Ларионов: Кручинин по прошлому году напоминал мне Крейчи и Бержерона

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов заявил, что игра нападающего Алексея Кручинина в сезоне-2022/2023 напоминала ему игру центральных форвардов «Бостона» Давида Крейчи и Патриса Бержерона.

«У Кручинина была мечта играть в НХЛ в этом году. Он у меня сам спрашивал. Я ему сказал, что с его игрой после первого сезона я сам позвоню в «Бостон» и попрошу подписать хотя бы пробный контракт. Я рекомендую человека, который может зайти туда на пробном контракте, потому что он по прошлому году напоминал мне Крейчи и Бержерона. Это не проблема, для них копейки контракт на миллион долларов», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2022/2023 Кручинин набрал 52 (15+37) очка в 60 матчах.