Радулов ждёт хороший контракт, Гусев пока не торопится. 20 главных свободных агентов КХЛ

Уже почти две недели открыто трансферное окно в КХЛ. Кто-то, как «Авангард», агрессивно поработал на старте и уже почти сформировал команду, подписав Бердина, Дица, Коледова, Вея. Кто-то, как ЦСКА, расстался со многими лидерами, но пока так и не нашёл замены.

Одно можно сказать точно – игроки нашей лиги не собираются никуда торопиться и тщательно изучают предложения как от команд, в которых они провели прошлый сезон, так и от других клубов. Свободных агентов на рынке предостаточно, но мы рассмотрим, кто из звёзд (или просто из хороших игроков) КХЛ до сих пор сидит без подписанного контракта.

Николай Прохоркин

Прошлый сезон Николай начал в «Сибири», но уже в декабре покинул команду, перебравшись в «Авангард» в результате обмена. Как сказал сам игрок: «Мои амбиции не позволили мне просто бороться за плей-офф, я хочу побороться за Кубок». Трофей Омск выиграть не сумел, а Прохоркин, похоже, не убедил руководство команды предложить новый контракт.

Дамир Жафяров

Ещё один игрок, который пришёл в «Авангард» под плей-офф после той самой эпопеи с «Ак Барсом». Дамир сменил обстановку, но выйти на прежний уровень так и не сумел. Максим Гафуров на апрельской пресс-конференции заявил: «Мы сделали предложение Дамиру, дальше всё зависит от того, какой он карьерный путь выберет». Правда, Гафурова в «Торпедо» больше нет, поэтому непонятно, нужен ли будет Жафяров тандему Аверкин – Ларионов.

Дамир Жафяров Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

Алексей Макеев

32-летний нападающий провёл очень хороший плей-офф в исторический сезон для «Автомобилиста», набрав 11 очков в 17 матчах. Но аргументом для нового контракта это не стало. Алексей в последние годы немало помучился от травм, но помехой для дальнейшего трудоустройства это вряд ли будет являться.

Сергей Широков

«Автомобилист» не стал предлагать новый контракт и своему капитану, который был безусловным авторитетом в раздевалке. Связано это, вероятно, с возрастом игрока. Но даже в 38 лет Широков спокойно может найти команду, в которой он будет играть в топ-6. Вопрос только в желании, но разговоров о завершении карьеры мы не слышали.

Дмитрий Кагарлицкий

Дмитрий серьёзно просел по результативности в прошедшем сезоне, но это коснулось почти всех в Казани. «Ак Барс» ожидаемо не стал продлевать контракт с нападающим и попрощался за день до официального окончания контракта. Предпосылок к тому, что мы увидим Кагарлицкого в топ-клубе, пока не особо много.

Станислав Галиев

Ещё один игрок «Ак Барса» в прошлом сезоне, который отыграл не на своём уровне. За Станиславом давно закрепилась слава достойного снайпера, но за 66 игр (с учётом плей-офф) Галиев забросил лишь семь шайб. Данные показатели явно снизят ценность игрока на рынке.

Александр Радулов

Радулов – самая большая рыба на трансферном рынке. Была информация о том, что Александр хочет отыграть следующий сезон в Москве, но в столице пока тишина. Также были слухи об «Амуре» и «Автомобилисте», но первый вариант представить почти невозможно, какие числа бы ни фигурировали, а второй опроверг сам директор екатеринбургской команды. С таким течением событий не будет удивлением появление новых вариантов.

Александр Радулов Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Никита Гусев

После того как Алексей Кудашов продлил контракт с «Динамо», казалось, что вариант продолжения карьеры Гусева теперь ясен и понятен. Однако Никита не торопится подписывать новый контракт. Среди аргументов, естественно, в очередной раз было сказано об ожидании предложения из НХЛ. Но если не случится чего-то экстраординарного, лучший бомбардир продолжит играть за бело-голубых. Грёзы о Северной Америке пора бы уже закрыть.

Андрей Алтыбармакян

Алтыбармакян был одним из многих, кто прошлым летом отправился по маршруту Санкт-Петербург – Тольятти. И у Андрея получилось провести добротный сезон и помочь выйти в плей-офф команде. «Лада» сделала квалификационное предложение нападающему, но он не торопится его принимать.

Сергей Шумаков

Сергей в прошлом году очень долгое время ждал контракта от «Сибири», но, не получив его, отправился в Тольятти. Получилось ли стать полноправным лидером новичка лиги? Нет. Поэтому будущее Шумакова становится ещё более туманным, чем в прошлом году.

Максим Шалунов

Ещё до открытия трансферного окна появилась информация, что «Локомотив» в ближайшие дни продлит контракт с Шалуновым. Однако прошло две недели, а официального объявления так и нет. Может ли это означать, что Максим может начать сезон в другой команде? Верится с трудом. Скорее всего, стороны обсуждают детали.

Наиль Якупов

Возвращение Якупова в Нижнекамск выглядело очень красивой историей, но продлилась она недолго. Начало сезона вышло бодрым, но травма смазала впечатление. Наилю только 30 лет, нет сомнений, что он способен провести ещё несколько сезонов на хорошем уровне, поэтому предложений у него уже наверняка немало.

Динар Хафизуллин

Хафизуллин в 34 года провёл лучший сезон с точки зрения результативности, набрав в регулярном чемпионате 25 очков. На новый контракт в «Салавате» Динар точно заработал, и есть уверенность, что он его получит.

Брендан Лайпсик

Новоиспечённый россиянин должен был стать одной из движущих сил в Петербурге, но сезон у Брендана не задался, и СКА не стал предлагать новый контракт. С паспортом РФ у Лайпсика горизонт становится в разы шире, поэтому российский канадец должен всплыть в топ-клубе, сомнений в этом мало.

Брендан Лайпсик Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Артур Тянулин

Тянулин был чуть ли не единственным светлым пятном в «Сочи», а его связка с Мичковым была одной из самых ярких в лиге. Намёк ли это на то, что мы можем её увидеть в клубе с берегов Невы? Нет. Но никто не удивится, ведь правда?

Алексей Кручинин

Алексею не удалось доиграть прошлый сезон до конца, и причина не крылась в травме. На данный момент самый вероятный вариант для Кручинина – команда с чёрно-жёлтой расцветкой. Нет, речь не о «Бостоне».

Ларионов о Кручинине: Ларионов: Кручинин по прошлому году напоминал мне Крейчи и Бержерона

Альберт Яруллин

Экс-капитан «Трактора» является одним из самых лакомых кусочков на рынке, но у Казани есть чит-код. Речь даже не про финансовую обеспеченность, а о том, что Яруллин является воспитанником «Ак Барса». Поэтому Гатиятулин вполне может получить защитника, которому он всецело доверяет.

Никита Сошников

После крутого возвращения в Россию в прошлом году нынешний сезон таким ярким не получился. Сезон Никита заканчивал в четвёртом звене в «Тракторе». Будущее Сошникова с Челябинском связано не будет, но претендентов на 30-летнего игрока должно быть немало.

Михаил Григоренко

Григоренко стал одним из тех, кто пал жертвой перестройки (если это можно так называть) ЦСКА. Основным претендентом на Михаила называется СКА. Выглядит вполне логичным развитием событий, потому что такой игрок явно даст глубины в топ-6.

Сергей Плотников

В целом ситуация аналогична той, что и у Григоренко. Только Сергей вряд ли будет претендовать на место в первом-втором звене. Да и уход из СКА не был в своё время безболезненным. Стоит ли игра свеч для обеих сторон?