«Автомобилист» устроил шоу в игре жизни! Исход полуфинала плей-офф решится в седьмом матче

Команда Николая Заварухина смогла отыграться в третий раз в серии. Соперников рассудит встреча в Магнитогорске.

По ходу полуфинальной серии с «Металлургом» «Автомобилист» постоянно оказывался в роли догоняющего. После пятого матча это произошло вновь: «Магнитка» выиграла домашнюю встречу и поставила соперника в положение, когда права на ошибку больше нет — домашнее поражение в шестой игре выбило бы екатеринбуржцев из числа соискателей Кубка Гагарина. Позволить такого команда Николая Заварухина себе, естественно, не могла.

Перед матчем жизни наставник сегодняшних хозяев сделал одно очень важное изменение — в воротах вместо Евгения Аликина с первых минут появился Владимир Галкин. Вероятно, решение вынужденное — первого номера екатеринбуржцев не оказалось даже в заявке. Молодой голкипер уже выходил на лёд в серии со «сталеварами» в четвёртой игре, но тот матч ему, пожалуй, наверняка хочется забыть — к началу шестой минуты Галкин пропустил две шайбы и был заменён, хотя «Автомобилист» и смог вырвать победу.

Сегодня Владимир продержался «сухим» гораздо дольше — его проверили уже на первых минутах, однако то был скорее наброс, а не бросок. А уже через несколько смен пропустил его визави Илья Набоков — Никита Трямкин вбросил шайбу в зону, на крейсерской скорости прорвался к воротам и после отскока от лицевого борта первым же успел на добивание, открыв счёт в матче и заставив Андрея Разина неудовлетворительно покачать головой.

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В дальнейшем игроки «Металлурга» не раз тревожили Галкина — что там говорить, в одном из эпизодов даже Брукс Мэйсек едва не закинул шайбу своему вратарю за шиворот — однако на перерыв, который, по ощущениям, наступил достаточно быстро, команды ушли при минимальном преимуществе «Автомобилиста».

Это преимущество едва не исчезло вскоре после выхода команд из раздевалок — восстановить равновесие мог Даниил Вовченко, но после его броска шайба попала в штангу и отскочила в площадку, выручив екатеринбуржцев. Давление «Магнитки» на этом не закончилось, однако вместо гола в чужие ворота «сталевары» получили ещё одну шайбу в свои едва ли не после первого момента «Автомобилиста» во второй трети. Защитники гостей не разобрались во время контратаки и упустили Артёма Каштанова — молодой форвард получил возможность уйти на рандеву с Набоковым и вышел победителем из этого единоборства, технично переиграв вратаря «Металлурга» — 2:0.

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А ещё через минуту екатеринбуржцы продемонстрировали, насколько высока может быть цена выигранного вбрасывания — после победы на «точке» в своей зоне «Автомобилист» получил возможность убежать в контратаку, где Анатолий Голышев и Алексей Макеев сделали всё эффектно и эффективно.

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Набоков после этого гола отправился отдыхать, уступив место в воротах дебютанту плей-офф Александру Смолину. Замена вратаря встряхнула «Магнитку», которая довольно быстро отыграла одну шайбу — всё внимание екатеринбуржцев было сконцентрировано на Александре Петунине, а вот про Данилу Юрова, к которому отскочила шайба, они благополучно забыли, и очень зря.

Неожиданный парад голов продолжился — меньше чем через минуту Смолин первым же броском пропустил от Дениса Баранцева, а под занавес периода Стефан Да Коста и Денис Зернов обменялись заброшенными шайбами — счёт 5:2, с которым закончился пятый матч, в Екатеринбурге мы увидели уже ко второму перерыву.

Довольно-таки уверенное преимущество «Автомобилиста» в самом начале третьего периода стало не таким уверенным — Роман Канцеров через минуту после перерыва заставил поверить, что в этом матче ещё ничего не решено. Хозяева немного отпустили инициативу — следующие атаки «Магнитки» были довольно опасными, но вся их массированность так ни к чему и не привела. Команда Николая Заварухина же после небольшого нервного отрезка смогла успокоиться и нейтрализовать соперника. Шоу в Екатеринбурге закончилось победой «Автомобилиста» — исход полуфинала решится лишь в седьмом матче, который состоится 15 апреля в Магнитогорске. «Локомотив» продолжает ждать своего соперника по финалу.