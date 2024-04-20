Кто главный аферист, а кто — отморозок года? Раздаём шуточные награды в НХЛ

После завершения каждого регулярного чемпионата, помимо ближайших кубковых баталий, обсуждают ещё и индивидуальные награды, которые получат игроки путём голосования заокеанских журналистов. Особенно острой в этом сезоне выдастся борьба за «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку чемпионата. И пока все будут ставить на весы достижения Никиты Кучерова и Натана Маккиннона, дабы понять, кто больше заслужил эту награду, мы придумаем свои шуточные номинации, которые в том числе помогут вспомнить самые интересные моменты прошедшей регулярки.

«Отморозок Трофи»

Победитель – Мэтт Ремпе

Мэтт Ремпе достаточно нетипично для нынешних времён ворвался в лигу, уже на второй минуте первого матча подравшись с Мэттом Мартином на глазах почти 80-тысячной публики. Далее тафгай с Бродвея не остановил своё шествие, продолжая хватать большие штрафы за грязные приёмы и драки. Помимо того, что Ремпе вернул на время угасшую славу узкоспециализированным кулачным деятелям, он ещё отхватил и пик своей, потому что на коротком отрезке внимание к нему в Нью-Йорке было приковано больше, чем к историческому сезону Панарина. Его лицо, окрашенное двумя яркими «фонарями», начало появляться на постерах, а перед матчами «Рейнджерс» эксперты искали потенциальных соперников для канадца.

«Депрессия Трофи»

Победитель – «Сан-Хосе Шаркс»

Межсезонье «акул» наводило на мысль о том, что Маклин Селебрини – главная цель этого сезона. Но что «Сан-Хосе» так уверенно пойдёт к выполнению этой цели, думали немногие. 11 поражений на старте, два последних из них закончились двузначным числом в графе заброшенных шайб у оппонента, последнее место в лиге, 63 поражения в 82 матчах. «Шаркс» провели худший сезон в XXI веке среди всех команд, а также умудрились в дедлайн потерять лучшего игрока, не получив ровно ничего взамен, а также сохранив часть его зарплаты у себя до 2029 года. Полупустые трибуны на «Эс-Эй-Пи-центр» выступают в качестве воплощения звенящей депрессии.

«Абьюз Трофи»

Победитель – Майк Бэбкок

Как только открылось трансферное окно летом, «Коламбус» объявил о назначении Бэбкока главным тренером команды. Ожидалось, что канадский специалист сможет поставить «мундиров» на правильные рельсы. Но Бэбкок даже не смог начать сезон, потому что появилась информация о том, что он просит игроков показать личные фото на телефоне. Свободолюбивая американская общественность встала на дыбы, клуб начал расследование и уже через пять дней уволил тренера. По всей видимости, дорога в НХЛ для Бэбкока закрыта.

«Лудоман Трофи»

Победитель – Шейн Пинто

Пока в футболе поимка на ставках входила в моду после дел Айвана Тони и Сандро Тонали, хоккей относительно спокойно существовал. Но стороной проблема беттинга обойти наш спорт не сумела – Шейн Пинто в октябре был дисквалифицирован на 41 матч из-за ставок. Это стало первым подобным прецедентом в НХЛ, игрок извинился, однако в январе дал слегка двусмысленный комментарий: «Сейчас ставки стали частью спорта. Вы можете видеть это в рекламе, это очевидно. Но это не оправдание. Я должен быть более осторожным, более зрелым в своих действиях». «Более осторожным» — это ставить не со своего аккаунта?

«Аферист Трофи»

Победитель – Кайл Дубас

Можно было бы сюда номинировать человека, который провёл качественную работу, но здесь будет человек, который обманывает своё же начальство.

Генменеджер «Питтсбурга» занял свой пост летом после того, как покинул соответствующий в «Торонто». Чтобы оставаться на слуху, Кайл принял великолепное решение – подписать атакующего защитника-ветерана, когда в команде уже есть подобный. Это вкупе с тем, что «Питтсбургу» кровь из носу надо было омолаживаться, потому что костяк «пингвинов» неумолимо постарел. Плодов это, естественно, не дало, команда отвратительно играла в большинстве всю регулярку. Но на этом Дубас не остановился – было принято решение обменять Гюнцеля, потому что он… возрастной. Так прокомментировал будущее Джейка Кайл: «У нас на контрактах много ребят от 30 лет, некоторые из них входят в число лучших игроков в истории клуба. Нам нужно заняться омоложением. Джейк – отличный игрок, он выступает на элитном уровне. Но нам нужно как-то совместить наличие группы ветеранов и процесс омоложения состава». Видите противоречие? А он не видит. Поистине удивительный персонаж.

«Маршан Трофи»

Победитель – Ник Казинс

Да, это правда, Брэд Маршан упустил звание игрока, которому больше всего хотят разбить лицо игроки НХЛ. В анонимном голосовании форвард «Флориды» набрал вдвое больше голосов, чем маленький забияка из «Бостона». В целом Ник заслужил победу в номинации, потому что порой, наблюдая за его игрой по телеприёмнику, можно заметить его настырную пакостность.

Ник Казинс и Мэттью Ткачук Фото: Ross D. Franklin/AP/ТАСС

«ЦСКА Трофи»

Победитель – «Миннесота Уайлд»

Почему именно ЦСКА? Потому что армейский клуб ввёл моду на снятие вратаря в овертайме в КХЛ. В НХЛ это делать не имеет смысла по той причине, что пропустившая в пустые ворота команда не получает даже одного очка. Но «Миннесота» в порыве битвы за плей-офф пошла на этот шаг дважды, один раз забросив и один раз пропустив. Может быть, Кирилл Капризов предоставил армейские конспекты Джону Хайнсу?

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Мартин Бродо Трофи»

Победитель – Тристан Джерри

Мартин Бродо является не только величайшим вратарём в истории НХЛ, но и главным голеадором среди игроков своего амплуа. В прошлом сезоне Линус Улльмарк забрасывал в ворота «Ванкувера», а после даже получил «Везину». Такая награда, конечно, Джерри не светит, но отметим его хотя бы здесь. В матче с «Тампой» при счёте 3:2 хозяева сняли вратаря, а Тристан, получив шайбу, быстро сориентировался и отправил её в пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Реинкарнация Трофи»

Победитель – переезд франшизы «Койотс» в Юту

«Аризона» уже давно приучила всех обывателей, что всерьёз рассматривать данную франшизу точно не стоит. Команда с 2012 года не участвует в играх на вылет, не считая необычный из-за коронавируса плей-офф 2020 года, играет на студенческой арене, потому что «койотов» выгнали со старой из-за долгов, а также является мусорным ведром для больших контрактов.

У НХЛ терпение лопнуло, и под занавес регулярного чемпионата было объявлено, что в скором времени совершится переезд в Юту. Да, в течение пяти лет может состояться возвращение по случаю окончательного строительства новой арены, но уже сейчас можно констатировать, что это лучшее решение. Новое место и новые руководители должны вдохнуть жизнь в разваливающуюся франшизу. Одно можно сказать точно: чтобы сделать хуже, надо будет очень сильно постараться.