Споры о лимите в КХЛ, Овечкин в баре «Ливерпуля». Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 11 апреля 2024 года.

«Металлург» дома победил «Автомобилист» и находится в шаге от финала Кубка Гагарина

В Магнитогорске закончился пятый матч в полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2024, в которой местный «Металлург» принимал «Автомобилист». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2. Счёт в серии стал 3-2 в пользу «Магнитки».

На 10-й минуте первого периода Денис Зернов с передач Валерия Орехова и Дмитрия Силантьева открыл счёт в матче. Спустя 10 минут Денис Зернов с передачи Дмитрия Силантьева удвоил преимущество хозяев, оформив дубль. На 18-й минуте второго периода Анатолий Голышев с передач Дениса Баранцева и Сергея Зборовского размочил счёт в игре.

В начале третьего игрового отрезка Кирилл Воробьёв с передач Алексея Макеева и Анатолия Голышева сделал счёт 2:2. На седьмой минуте периода Даниил Вовченко с передач Александра Петунина и Игоря Гераськина во второй раз в матче вывел «Магнитку» вперёд. В конце встречи Денис Зернов оформив хет-трик, а затем Игорь Гераськин установил окончательный счёт в игре.

Следующая игра в этой серии состоится, 13 апреля, в Екатеринбурге. Начало встречи — в 14:00 мск.

Игроки НХЛ выбрали самого совершенного хоккеиста лиги

Игроки НХЛ путём анонимного голосования выбрали самого совершенного хоккеиста лиги. В голосовании приняли участие 639 хоккеистов НХЛ. Самым совершенным игроком НХЛ по версии самих же хоккеистов лиги признан нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби, за которого отдали 38,37% голосов. Примечательно, что Кросби был выбран самым совершенным игроком уже в пятый сезон подряд.

Полностью первая пятёрка по результатам голосования выглядит следующим образом:

1. Сидни Кросби — 38,37%.

2. Александр Барков — 14,60%.

3. Анже Копитар — 8,15%.

4. Коннор Макдэвид — 7,81%.

5. Натан Маккиннон — 6,62%.

Ранее игроки НХЛ назвали Никиту Кучерова лучшим плеймейкером лиги, а Андрея Василевского — самым предпочтительным вратарём для победы в решающем матче.

Александр Овечкин посетил бар болельщиков «Ливерпуля» в Баффало

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетил бар болельщиков футбольного клуба «Ливерпуль» в Баффало в преддверии игры с «Баффало Сэйбрз».

Александр Овечкин забросил шайбу во вчерашней встрече с «Детройтом» (2:1). Этот гол стал победным в матче. На счету россиянина стало 129 победных голов за карьеру в НХЛ. По этому показателю Александр занимает второе место в истории и уступает лишь легендарному чешскому форварду Яромиру Ягру, на счету которого 135 победных шайб в лиге. Всего в карьере НХЛ Овечкин забросил 852 шайбы. Отставание от рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ составляет 42 шайбы.

Континентальная хоккейная лига определила дату старта следующего чемпионата

Континентальная хоккейная лига определила дату старта следующего регулярного чемпионата сезона-2024/2025. Сезон-2024/2025 стартует 3 сентября матчем за Кубок Открытия, в котором сыграют ярославский «Локомотив» и другой финалист текущего сезона, определяющийся сейчас в полуфинальной паре между «Металлургом» и «Автомобилистом». Клубом-хозяином первого матча сезона станет обладатель Кубка Гагарина — 2024.

Полная структура и сроки проведения Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2024/2025 будут объявлены позднее. Напомним, прошедший регулярный чемпионат сезона-2023/2024 стартовал 1 сентября матчем между ЦСКА и казанским «Ак Барсом», завершившимся со счётом 5:2 в пользу гостей. Завершилась регулярка матчами 26 февраля.

Андрей Назаров отреагировал на вероятное увеличение лимита на легионеров в КХЛ

Известный тренер Андрей Назаров отреагировал на вероятное увеличение лимита на легионеров в КХЛ до пяти хоккеистов в следующем сезоне. В текущем сезоне КХЛ лимит на легионеров впервые был снижен до трёх хоккеистов.

«По всей видимости, в КХЛ на следующий сезон будет пять иностранцев, всё идёт именно к этому. Трансферный рынок сейчас скудный, всегда есть хорошие и молодые российские ребята, но возвращение к пяти легионерам, на мой взгляд, наклёвывалось, разговоры про это шли давно. Думаю, что нашей молодёжи дали сигнал, что расслабляться не стоит, а вот прибавлять нужно изо дня в день. Конкуренция в лиге сильно возрастает», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Майоров: кто лоббирует новый лимит на легионеров? СКА? Не знаю, боюсь что-либо сказать

Трёхкратный чемпион СССР в составе «Спартака» Борис Майоров высказался о своём отношении к возможному возврату к пяти легионерам в КХЛ. «С моей точки зрения на сегодняшний день рынок иностранцев очень ограничен. Из Северной Америки и Европы к нам никто не едет. Выбрать там кого-то, кто бы зажигал, типа Буше, довольно сложно. И всё-таки как ни говори, Россия — специфическая такая страна.

Но есть лоббисты этого мероприятия. Людям кажется, что если они доведут число иностранных игроков до пяти, то у них всё получится. Да ничего подобного! Для меня лично очень любопытный вопрос: кто же всё-таки лоббирует это? Кто эти люди? Как их фамилии? СКА? Не знаю, боюсь что-либо сказать. Но Питеру-то что жаловаться? Он столько игроков перелопатил в сезоне. И здесь ссылаться на какие-то неудачи, искать какие-то внешние причины — это не то что неправильно, это преступление перед хоккейной общественностью», — цитирует Майорова «ВсёПроСпорт».

Напомним, в нынешнем сезоне КХЛ впервые лимит на легионеров был сокращён до трёх иностранных хоккеистов. По ходу сезона руководства большинства клубов лиги выступили за возвращение прежнего лимита в пять легионеров. Вчера, 10 апреля, ФХР сделала официальное заявление по поводу увеличения лимита на легионеров в КХЛ до пяти иностранных хоккеистов.