита в пять легионеров в следующем сезоне КХЛ.

«Вопрос с ситуацией по легионерам простой — кому это выгодно? Как говорил Козьма Прутков: «Зрите в корень, кому это нужно?». Если это нужно для развития нашего хоккея, то я не думаю, что это будет развивать. В футболе по 11 иностранных человек гоняют на поле, и наш футбол далеко не европейского уровня. Этот лимит перекроет ряд мест для наших молодых хоккеистов.

Видимо, отсутствие хотя бы средних игроков говорит о том, что надо кем-то замещать. Никто не говорит о том, что надо воспитывать своих. Поэтому всё делается для того, чтобы поднять конкуренцию в клубах. Но с другой стороны — мы не даём развиваться своим ребятам или не умеем готовить молодых ребят, которые соответствовали бы уровню КХЛ. Надо задать вопрос — а как же так? Получается, в России 11 академий, которые не готовят игроков уровня КХЛ? О мировом классе даже не говорим.

Я так понимаю, что принимается решение только на один сезон. Это что за чехарда? Должна быть система и чётко выстроенная политика, которая давала бы возможность росту хоккеистов и подготовке. Это же комплекс. Это не только учебно-тренировочный процесс, а календарь и много факторов, которые должны влиять. Видимо, проще взять легионера и поставить его на место своего игрока, и всё якобы будет нормально. Потому что, как только мы выйдем на международную арену, все наши болельщики сразу вылезут», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.