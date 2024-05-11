Старые знакомые. Кто из бывших легионеров КХЛ попал на ЧМ-2024

Накануне в Чехии стартовал чемпионат мира по хоккею 2024 года. Как и на протяжении двух последних лет, в этом году в мировом первенстве снова не участвуют сборные России и Беларуси. Более того, на привлечение в сборные игроков, выступающих сейчас в КХЛ, существует официальный запрет в большинстве национальных федераций.

В итоге из действующих игроков КХЛ в Чехии сейчас находится только француз Стефан Да Коста, если вынести за скобки сборную Казахстана, которая не имеет иной возможности для комплектования. При этом французам на правительственном уровне пришлось оправдываться и объяснять своему населению, почему они не отказались от услуг форварда «Автомобилиста».

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Бывших же легионеров КХЛ на ЧМ-2024 хватает с избытком, а многие из них уже успели сыграть ключевые роли в первый же день мирового форума. «Чемпионат» собрал полный список участников чемпионата мира, которые в прошлом выступали в российской лиге, а сейчас продолжают свои карьеры за пределами нашего чемпионата.

Сразу отмечу, что в скобках у каждого игрока указан его бывший клуб исключительно в России. Если хоккеист выступал за минское или рижское «Динамо», пражский «Лев», «Йокерит», «Слован», «Куньлунь Ред Стар» или «Барыс», то об этом будет сказано отдельно, но напрямую в список такой хоккеист не попадал, так как там он был легионером. Целиком вне списка и сборная Казахстана, чьи игроки в России не считаются иностранцами, трое из которых только пару недель назад стали свежеиспечёнными обладателями Кубка Гагарина.

Швеция — з. Тим Хед («Спартак»), з. Лукас Бенгтссон (СКА), н. Линус Юханссон (ХК «Сочи»/«Нефтехимик»)

«Тре Крунур» привезли на чемпионат мира состав, практически полностью сформированный из игроков Национальной хоккейной лиги. В расположение шведской сборной из-за океана в общей сложности приехали 18 игроков, в том числе трое вратарей, пять защитников и 10 форвардов. Остальные места в заявке на вчерашний матч со сборной США (5:2) заполнили четверо хоккеистов, трое из которых в прошлом выступали в КХЛ.

33-летний защитник Тим Хед один год провёл в Москве, защищая цвета «Спартака». Тим выступал в России в сезоне-2021/2022. После известных событий, произошедших в феврале 2022 года, Хед покинул КХЛ и сейчас выступает в Швейцарии за «Амбри-Пиотту». В матче открытия ЧМ-2024 для сборной Швеции Тим провёл на льду почти 14 минут, отметившись результативной передачей на Йоэля Эрикссона Эка, приложив руку к первому голу своей сборной на этом турнире.

Седьмым защитником был заявлен бывший хоккеист СКА и минского «Динамо» Лукас Бенгтссон. 30-летний игрок обороны также покинул КХЛ в 2022 году, с того времени успев поиграть в Швеции и Швейцарии. В матче с США Бенгтссон весь матч провёл на скамейке, не сыграв ни одной смены. В свою очередь, 31-летний форвард Линус Юханссон отыграл матч в четвёртом звене.

Интересно, что в КХЛ у Линуса получилось совсем слабо – он провалился в «Сочи» и «Нефтехимике» и покинул лигу ещё в 2021 году совсем не по политическим причинам. Просто в России Юханссон выглядел настолько слабо, что не нашлось заинтересованных в его услугах клубов. Но на родине форвард является вполне заметным игроком, о чём и свидетельствует его вызов из местного чемпионата в сборную, сформированную на 90% из НХЛ.

На очень короткий интервал времени заезжал в КХЛ и топ-защитник шведов Виктор Хедман, выступающий в НХЛ за «Тампа-Бэй Лайтнинг». В 2012 году во время локаута в НХЛ он успел насладиться видами Астаны и узнать, что такое баллоны Владимира Крикунова. Но легионером в российской лиге Виктор не считался, так как играл за «Барыс», у которого никогда не существовало такого понятия.

Норвегия — н. Патрик Торесен («Салават Юлаев»/СКА)

40-летний норвежский ветеран является двукратным обладателем Кубка Гагарина, причём главный трофей КХЛ Патрик выигрывал в каждой из своих двух команд в России – в 2011 году он победил с «Салаватом Юлаевым», а спустя четыре года – уже в составе СКА. Как раз после второго титула Торесен в 2015 году и покинул КХЛ. Через несколько лет он ещё вернулся на полсезона в СКА, но после завершения сезона-2017/2018 уже навсегда покинул КХЛ.

Патрик Торесен Фото: Andrea Branca/Imago/ТАСС

Игровую карьеру норвежец доигрывает на родине, будучи капитаном «Сторхамара». И делает это просто блистательно. В последнем сезоне Торесен в 40 лет набрал 64 очка в 45 матчах регулярки и ещё 15 очков в 12 матчах в плей-офф. Столь потрясающая форма позволила многоопытному форварду спустя пять лет вернуться на чемпионат мира, который Патрик начал с двух результативных передач в проигранном матче со Швейцарией (2:5).

Во вчерашнем матче Торесен оформил ассистентский дубль, сумев достичь отметки в 50 очков за карьеру на чемпионатах мира. Он стал вторым норвежцем в истории, которому удалось добиться такого результата. Рекордсменом по количеству очков на мировых первенствах среди норвежских хоккеистов является Матис Олимб — 69.

Словакия — н. Петер Цегларик («Авангард»), н. Марек Гривик («Витязь»/«Торпедо»), н. Либор Гудачек («Нефтехимик»)

Пожалуй, именно словацкая сборная стала наиболее пострадавшей от политического запрета на использование хоккеистов из КХЛ. На турнир в Чехию словаки привезли очень качественный подбор полевых игроков с зияющей дырой во вратарской линии. Лучшие вратари словаков – Адам Гуска и Патрик Рыбар – выступают в КХЛ. А в их отсутствие получивший пост первого номера Станислав Шкорванек вчистую завалил матч со сборной Германии (4:6).

При этом бывшие игроки КХЛ в словацком составе сыграли очень заметные роли во вчерашнем матче. Экс-форвард «Витязя» и «Торпедо» Марек Гривик забил и сделал голевую передачу, бывший нападающий «Нефтехимика» и минского «Динамо» Либор Гудачек отметился одним голом, а экс-форвард «Авангарда» Петер Цегларик сделал результативную передачу.

Петер Цегларик Фото: Michael Erichsen/Zuma/ТАСС

Короткой строкой заметим, что в сборной Словакии есть и другие хоккеисты, игравшие в КХЛ, но никогда не считавшиеся здесь легионерами, так как выступали за иностранные клубы. Среди них нападающие Марко Данё, Милош Келемен и Андрей Кудрна, игравшие за братиславский «Слован». Ещё один форвард Лукаш Цингел успел застать существование в КХЛ пражского «Лева». В его форме в 2014 году Лукаш даже стал финалистом Кубка Гагарина.

Финляндия — в. Харри Сятери («Витязь»/«Сибирь»), з. Вели-Матти Виттасмяки («Северсталь»), з. Оливер Каски («Авангард»), з. Микко Лехтонен (СКА), н. Ииро Пакаринен («Металлург» Мг), н. Пекка Йормакка («Витязь»/«Сибирь»)

Пожалуй, один из самых знакомых российской хоккейной публике десантов в Чехию привёз тренерский штаб сборной Финляндии. Юкка Ялонен никогда не любил до последнего находиться в ожидании того, согласятся или нет звёзды НХЛ выступать на чемпионате мира. Ялонен всегда доверялся игрокам из Европы, и нынешнее мировое первенство не стало исключением из правил.

34-летний голкипер Сятери начал ЧМ-2024 с «сухого» матча со сборной Чехии (0:1 Б), который тем не менее завершился поражением для его команды. Защитники Лехтонен и Каски занимают места в первой и второй бригадах большинства соответственно. Оливера до сих пор с теплотой в сердце вспоминают болельщики «Авангарда», с которым он выиграл первый в истории клуба Кубок Гагарина.

Харри Сятери Фото: Petr David Josek/AP/ТАСС

В линии нападения заявлены нападающие Йормакка и Пакаринен. Есть в сборной Финляндии и хоккеисты, поигравшие в КХЛ исключительно за хельсинкский «Йокерит». Здесь на себя обращают внимание фигуры защитника Расмуса Риссанена, а также форвардов Ханнеса Бьёрнинена и Саку Мяэналанена.

Чехия — з. Михал Кемпны («Авангард»), з. Томаш Кундратек («Торпедо»), н. Лукаш Седлак («Трактор»), Роман Червенка («Авангард»/СКА), н. Матей Странски («Северсталь»)

В своём первом матче на ЧМ-2024 финны в серии буллитов проиграли чехам, а автором второй реализованной попытки стал 38-летний ветеран Роман Червенка. Этот чех выделялся в КХЛ ещё в 2012 году, когда его «Авангарду» не хватило всего одной победы, чтобы выиграть Кубок Гагарина у московского «Динамо». Спустя 12 лет Роман по-прежнему выступает за национальную команду на чемпионатах мира, являясь важнейшим игроком в её заявке.

Заметную роль в чешской дружине играет и экс-форвард «Трактора» Лукаш Седлак. Бывший защитник «Торпедо» Томаш Кундратек используется как игрок на синей линии при розыгрыше большинства, а без Кемпны сложно представить чешское меньшинство. Интересно, что на домашний ЧМ попал и 30-летний форвард Странски, чей опыт игры в КХЛ получился отрицательным – в «Северстали» дела у Матея совершенно не сложились.

Франция — з. Йоанн Овитю («Сочи»/«Нефтехимик»), н. Шарль Бертран («Сибирь»)

Сегодня первый матч на турнире проведёт сборная Франции, в составе которой есть единственный действующий легионер КХЛ. Помимо Да Косты, в России успели поиграть и защитник Йоанн Овитю с форвардом Шарлем Бертраном. Оба хоккеиста являются культовыми фигурами для французской сборной, но вот они в КХЛ в своё время провались с треском. Бертран забил два гола в 23 матчах и был быстро расторгнут «Сибирью», а Овитю не смог проявить себя ни в Западной конференции, ни в Восточной.

Латвия — з. Янис Якс («Сочи»), н. Каспарс Даугавиньш («Динамо» М/«Торпедо»), н. Микс Индрашис («Динамо» М/«Витязь»/«Адмирал»), н. Роб. Букартс («Северсталь»), н. Рих. Букартс («Адмирал»)

Правительство Латвии сколько угодно может заниматься попыткой отменить Россию на всех уровнях в своей стране, но вырезать из прошлого все их взаимодействия с КХЛ всё равно не получится, о чём и говорит состав команды Харийса Витолиньша. Бывший тренер сборной России, также сам долго и успешно работавший в московском «Динамо» и СКА, собрал в составе огромное количество хоккеистов, ранее выступавших в КХЛ.

Помимо перечисленных Якса, Даугавиньша, Индрашиса и братьев Букартсов, присутствуют в заявке ещё и голкипер Кристерс Гудлевскис, защитники Оскар Цибульскис, Ральф Фрейбергс и Кристапс Зиле, а также форварды Родриго Аболс, Ренарс Крастенбергс, Мартиньш Дзиеркалс и Оскар Батня, игравшие за рижское «Динамо». Действующий бронзовый призёр ЧМ на 80% так или иначе завязан на хоккеистах, долго игравших в КХЛ, вот только вспоминать об этом в Латвии сейчас не особо принято.