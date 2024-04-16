Артемий Панарин признан лучшим игроком сезона в «Рейнджерс»

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0…

Это был последний матч регулярки для «Рейнджерс». Клуб одержал победу в чемпионате НХЛ, а российский нападающий Артемий Панарин был признан лучшим игроком сезона «Рейнджерс». Форвард набрал 120 (49+71) очков в лиге. В активе «Рейнджерс» 114 очков в 82 матчах.

Напомним, в составе победителей в сегодняшнем матче отличились Джек Рослович, Адам Фокс, Алекси Лафреньер и российский нападающий Артемий Панарин, также записавший на свой счёт результативную передачу.