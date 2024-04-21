30-летний Чарли Линдгрен стал настоящим открытием сезона, усадив на лавку коллегу, который зарабатывает в пять раз больше.

Что за ковбой тащит «Вашингтон»? Он получает «копейки», а его брат — в стане врага

Пока весь хоккейный мир наблюдал за выходом в плей-офф «Вашингтона», обращая внимание исключительно на голы Овечкина, его фотографию, как он улыбается на последних секундах матча с «Филадельфией», все как-то забыли про парня, без которого «столичные» вряд ли бы смогли даже мечтать о плей-офф.

А ведь его сложно не заметить! Колоритный воротчик «Вашингтона» выглядит как ковбой из 1980-х, а его усы уже стали в команде легендарными. «Когда видишь парня с такими усами и они классно выглядят, понимаешь, что это либо феноменальный, невероятный парень, либо позёр. Чак – феноменальный парень», — говорит Ти Джей Оши.

Для Линдгрена усы – не просто способ выделиться, а отражение его характера. Он именно что фанатеет по 1970-м и 1980-м, и не только по кантри-музыке тех времён. Его всегда восхищало легендарное «Чудо на льду» — сборная США, сенсационно выигравшая Олимпиаду-1980. «А в той команде многие носили великолепные усы», — усмехается Линдгрен.

В этом году он творит своё собственное чудо. Именно вдохновлённая игра Чарли Линдгрена позволила «Вашингтону» держаться на плаву, хотя эту обескровленную самыми разными факторами команду бо́льшую половину сезона лихорадило.

Давайте посмотрим, какой путь проделал американец, чтобы стать главным творцом подвига «Вашингтона», как долго пробивался в главную лигу мира, а также как вытеснил из основы Дарси Кемпера, который зарабатывает почти в пять раз больше него.

Линдгрен не был задрафтован ни одним клубом НХЛ, а начал карьеру в USHL, по-русски говоря, в юношеской хоккейной лиге США. Отыграв там два сезона, он перебрался в NCAA — студенческую хоккейную лигу. Чарли с каждым годом улучшал статистику, к последнему году войдя в топ-3 по коэффициенту надёжности (2,13) и в топ-2 по проценту отражённых бросков (92,5). Для общей информации и понимания, что это за лига, важно упомянуть играющих там в тот момент хоккеистов: Джейк Гюнцель, Брок Бёзер, Тревор Мур, Ник Шмальц и ещё несколько ребят, которые сейчас играют в НХЛ. Но обольщаться не стоит: их не особо много, а среди вратарей знакомых фамилий вы вообще там не увидите.

И тут его заметил «Монреаль», который заключил с Линдгреном двусторонний контракт на два года весной 2016 года. И в том же сезоне он дебютировал в НХЛ во встрече с «Каролиной», одержав победу, пропустив две шайбы после 28 бросков по воротам. Но «Канадиенс» того времени прочно связаны с именем Кэри Прайса, который тогда был самым медийным и высокооплачиваемым вратарём лиги. Чарли это наверняка понимал, но вряд ли расстроился – с таким бэкграундом дебютировать в НХЛ уже является большим успехом.

Далее Линдгрен прочно осел в АХЛ, проведя за «Монреаль» в общей сумме в НХЛ 24 матча за пять сезонов, вообще никак не впечатляя.

Летом 2021 года Линдгрен подписал двусторонний контракт с «Сент-Луисом», но пара Хуссо – Биннингтон провела почти весь сезон, не считая времени, когда финн был травмирован. Именно тогда американец получил небольшой шанс, отыграв пять матчей. Но при этом показал блестящую статистику: выиграл все матчи, коэффициент надёжности был равен 1,22, а процент отражённых бросков – 95,8.

Чарли Линдгрен в составе «Сент-Луис Блюз» Фото: Arnold J. Ward/AP/ТАСС

Этим коротким отрезком Чарли убедил «Вашингтон» взять его на позицию второго вратаря. Контракт был заключён на три года на сумму $ 1,1 млн за сезон – сущие копейки по меркам НХЛ, тем более для вратаря, который в итоге выбил себе звание первого номера!

А теперь сделаем отступление к вратарю, который был взят на позицию первого. Дарси Кемпер в 2022 году выиграл Кубок Стэнли в составе «Колорадо». Казалось бы, хороший вариант, но нужно прояснить, как строилась игра «Эвеланш». «Лавины» были командой с нетипичным стилем для плей-офф, вооружённой бразильским принципом – вы забьёте нам, сколько сможете, а мы вам — сколько захотим. Поэтому известная поговорка о том, что вратарь является половиной команды, вообще не подходит для этого случая.

Опасения насчёт Кемпера начали оправдываться прямо с начала сезона: Дарси не выручал, чем дал возможность Линдгрену отыграть за сезон матчей больше, чем до этого – за шесть сезонов. Цифры голкиперы показали примерно одинаковые, а «Вашингтон» пролетел мимо плей-офф.

Но по-настоящему прорывным для Линдгрена стал этот сезон, в котором ему исполнилось 30 лет. Удивительно, конечно, как поздно он расцвёл, но в какой нужный для «Вашингтона» момент.

До нового календарного года по-прежнему больше играл Кемпер, всё-таки зарплата обязывает тренера предоставлять игровое время высокооплачиваемому игроку. Но начиная с января стало понятно – Линдгрен банально сильнее. Если брать статистику с того момента, как Чарли начал выходить в старте на постоянной основе, то можно увидеть следующие показатели: четыре матча «на ноль» (лидер наряду с Бобровским, Шестёркиным и Луукконеном), процент отражённых бросков — 90,4, коэффициент надёжности – 2,84, количество сейвов – 890 (первое место).

Американский голкипер буквально на своих плечах начал тащить «Вашингтон» в сторону первой восьмёрки, хотя тогда такое представить было очень сложно. Показатели около 30 сейвов за матч стали будничными, потому что иного выхода нет – «столичные» выигрывают только в случае, если вратарь мало пропускает. Того атакующего потенциала, за счёт которого прославился «Вашингтон», больше нет.

Особенно ярко перед глазами всплывает его спасение в последнем матче регулярного чемпионата с «Филадельфией». Счёт 1:1, команда откровенно подсаживается, соперник наращивает давление и вот-вот должен выйти вперёд. И, помимо сейвов, которые в хит-парад попадают редко, но менее ценными от этого не становятся, Линдгрен исполняет блестящее спасение. Пропусти здесь «Вашингтон», дела были бы совсем дрянь.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Посмотрели? Так вот, таких сейвов и ещё более крутых Чарли совершил с десяток.

Линдгрен проделал впечатляющий путь от никому не известного местечкового вратаря, коих сотни на просторах студенческих лиг Северной Америки, до голкипера, который стал главным творцом славного похода «Вашингтона» второй половины регулярки. По скромному мнению автора текста, опять же.

«За всё надо благодарить мою семью. У меня был непростой путь, но он привёл и подготовил меня к этому моменту. И всё благодаря людям, которые поддерживали меня с тех пор, как я начал играть в хоккей», — признаётся Линдгрен.

Теперь он встретится в плей-офф с одним из самых близких людей в своей жизни. Его брат Райан играет в стане врага – «Рейнджерс».

«Забавно, он же мой младший брат, на четыре года младше. В детстве я никогда не хотел выходить на лёд вместе с ним, потому что я вратарь. Я не собирался позволить ему забить себе. Только года четыре назад сказал: «Ладно, можешь бросать по моим воротам», потому что он хороший хоккеист. Наконец-то мы стали нормально относиться к тому, что играем друг против друга. Я очень люблю брата и уважаю его за то, как он играет. Сейчас мои родители, дедушка, брат, все в предвкушении. Но я не хочу думать об этой серии как о нашем с братом противостоянии. Это противостояние «Вашингтона» и «Рейнджерс». Мне небезразличен «Вашингтон», и я сосредоточен на первом матче серии, чтобы выложиться без остатка ради «столичных», — говорит Линдгрен.

Чарли Линдгрен Фото: Nick Wass/AP/ТАСС

«Вашингтону» будут очень нужны его сейвы не только на брате, но и на всех остальных игроках «Рейнджерс». Если у столичной команды и есть шанс в матче с чемпионом регулярки, то только если Линдгрен продолжит стоять на голове, как делал это весь сезон.