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Итоги прогнозов журналистов Чемпионата на первый раунд Кубка Стэнли — 2024, кто и сколько угадал серий, плей-офф НХЛ

Кто там верил в Овечкина и чемпионов? Итоги прогнозов «Чемпионата» на старт плей-офф НХЛ
Дмитрий Сторожев
Итоги прогнозов на 1-й раунд Кубка Стэнли — 2024
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Проверяем, кому из хоккейного отдела удалось проявить себя в роли предсказателей.

Завершился первый раунд плей-офф НХЛ — 2024, а это значит, что настала пора подвести итоги прогнозов. Напомним, хоккейный отдел «Чемпионата» попытался предугадать исходы каждой из серий. Смотрим, что из этого получилось.

Вспоминаем, какими были прогнозы:
Лишь один верит в «Вашингтон» и Овечкина! Прогнозы «Чемпионата» на старт плей-офф НХЛ Лишь один верит в «Вашингтон» и Овечкина! Прогнозы «Чемпионата» на старт плей-офф НХЛ
В Макдэвиде не сомневаемся, а в чемпионах? Прогнозы «Чемпионата» на старт плей-офф НХЛ В Макдэвиде не сомневаемся, а в чемпионах? Прогнозы «Чемпионата» на старт плей-офф НХЛ

«Рейнджерс» — «Вашингтон»

ПрогнозРеальный счёт в серии
Лукин4-24-0
Емельянов4-1
Сторожев4-1
Кузнецова4-1
Лаевский3-4
Макаров4-1

Любовь слепа. Об этом должен помнить Владимир Лаевский, который не смог трезво оценить шансы «Вашингтона» и единственным из всего отдела поставил на победу «столичных». «Рейнджерс» же справились с «Кэпиталз» ещё быстрее, чем того ожидали остальные — запала Александра Овечкина и Ко не хватило даже для одной победы в серии.

«Каролина» — «Айлендерс»

ПрогнозРеальный счёт в серии
Лукин4-14-1
Емельянов4-2
Сторожев4-2
Кузнецова2-4
Лаевский4-2
Макаров4-1

В этом противостоянии ошибку допустила единственная девушка отдела, которая была сильно впечатлена спринтом «Айлендерс» в конце регулярного чемпионата. Но надежды «островитян» были разбиты не самыми мощными «ураганами» — кажется, что «Каролина» не включилась на полную катушку в этой серии. Отдельно отметим Льва Лукина и Максима Макарова, которые не питали иллюзий относительно боеспособности команды Патрика Руа и угадали точный счёт.

«Флорида» — «Тампа-Бэй»

ПрогнозРеальный счёт в серии
Лукин4-14-1
Емельянов4-3
Сторожев4-2
Кузнецова4-3
Лаевский4-3
Макаров4-2

А вот здесь единогласное мнение оказалось верным — впрочем, почти никто не предполагал, что «Тампа» закончится всего за пять матчей. И только Лукин всё знал заранее — возможно, у него где-то завалялся аналог альманаха из фильма «Назад в будущее».

«Бостон» — «Торонто»

ПрогнозРеальный счёт в серии
Лукин3-44-3
Емельянов4-3
Сторожев2-4
Кузнецова3-4
Лаевский2-4
Макаров3-4

Нет, всё-таки такого альманаха у Лукина нет — он, как и бо́льшая часть отдела, слишком поверил в атакующие способности «Торонто» и конкретно Остона Мэттьюса, в чём и просчитался. Единственным, кто пошёл против течения, оказался Сергей Емельянов. И он был прав, предсказав не только итоговую победу «Бостона», но и точный счёт в серии.

«Даллас» — «Вегас»

ПрогнозРеальный счёт в серии
Лукин2-44-3
Емельянов2-4
Сторожев2-4
Кузнецова4-3
Лаевский3-4
Макаров4-3

Бо́льшая часть отдела поверила в возвращение чемпионского «Вегаса», и зря — «рыцари» упустили преимущество 2-0 в серии и проиграли «Далласу» в решающем матче, сложив полномочия. Этому должны быть рады Кузнецова и Макаров — их прогнозы оказались абсолютно точными.

«Ванкувер» — «Нэшвилл»

ПрогнозРеальный счёт в серии
Лукин4-34-2
Емельянов4-2
Сторожев2-4
Кузнецова4-2
Лаевский2-4
Макаров3-4

Сторожев, Лаевский и Макаров вместе с болельщиками «Нэшвилла» наверняка не раз за последние дни вспоминали недобрым словом Колтона Сиссонса — кто знает, как сложилась бы серия, брось он чуть левее в концовке четвёртого матча серии. Но случилось что случилось — «Ванкувер» смог перевернуть ту встречу и дожать «хищников» за шесть матчей. Снимаем шляпы перед другой половиной отдела, а в особенности перед Емельяновым и Кузнецовой, которые смогли угадать точный результат.

«Виннипег» — «Колорадо»

ПрогнозРеальный счёт в серии
Лукин3-41-4
Емельянов4-3
Сторожев4-3
Кузнецова2-4
Лаевский4-2
Макаров2-4

Серия, от которой ожидали едва ли не самой упорной борьбы, получилась односторонней — после победы в первом матче «Джетс» развалились вместе с одним из лучших голкиперов регулярки Коннором Хеллебайком. Точный счёт никто не угадал, но победу «Колорадо» предвидели сразу трое — Лукин, Кузнецова и Макаров забирают заслуженные баллы.

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»

ПрогнозРеальный счёт в серии
Лукин4-24-1
Емельянов4-2
Сторожев4-2
Кузнецова4-3
Лаевский4-1
Макаров4-1

Мы не сомневались в Макдэвиде, и он нас не подвёл — «Эдмонтон» уверенно преодолел порог первого раунда, разобравшись с «Лос-Анджелесом» за пять матчей. Очки в копилку получают все, но Лаевский и Макаров, угадавшие точный счёт, выделяются среди остальных.

Результаты первого раунда

Переносим систему из прогнозов по КХЛ — угаданный исход добавляет в копилку прогнозиста два балла, угаданный счёт — пять. Но в НХЛ нас ждёт нововведение — со следующей стадии ценность очков будет удваиваться. Пока же знакомимся с результатами первого раунда. Здесь есть единоличный лидер — Максим Макаров захватил первую строчку, но ему в спину дышат Лев Лукин, Сергей Емельянов и Елена Кузнецова. Откуда-то со дна за этой битвой наблюдают Владимир Лаевский и Дмитрий Сторожев. В отношении этих двоих будет впору немного переделать знаменитый мем с Гариком Мартиросяном.

ЖурналистОчки
Макаров21
Лукин18
Емельянов18
Кузнецова18
Лаевский9
Сторожев8
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