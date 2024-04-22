«Локомотив» не забивает, «Магнитка» снова выглядит взрослой. Что происходит в финале КХЛ

Сложно вспомнить, когда в последний раз и прогнозы экспертов и журналистов, и букмекерские котировки давали такое единогласное преимущество одной команде в финале Кубка Гагарина. Наверное, такого не было после 2011-го, когда чуть ли не самый дорогой «Салават Юлаев» в истории играл с явным андердогом «Атлантом» и ожидаемо победил. Даже в 2017-м, когда СКА мог позволить себе сажать в запас игроков сборной России в расцвете сил, казалось, что первая пятёрка «Металлурга» сможет зацепиться.

В 2024-м такого преимущества по составу не было — да и вообще, «Локомотив», если брать именно имена в абстракции, не выглядел явным фаворитом плей-офф. Однако синергия этих имён, безжалостный вынос ЦСКА в первом раунде и 4-0 для «Трактора» после их собственных 4-0 во втором раунде слишком всех впечатлили. На фоне этого «Металлург» ни одну серию не выиграл за явным преимуществом, в полуфинале с «Автомобилистом» напривозил себе проблем на ровном месте — и это при том, что сетка у победителей регулярки на Востоке не включала в себя ни одной команды из топ-4 конференций.

Два первых матча в Магнитогорске беспощадно сокрушили все эти теории — по крайней мере, до сегодняшнего вечера. Мы увидели очень взрослую и уверенную в себе «Магнитку», которая выдерживала не только скорости «Локомотива» (это как раз можно было представить), но и силовую борьбу — и это несмотря на тот имидж команды, который сложился в этом году. Андрей Разин, про которого всё межсезонье говорили, что он не сможет работать с клубом-олигархом, находится в двух победах от чемпионства. И как же «Металлург» ставит шлагбаум на пути поезда, который вроде бы поехал за Кубком?

Стоит отметить, конечно, насколько «Локомотив» не вошёл в первый матч серии — это и было ожидаемо после такой-то длинной паузы. При этом было ощущение, что «Локо» даже в такой форме мог идти в прессинг — но почти всегда сворачивался в классические и понятные 1-4 в средней зоне. В этом плане «Локо» при Никитине может разворачивать на 180 градусов — команда как-то умудряется чередовать игры со сверхагрессивным прессингом с матчами, когда черепашкой сворачивается в панцире даже при 0:0 на табло. Возможно, это была гостевая модель?

«Металлург» — «Локомотив» Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

При этом даже в третьем периоде первого матча после перерыва вышел другой «Локомотив», который завёлся как по щелчку. Тогда мы ещё не знали, что Шалунов получил повреждение — и перевод в первое звено Георгия Иванова казался способом взбодрить команду, который на несколько минут оказался сверхуспешным. Конечно, такие перепады сразу вызвали в памяти ЦСКА — правда, при Сергее Фёдорове, никитинская команда обычно играла ровно. И ведь в первые смены второго матча «Локо» сразу врубил прессинг — но уже в дебюте случились два удаления. Не хочется идти по печальному пути Гильермо Абаскаля с его великим «жёлтая карточка на девятой минуте сломала игру», однако интересно, как сложилась бы игра, если бы «Локо» смог хотя бы пять-шесть минут сохранить такой уровень силового давления без пауз.

«Металлург», который дома ничего не даёт сделать сопернику, мы уже видели — это были два домашних матча со «Спартаком». Правда, тогда уровнем второй игры был недоволен даже сам Разин: второй «сухарь» состоялся во многом благодаря игре Набокова. В двух матчах с «Автомобилистом» гости тоже печально выглядели в равных составах и победу во второй игре заработали благодаря успешной реализации большинства и глупому удалению от Мухаметова, который сейчас прочно присел в запас.

И вот хотелось бы снова подивиться, как «Металлург» повзрослел по ходу этого плей-офф, да ещё и сдержал натиск «Локомотива» без своего самого опытного защитника Егора Яковлева — однако это всё уже было в дебюте прошлых серий. Со «Спартаком» команда Разина как будто бы не выдержала красно-белой торсиды в «Мегаспорте», а при абсолютно выигрышной ситуации в Екатеринбурге при 2-1 в серии и 3:0 в первом периоде четвёртого матча выключилась сама и стала допускать чудовищное количество контратак. Можно вспомнить и не самые уверенные матчи в Хабаровске, но это допустимо списать на разницу часовых поясов и акклиматизацию.

Вот только адаптируется ли к сопернику «Локомотив» и его тренерский штаб? В регулярном чемпионате у ярославцев не возникало серьёзных проблем с «игровыми» командами, «Северсталь» и «Торпедо» несколько раз оставались вообще без голов, трудно «Локомотиву» было с пассивными аутсайдерами. В плей-офф «Локо» выходил против ЦСКА, «Авангарда» и «Трактора» — команд, где мастерства было немало, но там не было такой же комбинации скорости и техничности, какое есть у этой версии «Металлурга». Бóльшую часть третьего периода второй игры гости просто тонули в средней зоне и сбивались на вбросы, потому что индивидуального мастерства для её прохода не хватало — опять же, в отличие от «Магнитки».

Игорь Никитин Фото: РИА Новости

В этом плане странно выглядит заявление Никитина на пресс-конференции: «Вы серьезно верите, что Лихачев решит исход серии? Мы верим в ребят, которые решали серии с ЦСКА, «Авангардом», «Трактором». Почему мы сейчас должны от них отвернуться и поставить на зеро?» Если откинуть заявление про «зеро», удивляет другое: тренер «Локомотива» фактически пересказывает классическое «у нас есть тактика, и мы её придерживаемся». Почему третий бомбардир регулярки в составе «Локо» не может решить исход серии — а вот молодые парни типа Канцерова и Силантьева у «Металлурга» переворачивают всё первое звено? Может, хотя бы при 0-2 стоит попробовать что-то иное?

Конечно, травма Максима Шалунова больно ударила по составу «Локо», который и так был не то чтобы глубоким. Ярославцы не заполнили все легионерские вакансии, потому что не хотели брать абы кого — однако без «абы кого» на их скамейке остаются в основном ребята из МХЛ, «Локомотив» ведь не очень-то и старше своего соперника: во втором матче средний возраст магнитогорцев составил 25,5 года, а у ярославцев без Шалунова он упал до 26 лет.

Несмотря на то что «Локомотив» проигрывает 0-2, для них ничего не закончилось. Даже во второй игре, помимо отменённого гола Иванова, у них было минимум два 100-процентных момента. Один из них — у самого Георгия, который уже заработал репутацию автора ключевых шайб, однако центр «Локомотива» не сумел переиграть Набокова, выйдя с ним на рандеву. После игры Иванов сказал, что нужно больше хладнокровия в таких моментах. Справедливо — но нужно и больше импровизации, потому что «Металлург» в позиционной игре прекрасно читает замыслы «Локомотива».

Ну а самой «Магнитке» надо в первую очередь держаться психологически и не коллапсировать на ровном месте. Штаб Разина провёл отличную тактическую работу, удивил парой домашних заготовок (типа двухходовок Маклюков — Петунин с броском от синей и подставлением) и умеет ловить любого соперника на контратаках. Однако ждать, что всё закончится уже в Ярославле, точно нельзя.