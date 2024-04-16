Панарин и Шестёркин выиграли первый трофей сезона НХЛ! Смогут ли они взять Кубок Стэнли?

«Рейнджерс» заканчивали регулярный чемпионат НХЛ домашним матчем с «Оттавой», у «сенаторов», которым напоследок ещё предстоит заскочить в Бостон, уже давно нет никакой турнирной мотивации — канадская команда заблаговременно выбыла из борьбы за место в плей-офф и попросту доигрывала регулярку. «Синерубашечники», напротив, должны были решить ещё одну задачу — банда Питера Лавиолетта была основным претендентом на Президентский кубок и во избежание нервотрёпки и надежд на осечки конкурентов должна была брать два очка.

«Рейнджеры» могли получить этот приз в четвёртый раз в истории — до этого нью-йоркцы брали титул в сезонах-1991/1992, 1993/1994 и 2014/2015. В 1994 году к Президентскому кубку клуб добавил ещё и Кубок Стэнли — это был третий из восьми подобных случаев в истории НХЛ. Нынешняя команда вообще выдала лучший регулярный чемпионат в истории франшизы — «копы» досрочно установили новый личный рекорд по победам — до сегодняшнего дня их было 54 — а также в случае победы могли превзойти и лучшее достижение по очкам: в сезоне-2014/2015 коллектив, управляемый Аленом Виньо, набрал 113 баллов, а до стартового вбрасывания в матче с «Оттавой» у нынешних «Рейнджерс» таких было 112.

Первый шаг к цели хозяева «Мэдисон Сквер Гарден» сделали уже в самом начале первого периода — Крайдер и Рослович убежали в контратаку, предварительно обокрав соперника на выходе из своей зоны, и последний смог забросить третью шайбу в составе «рейнджеров» после обмена из «Коламбуса».

Несмотря на обилие моментов, следующего гола пришлось ждать почти до середины второй двадцатиминутки — «Сенаторз» впервые за матч получили право сыграть в большинстве, но не только не сравняли счёт, но и пропустили во второй раз. Крайдер оформил ассистентский дубль, а точный бросок нанёс Адам Фокс.

«Синерубашечники» играли очень уверенно, и сомнений в том, что они одержат победу, не было никаких. Так и произошло — в заключительной трети хозяева ещё два раза поразили ворота соперника и спокойно довели дело до необходимого результата. В обеих шайбах принял участие Артемий Панарин — сперва российский нападающий забросил сам, а через несколько минут в очередной раз в сезоне помог отличиться Алекси Лафреньеру. Хлебушку не хватило всего одного точного броска до 50 голов в регулярке, но вряд ли он сильно этим расстроен — в 32 года Панарин провёл лучший сезон в карьере, набрав 120 (49+71) очков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Сегодня Артемий повторил лучший показатель Сергея Фёдорова по результативным действиям за одну регулярку и вошёл в топ-4 среди россиян по этому показателю — впереди него только экс-рекордсмен Александр Могильный и — дважды — Никита Кучеров, у которого будет ещё один матч, чтобы увеличить свой результат. До рекорда «Рейнджерс», который принадлежит Яромиру Ягру, Панарину не хватило всего трёх очков.

Материалы по теме Артемий Панарин признан лучшим игроком сезона в «Рейнджерс»

Другой россиянин «рейнджеров» Игорь Шестёркин сегодня провёл четвёртый сухой матч в сезоне и 15-й в НХЛ — вместе с Панариным и другими хоккеистами «копов» они выиграли первый титул сезона. Теперь всё внимание клуба будет обращено к главному трофею лиги — Кубку Стэнли. И на этот раз «синерубашечники» будут метить явно выше, чем в прошлом году — поражение в первом раунде и на этот раз станет для них ещё большим провалом. Питер Лавиолетт и Ко сделают всё, чтобы избежать его и привезти чемпионский титул в Нью-Йорк — а вот смогут ли?