«Неприятно это, какое-то дежавю». Эмоции тренеров после седьмого матча полуфинала КХЛ

В седьмом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ между «Металлургом» и «Автомобилистом» победу одержали хозяева со счётом 3:2. Теперь команда Андрея Разина поборется за Кубок Гагарина с «Локомотивом», а для екатеринбуржцев сезон завершён. На пресс-конференции оба тренера подвели итоги противостояния.

«Второй год с Магнитогорском это случается. Другая стадия, но какое-то дежавю»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин выступил перед журналистами первым.

— Хорошая серия для болельщиков, обилие голов, где-то открытый хоккей, где-то соперник в третьем периоде сыграл от обороны. В первом периоде соперник был быстрее, больше владел шайбой и победил в матче. Второй год подряд проигрываем «Магнитке» в седьмом матче. Мне, как и команде, неприятно это. Старались, бились. Можно проиграть 0-4 или 3-4, но сегодня это не имеет значения. Хотелось выиграть, тяжёлый плей-офф, все сильные соперники были. Не хватило эмоций, которые были с «Ак Барсом», СКА. Обидно, но это спорт.

— Было ощущение, что вашим лидерам не хватило сил, а нижнее звено тащило команду?

— Возможно, но у нас и в предыдущей игре нижнее звено хорошо сыграло, они три гола забили в домашнем матче. Соглашусь, сил не хватило тоже. «Магнитка» играет быстро, нападающие хорошо катаются, команда построена под эту тактику: прессинг, владение шайбой.

— Почему не играл Аликин?

— Увы, это была травма. Мне говорить об этом в плей-офф не хотелось. Надеялись, что за короткое время его поставят на ноги. Сегодня Галкин сыграл здорово, вытащил многие моменты. У нас два классных вратаря, его вины в пропущенных шайбах я не вижу.

— Что сказали ребятам в раздевалке?

— Поблагодарил всех ребят за сезон, были, конечно, и слова сожаления. Шанс был повоевать за Кубок Гагарина. Не скрою, есть разочарование. Хотелось пройти дальше.

— Здорово и довольны, что завоевали бронзу?

— Сейчас никаких эмоций нет. Второй год с Магнитогорском это случается. Другая стадия, но какое-то дежавю. На сегодняшний день думали только об этом матче. На сегодня Магнитогорск был сильнее.

— Седьмые матчи всегда даются трудно, каково вам было психологически?

— У меня только вторая седьмая игра плей-офф. Перед игрой хотел раскрепостить ребят, чтобы не давили тяжесть и ответственность.

— Собираетесь ли обсудить плей-офф с братом Алексеем из «Трактора»?

— Пока не думал на эту тему, все мысли были о хоккее. Может, на выходной день к нему приеду в гости или он ко мне заедет.

Николай Заварухин с командой Фото: ХК «Автомобилист»

«Неприятно, когда вы сидите передо мной, голову опустили и что-то пишете»

Далее слово взял главный тренер «Металлурга» Андрей Разин, выступивший в привычном ярком стиле.

— Все парни – молодцы, ветераны тоже себя хорошо проявили. Горд за ребят, многие не получали опыта игры. Хорошая игра получилась, важно было забыть предыдущую игру, прошлая игра получилась хорошей, многие в нас не верили. У нас действительно хороший коллектив, мы это доказали, несмотря на те трудности, вышли в финал. Считаю, что сегодняшняя игра складывалась для нас хорошо, сами себе придумали что первый гол, что второй. Третий период показал, что мы можем играть по счёту, не дать проявить сопернику лучшие качества, всех нас с выходом в финал.

— Плей-офф — битва и на информационном поле. Была информация, что Гребёнкин уезжает в НХЛ, что у вас конфликт с Яковлевым…

— Естественно, стараюсь читать новости, смотреть передачи, которые мне интересны. Я это всё слышу, и это началось с первого моего появления в Магнитогорске в качестве главного тренера. Я уже толстокожий стал. Есть рабочие моменты, от них никуда не денешься, коллектив — это живой организм. В прошлой игре я посадил Яковлева, бывает такое. Капитан в такой ситуации себя проявил, не стал выпячивать своё «я», в этом проявляется лидерство — если тебя тренер посадил, ты должен сделать всё, чтобы команда выиграла. Сегодня он повёл себя по-капитански в действиях на льду, в действиях как защитник.

Гребёнкин — уникум, я верю, он раскроется как будущая звезда и КХЛ, и НХЛ. Это сложный человек, можно сказать, ещё ребенок. В некоторых моментах он ведёт себя не так, как мне хочется, но тем интереснее, я много с ним разговаривал. Те же Голышев, Трямкин — хотя он поменьше. Голышев тот же повзрослел, хотя с ним было немало, я верю, что Никита вырастет и поблагодарит меня за то, что я его учил жизни. Уедет, не уедет — это его выбор, посмотрим, жизнь покажет.

— Канцерову досталось в столкновении с Трямкиным, что с ним?

— Доктор сказал, что у него немножко болит, завтра будет ясно больше.

— Хабарова потрясывает в плей-офф?

— Это ваше личное мнение. Сегодня все ошибались, гол, условно, имени Пресса — не только он виноват, но цепочка ошибок была. Конечно, все смотрят на концовку — Робин потерял, тут же забили. Первый гол — тоже цепочка ошибок, когда за семь секунд до конца пропускаем. Макар держит свой уровень, перед самым плей-офф он получил травму, в конце сезона и плей-офф набирал форму, неудачно играл с «Амуром». Все ошибаются, не знаю, почему вы взяли Хабарова. Была хорошая игра, соперник играл здорово, он мастеровитый, крупный, не без ошибок. Хабаров не всегда должен фетисовские передачи отдавать, иногда надо и попроще сыграть.

— Гештальт седьмой игры закрыт?

— Случайно тут посмотрел и вспомнил весь свой плей-офф — у меня, начиная с ВХЛ, всё время серии заканчивались на выезде, кроме одной: «Автомобилист» — «Металлург», когда я работал в «Автомобилисте» и мы дома проиграли. Я сильно переживал, что опять дома проиграем, но снова «Металлург» выиграл.

Андрей Разин Фото: ХК «Металлург»

— Как всё-таки поправить большинство?

— Я уже повторял: в хоккее главное – выиграть. В Екатеринбурге забили мы шикарный гол в большинстве, счёт был 3:0, но мы проиграли. Если взять два отрезка в большинстве, мы соперника не выпускали из зоны, и такие моменты иногда даже лучше забитого гола. Такие вещи странно звучат, но «убить» ведущую пару соперника, выключить из игры на оставшееся время периода тоже важно. Были моменты, когда просто надо было попасть в створ — не попал. Галкин выручил здорово, у Зернова был бросок в миллиметрах от перекладины. Зато сегодня в меньшинстве выстояли.

— А как удалось закрыть большинство «Автомобилиста»? У них были голы только в первых играх.

— Мы тоже разбираем соперника. Вот вы задали вопрос и сидите в телефоне, а вот я вам задам вопрос — вы заметили наши тактические вариации в первых двух играх и потом? Неприятно, когда вы сидите передо мной, голову опустили и что-то пишете. Как изменились наши тактические действия? (в ответ на замечания из зала). Вот вы фамилии изменили, а как мы изменили розыгрыш?

— Трибуны сегодня дали импульс вашей команде, хотя было и много фанатов гостей...

— Здесь болельщик, скажем так, пресытился победами, если так можно сказать. В КХЛ это уже пятый финал, получается, конечно, бронзовые медали – это уже так… (смеётся). Рад, что на седьмой матч собрался полный дворец, рад, что болельщики «Автомобилиста» приехали, они молодцы. Рад, что болельщики пришли, поддерживали нас до конца, надеюсь, что на финале вас будет ещё больше.