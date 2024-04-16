Овечкину покорилось очередное достижение! А его «Вашингтон» в одном шаге от плей-офф

«Вашингтон» после победы над «Тампой» два дня назад заметно увеличил свои шансы на попадание в плей-офф. И перед сегодняшним матчем «столичные» занимали восьмое место, минимально опережая всех конкурентов. «Бостон» же решает свои задачи, которые заключаются в сохранении первого места в Атлантическом дивизионе.

Александр Овечкин сегодня появился на льду в 1425-м матче, что позволило ему выйти на чистое 34-е место по данному показателю и обойти Пэта Вербика.

Стартовый период богатым на события не вышел, команды выбрали более прагматичную модель игры. «Бостон» только к 12-й минуте нанёс первый бросок в створ ворот и, что самое удивительное, на этой минуте и пропустил – Джон Карлсон щелчком от синей линии открыл счёт.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На последней минуте «Вашингтон» имел прекрасную возможность удвоить преимущество, но Маленстин в упор не смог попасть в пустой угол ворот.

Во втором периоде игра раскрылась, команды начали создавать гораздо больше моментов, но все старания полевых игроков утыкались в Линдгрена и Свеймана, которые вырастали кирпичной стеной перед атакующими. Особенно старался голкипер «Бостона», потому что «Вашингтон» с каждым разом атаковал острее и острее.

Третий период развивался по сценарию, очень похожему на первый: минимум опасных моментов, игра преимущественно у бортов и в средней зоне. «Бостон» не походил на команду, которая уступает в счёте, по той причине, что Линдгрен в третьем периоде банально отдыхал. В концовке «Брюинз» сняли голкипера и хозяева имели несколько возможностей поразить пустые ворота, но шайба никак не хотела заходить. Совершил подобную попытку и Овечкин. Но «Бостон» сам себя лишил шанса отыграться, позволив Нику Дауду закатить шайбу в оставленные голкипером ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Вашингтон» одержал вторую победу подряд и находится в одной победе от попадания в плей-офф. Развязка для «Кэпиталз» наступит уже завтра в выездном матче с «Филадельфией».