Двум россиянам сильно недоплачивают в НХЛ. Аудит зарплат в лиге удивил

В этом списке те, кого вы не ожидаете увидеть.

На днях ESPN выкатило новый топ. Известное издание подсчитало, какой хоккеист в каждой команде приносит наибольшую пользу при наименьшей сумме контракта. В рейтинг попали сразу двое россиян — причём не те, о ком можно было подумать!

Без лишних слов — приводим перевод всего материала. Мы решили не ограничиваться только нашими парнями, предоставив информацию и о других игроках, превосходящих ожидания.

Так кто же попал в топ?

Ценность. Это некорректный, переменный термин. Особенно в спортивной сфере. Мы уже видели всё это раньше: игрок, испытывавший трудности, исключённый из одной команды, начинает расцветать в другой. В нужном клубе, в нужное время, в нужном месте. Всё это составляет высшую, внутреннюю индивидуальную ценность.

Имея это в виду, мы набираем сборную самых ценных хоккеистов сезона-2023/2024 НХЛ. В данном случае это ребята с дружественным (относительно) к команде контрактом.

И нет, хоккеисты, подписавшие контракты новичков, не могли попасть в рейтинг (извини, Коннор Бедард).

Без лишних слов, давайте приоткроем завесу над некоторыми из этих скрытых (или не особо скрытых) драгоценностей, над теми, кто максимально использует свои возможности, занимая при этом немного места под потолком зарплат своей команды.

Примечание. Статистика приведена по состоянию на 23 января.

Атлантический дивизион

«Бостон Брюинз»: Джеймс ван Римсдайк, левый крайний нападающий

42 матча, 29 (7+22) очков

Кэпхит: $ 1 млн

Выбор под №2 драфта-2007 по-прежнему понимает это, и он каждый матч привносит уровень в «Брюинз», не тратя при этом денег клуба. Вингер-ветеран работает за $ 1 млн в год и уже набрал столько же очков, сколько и в прошлом сезоне (29). Он обеспечивает «Бостону» превосходную игру перед воротами в большинстве и остаётся универсальным нападающим, которого можно использовать в любом месте в составе. Он был идеальным подписанием для «мишек».

Джеймс ван Римсдайк Фото: nhl.com

«Баффало Сэйбрз»: Кайл Окпосо, правый крайний нападающий

44 матча, 16 (9+7) очков

Кэпхит: $ 2,5 млн

Окпосо — больше чем просто капитан «Баффало». Он является связующим звеном в клубе внутри и за пределами раздевалки и использует свой ветеранский опыт, чтобы помочь «Сэйбрз» в любых ситуациях. «Баффало» положил для Окпосо контракт на $ 2,5 млн — это разумное распределение ресурсов, учитывая широкий диапазон того, что он даёт атаке (16 очков в 44 матчах), универсальность (в последний раз оживил третье звено «Сэйбрз») и лидерство. Последнее критически важно, и невозможно измерить (в долларах и центах), насколько значительным может быть присутствие Окпосо.

«Детройт Ред Уингз»: Даниэль Спронг, правый крайний нападающий

47 матчей, 31 (12+19) очко

Кэпхит: $ 2 млн

Игрок второго раунда 2015 года стал отличным дополнением в нападении «Ред Уингз», не перенапрягая свою команду в финансовом отношении — кэпхит всего $ 2 млн. 26-летний хоккеист предоставил «Детройту» необходимую глубину, чтобы помочь «красным крыльям» пережить взлёты и падения первой половины сезона. Он входит в пятёрку лучших в команде с 12 голами и 31 очком в 47 матчах. Спронг стал во всех смыслах отличной сделкой для «Детройта».

«Флорида Пантерз»: Нико Миккола, защитник

46 матчей, 13 (3+10) очков

Кэпхит: $ 2,5 млн

Миккола проводит лучший сезон в карьере, патрулируя синюю линию «Пантерз», а «Флорида» получает хоккеиста по разумной цене в $ 2,5 млн. Лидер клуба по количеству блоков и силовых приёмов соответствует всем его предыдущим статистическим рекордам, он каждый матч меняет ход игры в одной из лучших команд лиги. Каким же дополнением он стал!

«Монреаль Канадиенс»: Джейк Эванс, центральный нападающий

47 матчей, 13 (2+11) очков

Кэпхит: $ 1,7 млн

Эванс перемещается по всему составу «Монреаля», предоставляя тренеру Мартену Сан-Луи варианты в атаке. Эта способность к адаптации является важным дополнением — и «Канадиенс» получают её всего за $ 1,7 млн. Сильные стороны Эванса — это количество минут, которое он может выдержать, и силовая игра, которую он может добавить «Монреалю». Джейк — нечастый участник хайлайтов, но играет ключевую роль для клуба, пока «Канадиенс» снова приближаются к возможности побороться за Кубок Стэнли.

«Оттава Сенаторз»: Мэтью Жозеф, правый крайний нападающий

33 матча, 22 (8+14) очка

Кэпхит: $ 2,95 млн

Несмотря на в целом тяжёлый для клуба год, Жозеф максимально использовал свои возможности в нынешнем сезоне в «Оттаве». Это отразилось и в протоколе: восемь голов и 22 очка в 33 матчах. Музыка для ушей каждого «сенатора», учитывая относительно недорогой контракт Жозефа в $ 2,95 млн. Этого достаточно, чтобы Мэтью, кажется, регулярно получал больше шансов и брал больше ответственности, поскольку «Сенаторз» продолжают искать то, что сможет их зажечь.

Мэтью Жозеф Фото: nhl.com

«Тампа-Бэй Лайтнинг»: Майки Эйссимонт, центральный нападающий

47 матчей, 15 (8+7) очков

Кэпхит: $ 800 тыс.

В этом сезоне Эйссимонт незаметно закрепился в основе «Лайтнинг». И какую выгодную сделку они заключили! Майки принял участие в большем количестве матчей (47), забил больше голов (8) и набрал больше очков (15), чем когда-либо прежде за свою карьеру в НХЛ. Это стало серьёзным подспорьем для нестабильного нападения «Тампы». Ситуация с потолком зарплат «молний» требует поиска недорогих бриллиантов — таких как Эйссимонт. И он прекрасно подшлифовал нападение команды.

«Торонто Мэйпл Лифс»: Мартин Джонс, вратарь

9 побед в 16 матчах, КН 2,64, ОБ 91,1%

Кэпхит: $ 875 тыс.

Много путешествовавший Джонс быстро заработал место в основе, пройдя путь от третьего вратаря «Торонто» до статуса первого номера — и всё это за $ 875 тыс. Это намного меньше, чем зарабатывает предполагаемый стартовый голкипер «Торонто» Илья Самсонов ($ 3,55 млн), что стало большим усилением, учитывая трудности Ильи на льду в этом сезоне.

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Столичный дивизион

«Каролина Харрикейнз»: Стефан Ноэсен, правый крайний нападающий

44 матча, 27 (11+16) очков

Кэпхит: $ 762,5 тыс.

Поищите словосочетание «парень для глубины состава» в справочнике по хоккейному жаргону, и вы, вероятно, найдёте фото Ноэсена. Ветеран великолепно играет у бортов, колотит соперников, когда это необходимо, становится ключевым хоккеистом перед воротами в большинстве «Харрикейнз» и, как правило, может внести свой вклад в любом месте на льду. Он по-прежнему делает всё это в свои 30 лет. «Каролине» повезло, что Стефан достался ей по дешёвке.

«Коламбус Блю Джекетс»: Джастин Дэнфорт, правый крайний нападающий

46 матчей, 18 (9+9) очков

Кэпхит: $ 975 тыс.

Считайте его Мистером-Я-Починю в «Коламбусе» — и его услуги обошлись «Блю Джекетс» всего в $ 975 тыс. Когда капитан Бун Дженнер выпал из состава из-за травмы, именно ветеран Дэнфорт занял его место в первом звене вместе с Джонни Годро и Адамом Фантилли. Но Джастин может зажигать где угодно (при игре в равных составах или в спецбригадах). И эта способность — всё для такого испытывающего проблемы с травмам клуба, как «Коламбус».

«Нью-Джерси Дэвилз»: Кёртис Лазар, центральный нападающий

40 матчей, 16 (6+10) очков

Кэпхит: $ 1 млн

Скрытый козырь «дьяволов» — шикарная сумма в $ 1 млн за сезон. 28-летний нападающий отлично владеет шайбой, он поднял уровень боттом-6 «Нью-Джерси» благодаря сочетанию скорости и физической силы. Он также был важным голосом в раздевалке «дьяволов», заслужив похвалу от тренера Линди Раффа за то, что посылал товарищам сигналы, когда это необходимо. И бонус: по очкам Лазар почти повторил свой предыдущий карьерный рекорд (на данный момент у него 16 в 40 матчах).

«Нью-Йорк Айлендерс»: Майк Райлли, защитник

27 матчей, 9 (3+6) очков

Кэпхит: $ 1 млн

Райлли приземлился в состав «островитян» после отправки на драфт отказов с зарплатой в $ 1 млн. В свою очередь, Майк сыграл важную роль на позиции защитника «Айлендерс», где его умение обращаться с шайбой, отличные прорывы и атакующие навыки в совокупности сделали его идеальным недорогим и приносящим высокую отдачу вариантом, который любая команда была бы счастлива иметь.

«Нью-Йорк Рейнджерс»: Эрик Густафссон, защитник

46 матчей, 21 (4+17) очко

Кэпхит: $ 825 тыс.

Абсолютная кража для «синерубашечников». Ветеран-оборонец получил зарплату с кэпхитом в $ 825 тыс. Он является опорой «Рейнджерс». Густафссон может сыграть много минут — он легко взял на себя роль квотербека в первой спецбригаде большинства, когда Адам Фокс был травмирован. Кроме того, Густафссон на протяжении всего сезона стабильно помогал атаке в равных составах. «Рейнджерс» получают максимальную отдачу от 31-летнего шведа.

«Филадельфия Флайерз»: Оуэн Типпетт, правый крайний нападающий

46 матчей, 30 (18+12) очков

Кэпхит: $ 1,5 млн

Игрок, выбранный под 10-м номером на драфте 2017 года, проводит впечатляющий сезон, а с контрактом на $ 1,5 млн он выглядит ещё лучше. Вингер забил 18 голов, набрал 30 очков в 46 матчах и вошёл в пятёрку лучших по результативности игроков на удивление сильного нападения «Флайерз». Уверенность Типпетта, похоже, резко возросла вместе с растущим общим успехом его команды, хотя на данный момент он выбыл на несколько дней из-за травмы нижней части тела.

«Питтсбург Пингвинз»: Дрю О'Коннор, левый крайний нападающий

44 матча, 15 (6+9) очков

Кэпхит: $ 925 тыс.

О'Коннор (наконец-то) приходит в себя, а «Питтсбург» пожинает плоды его кэпхита в $ 925 тыс. 25-летний игрок уже установил новые рекорды в карьере по количеству голов и очков, а также получил место в топ-6 нападения «Пингвинз». Вингер из Нью-Джерси прошёл путь от незадрафтованного свободного агента NCAA до ключевой роли в команде с большими надеждами на плей-офф.

«Вашингтон Кэпиталз»: Чарли Линдгрен, вратарь

9 побед в 17 матчах, КН 2,27, ОБ 92,6%

Кэпхит: $ 1,1 млн

Находка для «Вашингтона» в этом сезоне — за вполне разумную цену в $ 1,1 млн. Линдгрен входит в десятку лучших вратарей НХЛ по проценту отражённых бросков (92,6%) и коэффициенту надёжности (2,27) с отличным результатом — 12 матчей из 17 с очками. Это позволило ему потеснить Дарси Кемпера (с его кэпхитом в $ 5,25 млн) из основы «Вашингтона». Когда Линдгрен доступен и здоров, то нет лучшего варианта, чтобы «Кэпиталз» и дальше хорошо выглядели на последнем рубеже.

Чарли Линдгрен Фото: nhl.com

Центральный дивизион

«Аризона Койотс»: Коннор Ингрэм, вратарь

17 побед в 27 матчах, КН 2,47, ОБ 91,9%

Кэпхит: $ 1,95 млн

Ингрэм — одна из лучших историй сезона в НХЛ. К счастью, он также является одной из самых приятных для потолка зарплат звёзд «Койотс» с кэпхитом всего в $ 1,95 млн. В свою очередь, Ингрэм поддержал «Аризону» высокими результатами, включая 91,9% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,47, что ставит его в число лучших вратарей лиги. Отличная работа на драфте отказов со стороны «Аризоны».

«Чикаго Блэкхоукс»: Тейлор Рэддиш, правый крайний нападающий

42 матча, 10 (5+5) очков

Кэпхит: $ 758 333

Незаметный «спонсор» «Блэкхоукс», вероятно, играющий лучше, чем на сумму $ 758 333, которую ему выписали. Недавно Рэддишу дали время в топ-звене, его результативность держится на высоком уровне: за сезон он забил пять голов и набрал 10 очков. Тейлор не самый яркий из хоккеистов, но он даёт «Чикаго» необходимую универсальность при приемлемой для команды зарплате.

«Колорадо Эвеланш»: Джонатан Друен, левый крайний нападающий

45 матчей, 26 (10+16) очков

Кэпхит: $ 825 тыс.

Друен является топ-вариантом для «Эвеланш», подписав однолетний контракт на сумму в $ 825 тыс. Это поднимает его ценность прямо здесь и сейчас. Джонатан максимально использовал свой шанс вместе с товарищем по юношеской хоккейной команде Натаном Маккинноном и Микко Рантаненом, забив 10 голов и набрав 26 очков в 45 матчах. Это первый раз с сезона-2018/2019, когда Джонатан забил двузначное число голов. Финансовые инвестиции в ограниченных условиях продолжают приносить плоды «Колорадо».

«Даллас Старз»: Мэтт Дюшейн, центральный нападающий

46 матчей, 42 (15+27) очка

Кэпхит: $ 3 млн

Прошлым летом игрок-ветеран был выкуплен «Нэшвиллом», и это сделало его выгодным приобретением для «Старз». В лице Дюшейна «Даллас» получил хоккеиста, набирающего в среднем почти очко за матч (15 голов и 42 очка в 46 встречах) и превосходно играющего в равных составах и в спецбригадах. Всё это — при кэпхите в $ 3 млн. Если Дюшейн сохранит такую же результативность, то, несомненно, поможет «Далласу» достичь больших высот во второй половине сезона.

«Миннесота Уайлд»: Маркус Юханссон, левый крайний нападающий

47 матчей, 24 (8+16) очка

Кэпхит: $ 2 млн

Юханссон — один из самых стабильных и трудолюбивых нападающих «Миннесоты». «Уайлд» это должно понравиться, особенно с учётом того, что затраты на Юханссона составляют всего $ 2 млн. 33-летний форвард забил восемь голов и набрал 24 очка в 46 матчах, играя более 16 минут за встречу. У него также есть способность заменять товарищей в любой игровой ситуации и при любом уровне ответственности. Это солидное преимущество.

«Нэшвилл Предаторз»: Томми Новак, центральный нападающий

36 матчей, 21 (8+13) очко

Кэпхит: $ 800 тыс.

Тип игрока, по которому команда скучает, когда он вне состава. «Нэшвилл» определённо почувствовал это, когда Новак, отлично стартовавший в качестве второго снайпера команды, в ноябре выбыл из-за травмы. Те недели без него только подчеркнули, насколько Томми в качестве нападающего второго-третьего звеньев и игрока большинства усилил атаку «хищников». Восемь голов и 21 очко Новака в 35 матчах обходятся команде всего в $ 800 тыс.

«Сент-Луис Блюз»: Оскар Сундквист, центральный нападающий

45 матчей, 17 (5+12) очков

Кэпхит: $ 775 тыс.

Сундквист должен быть оценён по достоинству. Он больше, чем просто статистика в протоколе. Дело скорее в том, как Оскар отрабатывает каждую смену, надёжно обращается с шайбой, знает, когда и как ей распорядиться. В целом ему удаётся оказывать влияние на игру на каждом этапе матча. «Сент-Луис» получает всё это на минимальном контракте. Никаких жалоб.

«Виннипег Джетс»: Владислав Наместников, центральный нападающий

42 матча, 25 (6+19) очков

Кэпхит: $ 2 млн

Наместников проводит свой лучший сезон за последние годы, а «Виннипег» наслаждается каждой минутой его игры, выкладывая за его услуги всего $ 2 млн. 31-летний форвард проводит на льду более 15 минут за матч, демонстрируя отличную результативность и в равных составах, и в большинстве. Шесть голов и 25 очков в 42 матчах (при показателе полезности «+18») позволили Наместникову уверенно закрепиться в составе «Джетс».

Тихоокеанский дивизион

«Анахайм Дакс»: Илья Любушкин, защитник

46 матчей, 4 (0+4) очка

Кэпхит: $ 2,75 млн

Бывший «клинок» превратился в игрока топ-пары, патрулирующего синюю линию «Анахайма», не заставляя «Дакс» переплачивать. Мощный защитник не вносит большого вклада, который можно заметить в протоколе, как некоторые другие игроки защитной линии, но влияет на игру другими способами. Универсальность — вот что отличает 29-летнего Любушкина в команде, полной молодых игроков.

Илья Любушкин Фото: nhl.com

«Калгари Флэймз»: Мартин Поспишил, центральный нападающий

33 матча, 11 (4+7) очков

Кэпхит: $ 775 тыс.

Поспишилу потребовалось время, чтобы найти место в составе «Калгари», но как только он сделал это… вау! 24-летний хоккеист комфортно расположился в звене с Наземом Кадри и Коннором Зари, сочетая в себе силовую игру, отличный форчек и флёр плеймейкера, и всё это за $ 775 тыс. Игрок ростом 187 см обладает габаритами и дополнительными навыками, а также завидным катанием, которое ставит его в число топов. «Калгари» не может дождаться, когда Поспишил вернётся после травмы.

«Эдмонтон Ойлерз»: Райан Маклеод, центральный нападающий

42 матча, 19 (9+10) очков

Кэпхит: $ 2,1 млн

Маклеод на протяжении всего сезона стабильно улучшал игру в «Эдмонтоне», играя на сумму бóльшую, чем его контракт в $ 2,1 млн. 24-летний игрок заслужил место в топ-6 «Ойлерз» вместе с настоящими (и высокооплачиваемыми) звёздами, такими как Леон Драйзайтль, продемонстрировав отличную скорость и стабильную результативность (девять голов и 19 очков в 42 матчах). Это бесспорно удачная сделка для «Эдмонтона».

«Лос-Анджелес Кингз»: Кэм Тальбо, вратарь

14 побед в 30 матчах, КН 2,44, ОБ 91,5%

Кэпхит: $ 1 млн

За свой потрясающий сезон Тальбо заслужил обсуждение своей фамилии в контексте «Везины» и вызов на Матч всех звёзд. И, подумать только, это возрождение произошло при кэпхите в $ 1 млн. Ветеран занял место в воротах, играя лучше, чем за последние годы, а его 91,5% отражённых бросков и КН 2,44 показывают, насколько он стабилен. И хотя команда в последнее время терпит неудачи, Тальбо должен помочь клубу выйти в плей-офф этой весной.

«Сан-Хосе Шаркс»: Фабиан Зеттерлунд, левый крайний нападающий

48 матчей, 21 (14+7) очко

Кэпхит: $ 1,45 млн

Бывший «дьявол» нашёл свою игру в атаке в первой половине сезона и стал одним из лучших снайперов «Сан-Хосе», а также одним из самых низкооплачиваемых хоккеистов клуба с кэпхитом всего в $ 1,45 млн. По голам Зеттерлунд, забросивший 14 шайб в 48 матчах, уступает только Томашу Гертлу, а растущая уверенность Фабиана постепенно превратила его в универсального плеймейкера в зачастую неуклюжем нападении «Шаркс». Во всяком случае «Сан-Хосе» мог бы больше использовать Зеттерлунда в своём составе.

«Сиэтл Кракен»: Ээли Толванен, правый крайний нападающий

46 матчей, 29 (12+17) очков

Кэпхит: $ 1,45 млн

Хотя «Предаторз», похоже, не смогли раскрыть потенциал Толванена, он стал ультимативным выбором с драфта отказов для «Кракен». Его зарплата в $ 1,45 млн — это очень выгодная сделка, учитывая всё, что Толванен привносит в игру «Сиэтла». Ээли входит в пятёрку лучших бомбардиров в атаке (с 12 голами и 29 очками в 46 матчах), может расцветать при большой нагрузке и вносит свой вклад в игру спецбригад.

Ээли Толванен Фото: nhl.com

«Ванкувер Кэнакс»: Дакота Джошуа, центральный нападающий

46 матчей, 23 (12+11) очка

Кэпхит: $ 825 тыс.

Джошуа нашёл свою нишу в третьем звене «Кэнакс» вместе с Конором Гарландом и Тедди Блюгером. Их бесспорная сыгранность (и явный успех) сделала Джошуа — и его кэпхит $ 825 тыс. — кражей сезона для «Ванкувера». Игрок ростом 188 см демонстрирует отличные результаты и уже показал лучшие цифры в своей карьере (12 голов и 23 очка в 46 матчах). «Кэнакс» должны наслаждаться этим сейчас, потому что, если Джошуа сохранит этот темп, в будущем его ждёт заслуженное повышение зарплаты.

«Вегас Голден Найтс»: Майкл Амадио, правый крайний нападающий

42 матча, 17 (6+11) очков

Кэпхит: $ 762,5 тыс.

Недавно оправившийся от травмы Амадио стал эффективным игроком для действующих обладателей Кубка Стэнли в нынешнем сезоне после того, как забил пять голов и набрал 10 очков по пути к трофею прошлой весной. Всё это едва ли было гарантировано, когда в октябре прошлого сезона «Голден Найтс» забрали его с драфта отказов и подписали с ним двухлетний контракт на сумму в $ 1,525 млн. Предусмотрительно? Действительно, какая солидная ставка! Амадио — надёжный нападающий из боттом-6 «Вегаса», набравший 17 очков в 42 матчах, что позволяет ему показывать лучшие результаты в карьере в этом сезоне.