«Мне кажется, вы провокатор!» Тренер «Металлурга» ярко выступил после поражения

«Катались отдельные личности, я бы им розовые манишки вручил»

Андрей Разин снова выдал яркий стендап, назвав одного из журналистов провокатором, а в самом конце 12-минутной пресс-конференции попросил его отпустить.

— Не очень было начало, пропустили глупейший гол. В принципе, первый период играли не хуже, наверное, единственный период, который по игре, как ни странно, был равным. Второй период мы полностью переигрывали, но голы почему-то залетали в наши ворота. Третий период тоже полностью провели в чужой зоне, но забили всего один гол. Вот, ждём и настраиваемся на седьмую игру.

— Почему «Металлург» проигрывал по скорости в первом периоде?

— «Металлург» проигрывал по скорости? С моей колокольни мне было видно немножко другое. Мы по скорости не проигрывали. Скажем так, люди выпали. Наверное, можно жёстко сказать, — не соответствовали уровню сегодняшней игры. А так команда смотрелась неплохо, и у «Автомобилиста» были моменты, и у нас были хорошие моменты, поэтому я бы не сказал, что мы проигрывали в первые 10 минут.

— Можете назвать, кто не соответствовал? По протоколу — Яковлев перестал появляться на льду.

— У вас профессия как называется, корреспондент? А мне кажется, вы провокатор. Вы всё гонитесь за другими? Выберите себе стиль, что вы за другими повторяете? Найдите стезю, где можно прорваться и заявить о себе. А вы всё какой-то провокационный вопросик хотите задать. Что вы как эти? Хоккеисты же не все хотят быть Малкиными, Овечкиными. Кто-то хочет быть Гребёнкиным.

— Два гола пришли со вбрасывания «Металлурга» в чужой зоне, как это объяснить?

— Бывает такое. Не бросили, не разобрались. Вернее, один раз не бросили, второй раз нарвались на контратаку. Наверное, больше заслуга «Автомобилиста» в этом.

— Коробкин получил клюшкой по лицу, насколько там серьёзно?

— А можно вас спросить, вы не считаете, что он получил по лицу и должно быть?

— Скорее всего, удаление.

— Да ладно? Всё, вопрос закрыт.

— В третьем периоде вы перетряхнули состав и сразу забили. Не было желания сделать это раньше?

— Честно, я уже после первого перетряхнул, и во втором перетряхивал. В третьем состав вообще трясся. Это вы увидели, а во втором не заметили.

— Довольны игрой Смолина?

— Парень совсем молодой, вышел в такой игре. Ну как я могу быть доволен? Если бы он «на ноль» отыграл, был бы доволен. В том, что он пропустил, он не виноват. Думаю, опыт – классная вещь, вышел, отметился. Думаю, он даже микроматч свой выиграл.

— «Металлург» переигрывал «Автомобилист», но что не получалось в решающем моменте атак?

— Вы задаёте вопрос, как будто мы по воротам совсем не бросали. И Хабаров бросал, она случайно не зашла. Ещё были моменты, когда бросали по воротам. Да, мы контролировали шайбу, выводили на ударную позицию, бросали, но не забили.

— У «Автомобилиста» в старте вышел Галкин, это как-то повлияло?

— Мне всё равно, какие проблемы у соперника. Меня волнуют только проблемы «Металлурга».

— Если вы недовольны некоторыми игроками, нет мысли вернуть розовые манишки?

— Ух, ё-моё! Я бы другим людям, которые были сегодня на поле, с удовольствием бы выдал розовые майки в следующем матче. Сегодня катались отдельные личности, я бы им вручил бы эти розовые майки с фамилиями, которые звучали.

— Видели ответ Голышева на ваши слова?

— А что он ответил?

— Пусть Гераськин отдаёт передачи, а мы будем выигрывать.

— Голышев же не забил сегодня? Он отдал. Вот гад! Если бы забил, мы бы выиграли! Ну что мне ему сказать? Я, честно, не видел, где он это сказал.

— В запрещённой сети.

— А! И он ещё на свободе? (Смеётся).

— После шайбы Макеева не думали взять тайм-аут, перезапустить команду?

— А зачем? Хочется пошутить, но не буду. Мы играли хорошо, создавали моменты, накладывали смены, но пропускали контратаки. Брать тайм-аут, чтобы взять тайм-аут… Не взял.

— С какими мыслями подходите к седьмому матчу – «матчу смерти»?

— Надеюсь, это будет матч смерти для «Автомобилиста», а для нас – матч жизни. У меня уже есть опыт седьмых игр. К сожалению, он отрицательный, но обе те игры я как тренер провёл достойно. Есть опыт, как настраивать ребят. Уже сказал в раздевалке некоторые слова в адрес седьмого матча. Постараемся настроить ребят, чтобы они вышли и выиграли.

— Удивил ли «Автомобилист» в этой серии и этом плей-офф?

— Меня-то не особо удивил. Команда опытная, с хорошими исполнителями. Они не первый год вместе, сформировался коллектив. Думаю, они все прекрасно понимают, что этот сезон для них определяющий. В таком возрасте, как у многих игроков, уже, может, и не появится возможность выиграть. Видно, что ребята из кожи вон лезут, заработав не только на Кубок, но и, насколько я знаю, у многих ещё и контрактов нет. Это нормальное явление, что они так играют.

— Трямкин активно подключался, вас это удивило?

— Конечно, я стоял у истоков карьеры Трямкина. Он молодец. И Голышев, и Трямкин уже не те дети, которые были у меня в руках. Они понимают степень ответственности. На войне все средства хороши, они бьются за команду. Остаётся только поаплодировать, люди играют не на 100, не на 200, а на 300% от своих возможностей.

«Мы не думаем о медалях, наша цель — Кубок»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин, как обычно, был более сдержан:

— Понравился первый период, динамика в начале была хорошая, контроль шайбы. Вышли на второй период, и в первых сменах была какая-то неразбериха, но хорошо, что с контратак забили хорошие голы, исполнили эти моменты. В третьем периоде сыграли больше по счёту. Здорово, что довели игру до логического завершения.

Домашняя победа, готовимся ехать в Магнитогорск на седьмой матч. Феноменальная поддержка от болельщиков, как и до этого, здорово нам помогают. Ради них и идёт эта игра. Я считаю, что яркие игры идут, и надеемся на удачный результат в Магнитогорске.

— Как удалось противостоять скорости «Металлурга» в первые 10 минут?

— Выигрывали все стыки, борьбу выиграли, это основное. Мы больше контролировали шайбу, в третьем периоде соперник стал больше контролировать шайбу, мы больше оборонялись и выстояли.

— Четвёртое звено «Автомобилиста» в таком составе по сезону не играло, но дало хорошую скорость…

— Перед игрой я сказал, что у нас была плановая ротация, ребята сыграли здорово, мне понравилось. Главное, что было движение, азарт и эмоции, это основное. То, что не хватало мастерства, они компенсировали своей работой.

— Трямкин сам себе ассистировал, активнее подключался к атаке, чем в регулярке. Почему решили использовать его так?

— У него были моменты в каждой игре, сегодня три момента было, забил гол. Мне говорили, что это первый его гол в плей-офф — оказалось, второй, он Омску забивал.

— У «Автомобилиста» уже есть первые медали в истории. Этот факт раскрепостит команду?

— Мы не думаем об этом, какие медали. Есть одна цель, к которой мы идём вместе — это Кубок Гагарина, надо стараться выйти в финал, про медали разговора между штабом, командой и руководителями нет. Впереди ещё есть игры, все эмоции и все силы – на эти игры.

— Как готовитесь к седьмому матчу?

— Ещё не начали готовиться, порадуемся немного победе, посмотрим, кто живой, те и выйдут на матч. Разберём соперника, который сыграл в третьем периоде немного иначе, укажем ребятам на это. Должны быть светлая голова и горячее сердце, это главное.

— Осталось ли чем удивить соперника на седьмую игру?

— Подумаем, может, ещё кого-нибудь молодого выпустим.

— Есть ли шанс, что Аликин попадёт в заявку на седьмой матч? Сегодня он даже третьим не был.

— Повторюсь — была плановая ротация.

— То есть может?

— Плановая ротация.