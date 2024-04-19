Мучительная перестройка или скорый взлёт? Чего ждать от клубов НХЛ, не попавших в плей-офф

Расширение НХЛ стало очень удачным математически: половина команд лиги готовится к битве за трофей, другая половина команд уже готовится к новому сезону. Пока матчи за Кубок Стэнли ещё не начались, разбираемся, в каком состоянии закончили сезон другие 16 клубов лиги.

«Сан-Хосе» (47 очков)

Ещё до сезона было понятно, что эти «Шаркс» созданы с прицелом на первый пик драфта — однако представить, что эта команда будет настолько плохой, вряд ли кто-то мог. «Сан-Хосе» поставили антирекорд XXI века по очкам, набранным в полном сезоне, и не смогли дотянуться даже до 20 побед. Ранее антирекорд (48) принадлежал «Колорадо», но с помощью звена Маккиннона уже через год та команда запрыгнула в плей-офф.

Понятно, что от команды в перестройке требовалось в первую очередь развитие молодых талантов — и здесь весь год были вопросы. Седьмой номер драфта Вильям Эклунд ожил только в последней дюжине игр, где он шёл по графику «очко за игру», но в марте-апреле более-менее все команды докатывали сезон. Никто из других молодых игроков команды не сделал большого шага вперёд, а порой казалось, что их вообще искусственно придерживают в АХЛ, где фарм-клуб «акул» был примерно так же слаб, как и основа.

Задача на следующий год остаётся той же самой: целиться на обмен игроков чуть старше 20, которые зачахли в другом клубе, на рынке свободных агентов подписывать годичные контракты с прицелом под дедлайн, искать на рынке возможность получения активов в довесок к плохим контрактам. Опционально — не быть уж настолько кошмарными.

«Чикаго» (52 очка)

Главный итог сезона — Коннор Бедард набрал 61 очко в 67 матчах. После всей бедардоистерики, которая охватила лигу в прошлом году, это может показаться скромным результатом, но это очень хорошо. Во-первых, даже первые номера в последнее время заходили в лигу с чудовищным скрипом — вспомните примеры Джека Хьюза или Алексиса Лафреньера. Во-вторых, окружение Бедарда было не лучше, чем «Сан-Хосе», а после эпидемии травм у «ястребов» даже хуже.

Коннор Бедард Фото: AP/TASS

Тейлор Холл, которого выписывали из «Бостона» как раз для того, чтобы быть «наставником» для Бедарда на фланге, провёл в сезоне всего лишь 10 матчей и получил травму. Большую часть чемпионата Коннор выходил вместе с 23-летним Филиппом Курашёвым и ещё одним «бостонцем» Ником Фолиньо, которого взяли в молодую команду в основном за лидерские качества. Фолиньо, кроме всего прочего, вместе с семьёй взял под крыло молодого форварда, чтобы лучше адаптировать его к лиге. Самое важное, что можно понять из слов Ника — Бедард не боится давления, которого форвард хлебнул с лихвой ещё после своей доминации на МЧМ.

В отличие от тех же «Шаркс», у «Чикаго» получилось открыть новое имя: 23-летний Алекс Власик неожиданно для многих стал защитником первой пары «ястребов». До этого года защитник, прошедший NCAA и АХЛ, не был постоянным игроком основы, но в этом сезоне показал надёжную игру домоседа-силовика — в ужасном «Чикаго» он получил лишь «-5» за полезность. В принципе, цель на сезон у «Чикаго» примерно та же: надо потихоньку улучшать окружение Бедарда, но не платить за это слишком много.

«Анахайм» (59 очков)

В плане перестройки «утки» продвинулись дальше, чем два их соседа по дну таблицы. Активов «Анахайм» уже надрафтовал, осталось их развивать. Для этого клуб потратился на пару ветеранов с рынка свободных агентов, которые учили бы молодёжь, а также позвал тренера Грега Кронина, чтобы делать акцент именно на индивидуальную работу с игроками. Первый месяц сезона создал у кого-то иллюзию, что «Анахайм» сможет хотя бы имитировать борьбу, но команда с тремя новичками в защите предсказуемо повалилась под откос и летом будет располагать ещё одним высоким драфт-пиком.

Интересно, что генменеджер Пэт Вербик без всякого пиетета относится к тем молодым лидерам, которых наследовал от прошлого менеджмента. Тревор Зеграс, который резко сдал после всех своих красивых финтов, поражавших лигу, якобы доступен для обмена, выбранный в топе драфта-2020 защитник Джейми Драйсдейл уже уехал в «Филадельфию». «Анахайм» захотел получить лучшего бомбардира МЧМ Каттера Готье, который закапризничал и не хотел подписываться в Пенсильвании — к Калифорнии у Готье отношение другое.

Летом у «Анахайма» будет немало денег под потолком для того, чтобы приобрести ещё опытных лидеров. Дебютировавшие в этом сезоне Павел Минтюков и Лео Карлссон, лидеры драфт-классов клуба 2022 и 2023 годов, показали, какой огромный потенциал у них есть. Набор молоды защитников у «Дакс» потенциально лучший в лиге — осталось только правильно довести их до взрослого хоккея.

«Коламбус» (66 очков)

Беды «мундиров» уже обсуждались в этом сезоне неоднократно — стоит ли удивляться, что летит в тартарары целый год клуба, который теряет главного тренера буквально перед стартом тренировочного лагеря? Вполне ожидаемо, что ближе к дедлайну переходов работы лишился генменеджер Ярмо Кекяляйнен. Хотя финн смог превратить «Коламбус» из посмешища образца нулевых в клуб, куда всё-таки готовы ехать именитые свободные агенты, слишком уж много хоккеистов хотят покинуть клуб при первой возможности. Одной лишь географией это не объяснить: инсайдеры прямым текстом говорили, что проблема в управленцах.

Дмитрий Воронков Фото: AP/TASS

«Наша командная культура должна быть полностью изменена. Когда приходится убирать генерального менеджера, то это должно дать стимул каждому в организации, от А до Я», — сказал президент «Коламбуса» Джон Дэвидсон. Новому генменеджеру придётся решить несколько сложных вопросов: состав команды явно перенаселён, игроки сидят друг у друга на головах и мешают прогрессу, самый дорогой вратарь команды Элвис Мерзликин открыто попросил обмена. Русские молодые игроки, пожалуй, не должны беспокоиться о потенциальном переезде — разве что сильно спрогрессировавших Кирилла Марченко, Дмитрия Воронкова и Егора Чинахова не задействуют в приобретении очень крупной рыбы.

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«Монреаль» (76 очков)

По перенаселённости состава с «Коламбусом» мог посоревноваться только «Монреаль», который после менеджерских пертурбаций стал напоминать смесь ужа с ежом. Внутри команды уживались неменяемые контракты эры Марка Бержевена, молодые таланты из системы, плохие контракты с рынка, молодые игроки, пришедшие на перезагрузку. И Мартен Сен-Луи сделал всё возможное с этим составом, чем недавно заслужил продление контракта.

Главный повод для оптимизма болельщиков «Канадиенс» — прогресс Юрая Слафковски. Словацкий гренадёр на старте сезона выглядел недопустимо бледно для человека, выбранного под первым номером драфта: это было логично с учётом того, что в Америку Юрай поехал без истории успеха во взрослой лиге. Раздавались предложения отправить его в АХЛ для набора формы, однако Слафковски остался в НХЛ и в календарном 2024-м набрал 37 очков в 46 матчах, отметившись первым в карьере хет-триком в ворота «Филадельфии».

Летом «Монреалю» надо будет как-то сплавить пару плохих контрактов, чтобы банально расчистить место в основе: возможен как обмен, так и выкуп. Сен-Луи вдохнул жизнь в некоторых игроков, которых болельщики успели списать: например, в финна Йоэла Армию. «Канадиенс» успешно перезагрузили карьеру Шона Монахана и были вознаграждены пиком первого раунда — наверняка менеджмент будет искать примеры для повторения.

«Аризона»/«Юта» (77 очков)

Уже бывший владелец «Койотов» Алекс Меруэло даже не почтил своим вниманием последний матч команды, которую почти самолично довёл до тотального цугундера. При этом лига даёт возможность такому замечательному человеку в течение пяти лет создать 33-ю команду НХЛ, если Меруэло найдёт, где построить новую арену. Почти все болельщики лиги хотят, чтобы Меруэло ни в какой хоккей не лез — в принципе, бизнесмен и так неплохо наварился на команде, которую продал за $ 1 млрд.

Фанаты «Койотов» прощаются с командой Фото: AP/TASS

Теперь у команды новый владелец в новом городе, и это затрудняет возможность любого прогнозирования. Может быть, Райан Смит захочет, чтобы новорождённая «Юта» сразу боролась бы за плей-офф, и тогда клуб сможет потратить свои многочисленные драфт-пики и кучу места под потолком на немедленное усиление состава. Может быть, он предпочтёт спокойное развитие молодого костяка. Может быть, он вообще захочет увидеть во главе спортивного блока абсолютно других людей: «Атланта» после переезда в «Виннипег» сменила и менеджера, и тренера. Любое прогнозирование пока затруднительно: о чём говорить, если у новорождённых даже имени команды нет.

«Оттава» (78 очков)

Который раз подряд «сенаторы» идут в сезон с неплохими ожиданиями — и который раз подряд они безжалостно разбиваются в первые же месяцы чемпионата. Уже в начале регулярки новый владелец команды получил комбо из дисквалификации Шейна Пинто на 41 матч из-за ставок, а также потерю пика первого раунда из-за технического брака в обменах. Всё это заставило миллиардера Майкла Андлауэра горевать о том, какую команду он приобрёл, даже не зная, куда он ввязывается. Впрочем, этот кризис хотя бы вынудил «сенаторов» расстаться с прежними главным тренером и генменеджером, что явно запоздало (в случае Ди Джей Смита — по меньшей мере сезона на два).

И если у «Баффало» и «Детройта», которые тоже ведут долгую перестройку, в запасе ещё есть предостаточно молодых игроков и активов, то у «сенаторов» такой роскоши нет. Их молодёжь уже в составе, и Тим Штюцле вместе со вторым братом Ткачуком большого шага вперёд не сделали. Хотя у «Оттавы» было немало драфт-пиков, экономия прежнего владельца на скаутинге привела к нескольким неоднозначным (если вообще не провальным) решениям на драфте. Самое главное — есть ощущение, что в Оттаве как будто пустила корни та самая «культура поражений», которой так боятся генменеджеры.

Первая проблема, которую надо решить — вратарская. Даже на фоне нынешней абсолютно безблагодатной в плане голкиперов НХЛ дуэт Корписало — Форсберг отличился, заняв почётное предпоследнее место во всей лиге по проценту сейвов. У обоих действующие контракты на следующий год, а финн пришёл в команду буквально прошлым летом.

«Калгари» (81 очко)

Было изначально понятно, что «Калгари» проведёт этот сезон в двусмысленной болтанке: для первого общего пика этот состав был слишком силён, для второго раунда плей-офф – слишком слаб. Пределом мечтаний этого сезона «Флэймз» была борьба за зону уайлд-кард, какое-то время «огоньки» её добросовестно имитировали, но ближе к дедлайну решили не обманывать никого и устроили распродажу.

Андрей Кузьменко Фото: AP/TASS

Любой игрок старше 27 лет, который играет на адекватном контракте (Джонатана Юбердо уже вряд ли можно обменять), должен быть готов к тому, что «Калгари» будет искать лучший вариант для трейда. В первую очередь это касается Андрея Кузьменко, контракт которого истекает через год. С учётом того, как Андрей стартанул после перехода в «Калгари» (24 очка в 28 играх), на дедлайне прошлого года на него может быть повышенный спрос — конечно, при сохранении прежних темпов. Перестройки со сливом сезона быть не должно: команда банально не может позволить себе это по финансовым причинам.

«Сиэтл» (81 очко)

Главная сенсация прошлогоднего плей-офф превратилась чуть ли не в самую никакую команду лиги. Если в прошлом году «Кракен» остановились в одном матче от финала конференции и поражали лигу силой четырёх почти равных звеньев, то от этого года не осталось почти ничего. Упал зашкаливающий процент реализациии, высокооплачиваемый Филипп Грубауэр в воротах продолжил играть так же грустно, как и в прошлых сезонах — и «Сиэтл» с первых же матчей сезона обнаружил себя вне зоны плей-офф.

Такому падению способствовали несколько факторов. Во-первых, новичок года-2023 Мэтти Бенирс вполне предсказуемо попал под «синдром второгодника». Во-вторых, менеджмент летом допустил несколько ошибок и уже не смог обеспечить прошлогоднюю глубину состава, новые приобретения (Татар, Белльмар) не сыграли. В третьих, конечно же, травмы. Оптимизм даёт игра вратаря Джоуи Даккорда, который в середине сезона своей победной серией на короткое время вернул клуб в плей-оффную гонку, а также успешная игра молодого таланта Шейна Райта в концовке. Четвёртый номер драфта-2021 большую часть сезон провёл в АХЛ, но в концовке был переведён в основу и забросил четыре шайбы за пять игр.

«Нью-Джерси» (81 очко)

«Дэвилз» принялись исправлять что-то по ходу сезона, но было слишком поздно. На дедлайне «дьяволы» радикально обновили свой вратарский дуэт, поставив на пару Джейка Аллена и Каапо Кяхкёнена. Этот шаг помог бы в декабре, когда «Дэвилз» нужна была не элитная, но просто нормальная игра вратаря для того, чтобы побеждать — к марту слишком много очков было потеряно. Та же ситуация сложилась и с отставкой Линди Раффа: она случилась слишком поздно, когда тренер-ветеран совсем упустил контроль над ситуацией и стал нападать на всех подряд.

Вратарские проблемы «Дэвилз» были очевидны ещё летом, но клуб не смог их решить: Коннор Хеллебайк, которого клуб хотел летом, остался в холодной Манитобе. Ситуацию усугубило то, что лучший и самый дорогой защитник команды Даги Хэмилтон вылетел с травмой уже после 20 игр и больше в сезоне не играл. В разное время с травмами вылетали два ведущих центра команды, в каких-то матчах защита могла наполовину состоять из новичков, а прогрессировавшего по ходу сезона Майкла Маклауда из команды забрали по очень важному уголовному делу. Всё, что могло пойти у «Дэвилз» не так, пошло не так.

Линди Рафф и его команда Фото: AP/TASS

В случае «Дэвилз» надо не просто «добавить пару ветеранов летом». К вопросу об основном вратаре прибавился вопрос главного тренера — и если по тренерам опции будут, то для покупки вратаря придётся выходить на рынок обменов. Надо что-то делать с тем, что сама команда, которую построили в «Нью-Джерси», даже для современного хоккея кажется слишком мягкотелой. Это те вопросы, которые надо было решать уже вчера.

«Баффало» (84 очка)

Кажется, «клинки» в прошлом сезоне обманули всех и в первую очередь себя. Весёлый атакующий хоккей убеждал, что каких-то резких перемен этой команде не потребуется, а прогресс произойдёт за счёт внутренних резервов и взросления многочисленных молодых талантов. Летом клуб потратился лишь на двух опытных защитников для глубины — и этого, как оказалось, было мало. Самой молодой команде НХЛ явно не хватило большего опыта ветеранов, чтобы иметь стабильность.

Шаг назад сделал дуэт центров Томпсон — Козенс, который в прошлом сезоне уже казался ответом на парочку Хьюз — Хишир, а из других молодых игроков большого шага не сделал никто, кроме ярко показавшего себя уже на ЧМ немца Петерки. Кейси Миттельштадт был лучшим бомбардиром этой команды большую часть сезона и уехал в «Колорадо», так как ему светил хороший контракт: держать трёх высокооплачиваемых центров смысла не было. Зато прорывной сезон на счету финна Укко-Пекки Луукконена, который в календарном 2024-м уверенно вошёл в топ самых побеждающих и надёжных вратарей лиги.

И вот уже этим летом «Баффало», чтобы не застрять в статусе вечно перспективных, нужны более радикальные меры. Можно обменять кого-то из многочисленной молодёжи на статусного ветерана, назначить уже тренера, который имеет хороший опыт работы в НХЛ (три последних босса «клинков» совокупно имели один полный сезон в лиге на момент назначения). На нынешнем Востоке для прерывания серии без плей-офф надо сделать немало.

«Миннесота» (87 очков)

Несмотря на то что «дикари» не попали в плей-офф, этот сезон для них можно оценить скорее в позитивном ключе. Главное, что должна сделать «Миннесота» — сбежать от посредственности последних лет, а это возможно лишь при опережающем развитии многочисленных молодых талантов системы. Болельщики это развитие увидели.

Главный молодой игрок команды в этом году — защитник Брок Фэйбер. «Миннесота» получила его в обмене Кевина Фиалы, и этим переходом были очень недовольны болельщики. Уже в первом сезоне 21-летний Фэйбер стал играть по 25 минут за матч — и в большинстве, и в меньшинстве, и набрал 47 (8+39) очков. Дебют Брока стал столь впечатляющим, что при живом и распиаренном Бедарде многие начали называть его главным претендентом на приз лучшему новичку. Это тем более поразительно с учётом того, что в NCAA Фэйбер вообще не использовался в роли игрока для большинства.

Брок Фэйбер Фото: AP/TASS

Однако Брок, который теперь называется претендентом на попадание в олимпийскую сборную, стал не единственным добавившим игроком системы. Полноценно заиграл в НХЛ австриец Марио Росси, чьи перспективы в главной лиге уже казались затянуты туманом, продолжает улучшать свою игру молодой американец Мэтт Болди, в концовке сезона заявили о себе и другие новички, в числе которых был Марат Хуснутдинов. Первое за долгое время существенное повышение потолка позволит «дикарям» наконец усилиться летом.

«Филадельфия» (87 очков)

Иван Федотов застал «Филадельфию» чуть ли не в её худшем состоянии за весь сезон. Если в феврале «лётчики» казались командой, которая довольно уверенно зайдёт в плей-офф, то в марте «Филадельфия» заскакала в медном тазу по эскалатору турнирной таблицы и в итоге со свистом вылетела из восьмёрки, пусть дала болельщикам зрелище в самой концовке.

Конечно, явно сказался на команде уход Картера Харта, который может привести к местам не столь отдалённым. Последнюю игру в сезоне (и как бы не в НХЛ вообще) Харт провёл 20 января: после этого у «Филадельфии» лишь 13 побед в 36 играх, а 3,67 пропущенных гола за игру — это четвёртое место в НХЛ с конца, на уровне сливавших сезон команд. Впрочем, примерно в таком статусе «лётчики» и воспринимались на старте этого сезона, и то, что они шли в зоне плей-офф 85% сезона — вполне себе спортивный подвиг.

Молодёжь «лётчиков» сделала в этом году шаг вперёд — а вот неприятно во второй половине сезона удивил Шон Кутюрье. В середине февраля обладатель «Селке» торжественно получил капитанскую нашивку, а вскоре начал играть так чудовищно плохо, что на пару матчей оказался в запасе. То ли Торторелла не рассчитал нагрузку для игрока, который пропустил полтора года, то ли в раздевалке происходят загадочные вещи.

«Питтсбург» (88 очков)

«Пингвины» в этом году пару раз ярко вспыхнули — на старте сезона, когда новые приобретения Кайла Дубаса только показывали себя, и в концовке чемпионата, когда никто ничего уже особо не ожидал. В остальном сезон «пингвинов» оказался просто… ни о чём, по-другому не сказать. Самая возрастная команда НХЛ только вынужденно стала подключать молодёжь в концовке, и она чуть оживила игру.

Слишком противоречивым получился этот «Питтсбург». Например, у команды неплохое меньшинство — и совершенно кошмарное большинство. Опыт других клубов ничему не научил «Питтсбург»: не в первый и не во второй раз два элитных атакующих защитника в одной команде просто мешают другу при формировании бригад большинства — вот и здесь реализация за один год после добавления в состав Карлссона рухнула сразу на 6%. Это одна из потенциальных причин невыхода в плей-офф — а ведь есть ещё и тот факт, что команда ужасно играет в овертаймах, где одержала лишь 4 победы из 13. Очко туда, очко сюда — вот и упущенный плей-офф.

Генменеджер Кайл Дубас Фото: Zuma/TASS

Кроме всего прочего, у местной прессы появились вопросы и к Малкину. «Малкин — это словно Бэтмен, который действует в паре с Суперменом-Кросби. Бэтмен вечен — но это не значит, что он не стареет. В некоторых играх Малкин напоминал того игрока, который идеально дополнял Кросби почти 20 лет — но не всегда и недостаточно часто», — пишет журналист The Athletic Роб Росси.

А вот что говорит тренер про своих суперветеранов: Салливан — о возрастном костяке «Питтсбурга»: они всё ещё играют на элитном уровне

«Детройт» (91 очко)

Если годы Джеффа Блэшилла были окрашены в серый оттенок без всякого просвета, то второй год Дерека Лалонда получился уж слишком весёлым. «Детройт» много забивал (частично благодаря дикому проценту реализации), не меньше пропускал, плюс очень много допускал в целом (по данным продвинутой статистики), чередовал невероятные камбэки и игры, где сам отдавал тотальное преимущество по счёту.

Для команды уровня плей-офф этот год был уж слишком качельным: постоянный «тотал больше»; постоянные локальные провалы, из-за которых даже два матча с «Монреалем» в концовке пришлось выгрызать на зубах; полное неумение играть без Ларкина, которое оборачивалось проигрышем даже летевшей всем подряд «Аризоне». И при всём этом соперники были таковы, что даже в такой форме выходить в восьмёрку было можно. Не вышло.

По статистике «Детройт» очень похож на прошлогодний «Баффало»: этим летом там решили, что для последнего рывка в плей-офф хватит пары точечных усилений, но не угадали. Здесь нужны перемены более существенные, и у Стива Айзермана есть для них всё: место под потолком, почти все драфт-пики, толпа молодых игроков. В следующем году оправдания уже приниматься не будут: плей-офф в Детройте не видели восемь лет.

«Сент-Луис» (92 очка)

«Блюз» в итоге оказались ровно там, где можно было предполагать: для уверенного похода в плей-офф эта команда уже слабовата, но для провала в ней ещё слишком сильная защита и немало героев чемпионского похода – 2019. Роковыми, как оказалось, стали три матча с «Сан-Хосе»: «блюзмены» умудрились проиграть все и набрали только одно очко. Так на ровном месте команда потеряла пять очков из шести, которых не хватило до восьмёрки.

«Сент-Луис» прямо сейчас занимается сложнейшей задачей: пытается одновременно и омолодиться, и при этом оставаться конкурентоспособным. Редко кому удавалось делать одно без ущерба для другого, однако менеджмент команды верит в то, что их путь будет успешным. Генменеджер Даг Армстронг в общении с прессой сделал жирный намёк на то, что один из игроков команды может быть выкуплен — вполне возможно, это будет закончивший сезон с «-31» в полезности защитник Тори Крюг.

Одна из главных интриг лета в отношении «Блюз» — судьба Павла Бучневича. Ещё на дедлайне ходили слухи о том, что форварда, который станет НСА через год, могут поменять — однако посреди сезона это сделать было сложно. Теперь положение чуть иное, потолок зарплат вырастет, а «Сент-Луис» может продать череповецкого игрока на пике его стоимости.