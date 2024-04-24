Верят ли в своего капитана игроки и тренеры «столичных» после его роковой ошибки, приведшей к решающему голу «Рейнджерс»?

«Он немного не в форме. Ему тяжело». Что говорят в «Вашингтоне» о провале Овечкина

«В матче, наполненном обошедшимися дорого ошибками игроков «Вашингтона», самая яркая из них, как это часто бывает, привлекла внимание к Алексу Овечкину», — написал журналист официального сайта НХЛ Том Гулитти.

И с этим сложно поспорить. Капитан «столичных» самолично «привёз» решающий гол.

В конце второго периода, когда «Кэпиталз» играли в большинстве, Овечкин не смог справиться с поперечной передачей Коннора Макмайкла — шайба отскочила от борта в средней зоне. Мика Зибанеджад обокрал капитана «Вашингтона» и в конце концов создал момент для К'Андре Миллера, выкатив ему шайбу под бросок. Этот гол в меньшинстве оказался победным для «Рейнджерс» во втором матче серии.

Именно в таком стиле прошли первые две встречи Овечкина. «Кэпиталз» проиграли обе, отправившись обратно в Вашингтон на третий матч в состоянии, когда им отчаянно нужна победа и больше усилий от Александра.

«Мы все знаем, что можем играть с этой командой, — сказал Овечкин. — Мы совершили ошибки, несколько неудачных отскоков от борта — а у них есть опытные игроки, много опытных игроков… Я думаю, что мы сыграли гораздо лучше, чем в первой встрече. Мы все знаем, что можем играть против этой команды. Нам просто нужно держаться вместе. Будет нелегко, но и «Рейнджерс» тоже не будет просто».

Главный тренер «столичных» Спенсер Карбери после матча ясно дал понять, что Овечкину придётся улучшить свою игру, чтобы «Кэпиталз» действительно смогли усложнить задачу «рейнджерам». Одновременно с этим специалист заявил, что верит, что 38-летний левый вингер «отыграется».

«Мне показалось, что первые два матча он выглядел, будто немного не в форме, — сказал Карбери. — Он борется. Ему сложно. Это гостевые встречи в плей-офф, у Ови были тяжёлые матчи. Но это две игры. Мы сейчас возвращаемся домой. У нас будет возможность контролировать ход матча для него, и он сможет его перевернуть.

Александр Овечкин Фото: Nick Wass/AP Photo/ТАСС

Это особенность Ови. Он может перевернуть ход одного матча. Сейчас Алекс может внезапно стать решающим фактором, тем, кто сделает разницу, и помочь нам выиграть встречу или стать двигателем, выигравшим для нас матч на домашнем льду».

В этом сезоне Овечкин вернулся на свой уровень после неудачного старта чемпионата и всего восьми голов в своих первых 43 матчах. Он наколотил 23 шайбы в последних 36 встречах, что помогло «Вашингтону» забрать вторую уайлд-кард в Восточной конференции.

Овечкин уже доказал свой уровень как игрок плей-офф. Его 72 гола в розыгрышах Кубка Стэнли — второй показатель среди действующих хоккеистов НХЛ. Алекс уступает лишь Джо Павелски из «Далласа». Капитан «Вашингтона» также забросил 15 шайб в 2018 году, когда выиграл «Конн Смайт Трофи» как самый ценный игрок плей-офф, приведя «Вашингтон» к первому Кубку Стэнли в истории.

Но в первых двух матчах серии с «Рейнджерс» Овечкину было трудно отыскать голевые моменты. Питер Лавиолетт, который тренировал россиянина в «Вашингтоне» предыдущие три сезона, прежде чем присоединиться к «Рейнджерс» в нынешнем чемпионате, использовал против тройки Овечкина с Макмайклом и Ти Джеем Оши звено Артемия Панарина, Винсента Трочека и Алекси Лафреньера — связку, которая оставила капитану «столичных» мало времени и свободного льда, чтобы он мог нанести свой известный смертоносный бросок.

«Ови — игрок, который может изменить ход игры, и мы помним об этом и делаем всё возможное, чтобы сдержать его», — сказал Лавиолетт.

В первом матче серии у Овечкина было семь попыток броска, в том числе пять, которые заблокировали игроки «Рейнджерс». Он так и не смог ни разу бросить в створ. В рамках плей-офф это произошло только в четвёртый раз за всю его карьеру. А «Вашингтон» проиграл со счётом 1:4. Начало второй встречи было более многообещающим для Овечкина и «Кэпс».

Он нанёс бросок из левого круга на отметке 2:18. Игорь Шестёркин спас. Менее чем через три минуты Макмайкл забил и вывел «Вашингтон» вперёд. Но в итоге то был единственный засчитанный бросок Овечкина в створ. Ещё два оказались заблокированы, а один пошёл мимо ворот.

Последний — тот, что был нанесён из левого круга, кистевой бросок, всего за полторы минуты до конца матча, когда «Кэпиталз» заменили вратаря Чарли Линдгрена на дополнительного нападающего, пытаясь сравнять счёт. Шестёркин отразил бросок перчаткой, но сейв ему не засчитали.

Тем не менее это был, безусловно, самый опасный бросок Овечкина в первых двух матчах.

Овечкин против Шестёркина Фото: Adam Hunger/AP Photo/ТАСС

«Он должен иметь по четыре-пять возможностей забить в каждом матче — вне зависимости от того, залетают шайбы или нет. У него не появляется таких шансов. Независимо от того, является ли это результатом его подготовки или комбинации всей тройки, независимо от того, сыграл ли он в этом свою роль, мы должны найти способ создать для него ситуации, где есть только он и Шестёркин — и он находится на вершине круга вбрасывания, — сказал Карбери. — Второе, что я вижу — это то, что его броски блокируют. Вот тут-то я и думаю: «Окей, бросок заглушили простым касанием»… Но он будет в порядке. Ови прошёл через столько подобных ситуаций, что я ожидаю, что он проявит себя в нужное время в третьем матче».

Овечкин взял на себя ответственность за гол в меньшинстве, который увеличил преимущество «Нью-Йорка» до 4:2 на 37-й минуте, заявив: «Мне нужно играть осторожнее, особенно в такой момент».

Видя, как он это делал много раз, в «Кэпиталз» уверены, что он найдёт способ искупить свою вину в этой серии.

«Каждый раз, когда он заводится, наша команда тоже заводится, — сказал Макмайкл. — Так что я не слишком беспокоюсь за Ови. Мне кажется, было много раз, когда люди говорили, что он не вернётся, а потом он внезапно забивал два-три гола. Так что я за него не беспокоюсь. С ним всё будет в порядке».