«С жвачкой катается, бубнит что-то ещё». Наглый телеоператор — новая звезда КХЛ

В КХЛ необычный скандал – главный тренер «Металлурга» Андрей Разин ополчился на телеоператора из Хабаровска, помогающего делать трансляции домашних матчей «Амура». Человека, который работает с камерой на льду, зовут Кирилл Рудник, и Разин посвятил ему на пресс-конференции почти двухминутный спич.

Андрей Разин главный тренер «Металлурга» Мг «И вот, хотелось бы ещё сказать, там вот этот товарищ, который катается с камерой, от которого достаётся, там и судья пострадал Наумов, и сейчас вот Самонов (вратарь «Салавата Юлаева». – Прим. «Чемпионата»), в прошлом году Да Коста, — вы уберите, пожалуйста, этого товарища. У меня другого нет слова, он просто охреневший. Он с жвачкой катается, ещё что-то бубнит там. Я понимаю, что зрителям тяжело, но хоккеисты тоже люди.

Если человек в офисе работает уставший и к нему подойдёт какой-то дядя с камерой или с телефоном и что-то пробубнит — какая может быть реакция у человека? А этот товарищ, он просто себя ведёт некорректно. Или пусть он себя ведёт нормально и подъезжает действительно, как вот, я был на турнире Шпенглера – в белом костюме человек выезжает, его не видно вообще. Он профессионально работает. Этот, такое ощущение, есть хоккеисты, есть судьи, и вот этот товарищ ещё звезда».

Да, Рудник – это уже фактически полноценная звезда КХЛ. За последнюю неделю о нём говорят больше, чем, например, об Александре Радулове или, скажем, о «Торпедо» с «Северсталью». За время последней домашней серии «Амура» хабаровский «товарищ с камерой» не только вывел из себя Разина, вспомнившего о нём даже после эпичного поражения «Металлурга», но ещё и нарвался на грубость от вратаря «Салавата Юлаева» Александра Самонова.

Но небанальный контент с собственным участим Рудник генерировал и раньше. Почти год назад он близко подъехал к скамейке запасных «Автомобилиста» во время тайм-аута и был резко прогнан Стефаном Да Костой.

Ещё Разин приписал хабаровскому оператору утечку в эфир грубых слов судьи Дениса Наумова в адрес главного тренера «Авангарда» Михаила Кравца, хотя тот эпизод, очевидно, был снят на стационарную камеру. Зато Рудник эффектно и максимально близко (как он любит) снял сцену примирения арбитра и тренера.

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Уже довелось увидеть немало осуждений слов Разина. Мол, Андрей Владимирович не понимает, что хоккей – это для зрителей, а такие работники телевидения, как Рудник, создают болельщикам интересный контент и эффект полного погружения. Поэтому хоккеисты и тренеры должны чуть ли не радоваться повышенному вниманию, ну или хотя бы относиться к нему снисходительно, а к работе других участников хоккейного процесса – уважительно.

Со многим тут можно согласиться. Безусловно, без зрителей, болельщиков не было бы хоккея высокого уровня (да и спорта вообще). Также бесспорно, что любой труд нужно уважать. При этом мне всегда кажется, что, критикуя кого-либо в хоккейном мире за закрытость, мы забываем, что хоккей – не только для зрителей, а в том числе для зрителей. Хоккеисты играют не только на потеху болельщикам, это не единственная их функция. Они хотят также побеждать, зарабатывать деньги, тешить самолюбие. Может быть, в глобальном смысле хоккей – это игра. Но для каждого хоккеиста в отдельности – это всё-таки работа. Да, шикарно оплачиваемая, но к ней обычно приходят через многолетний труд и искажённое детство. Люди хотят делать свою работу хорошо, и пути, которые они для этого избирают, достойны уважения. С застёгнутым на все пуговицы Игорем Никитиным, утверждающим, что хоккей – это не шоу-бизнес, нужно считаться точно так же, как и с ярко выраженным шоуменом Ларионовым.

И мне непонятно, когда, защищая хабаровского оператора, хоккеистов или тренеров, ему нахамивших, пренебрежительно называют лишь частью шоу. Клоунами, по сути, призванными развлекать толпу. Считаю, что это в корне неверный подход, потому что игроки и тренеры – это всё-таки главные создатели контента, который потребляют болельщики (кстати, вне зависимости от того, ездит по льду человек с камерой или нет). Конечно, они должны проявлять уважение к обслуживающему персоналу и не задирать нос, но имеют полное право требовать уважение и к себе. А проявляет ли его Рудник?

Прекрасно понимаю, что дерзкий, даже наглый стиль съёмки с максимальным приближением – такая фишка хабаровского оператора. Но он, очевидно, перегибает палку, позволяет себе лишнее, раз уже набралось как минимум три инцидента. Что Да Коста, что Самонов, что Разин – далеко не новички в хоккее, много повидали в разных городах, но ранее не были замечены в агрессии на телевизионщиков. Это повод задуматься о том, что Рудник делает что-то выходящее за рамки обязанностей оператора.

В целом мне кажется, что главный показатель мастерства в этой профессии – незаметность. Операторы с камерой на льду – крутая идея, но они не имеют права развлекать зрителя, мешая при этом хоккеистам. Классный контент можно снять, и не втыкаясь камерой в лоб игрокам, раздражая их и выводя на грубость. Конечно, не стоит следовать совету Разина убрать «товарища с камерой». Но Кириллу Руднику точно следует пересмотреть взгляды на свою роль в хоккейном матче и проявлять уважение к людям других профессий.