Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург Мг — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ларионов: Кручинин по прошлому году напоминал мне Крейчи и Бержерона

Ларионов: Кручинин по прошлому году напоминал мне Крейчи и Бержерона
Комментарии

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов заявил, что игра нападающего Алексея Кручинина в сезоне-2022/2023 напоминала ему игру центральных форвардов «Бостона» Давида Крейчи и Патриса Бержерона.

«У Кручинина была мечта играть в НХЛ в этом году. Он у меня сам спрашивал. Я ему сказал, что с его игрой после первого сезона я сам позвоню в «Бостон» и попрошу подписать хотя бы пробный контракт. Я рекомендую человека, который может зайти туда на пробном контракте, потому что он по прошлому году напоминал мне Крейчи и Бержерона. Это не проблема, для них копейки контракт на миллион долларов», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2022/2023 Кручинин набрал 52 (15+37) очка в 60 матчах.

Материалы по теме
«Если стоишь на месте, то это становится обузой». Ларионов — об игровом спаде Кручинина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android