Величайший камбэк в истории турнира, Франция догнала США. Итоги дня на ЧМ по хоккею

14 мая состоялся пятый игровой день чемпионата мира по хоккею — 2024. Подводим итоги четырёх прошедших матчей.

Только вчера мы писали о незавидном положении викингов, которые за первые три матча не смогли набрать ни одного очка, как они сумели значительно поправить своё положение в турнирной таблице. Победа над соседями из Дании далась норвежцам с огромным трудом — в середине второго периода главный талант сборной Микаэль Брандсегг-Нюгор открыл счёт, и его шайба оставалась единственной до последней минуты, пока Эйрик Сальстен не поразил пустые ворота. Благодаря этому успеху Норвегия догнала Данию.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

Сборная Казахстана продолжает своё падение — после победы в стартовом матче она проиграла словакам и вчера потерпела второе подряд поражение на турнире. При этом подопечные Галыма Мамбеталиева не смогли ни разу поразить ворота латвийцев. И это несмотря на то что ворота прибалтов защищал не Элвис Мерзликин. Команде Харийса Витолиньша хватило двух голов в середине второго периода, чтобы добиться необходимого результата и подняться на второе место в группе В.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

По итогам 40 минут Канада обыгрывала не набравшую ни одного очка на этом турнире Австрию со счётом 6:1. Что при таких раскладах могло пойти не так? Как оказалось — всё! Неизвестно, что произошло во втором перерыве, однако в заключительной трети основного времени на лёд вышли совершенно другие команды. Австрийцы сделали то, чего в истории ЧМ ещё никому и никогда не удавалось — за 20 минут в воротах Джордана Биннингтона побывало пять шайб! Европейцы спаслись на последней минуте и перевели игру в овертайм, где от полного позора «кленовых» спасло индивидуальное мастерство их капитана Джона Тавареса. Мегакамбэк Австрии принёс команде первое очко в копилку, однако победу забрали всë-таки действующие чемпионы.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

До стартового вбрасывания поляки и французы замыкали таблицу группы В, и очная встреча должна была определить главного аутсайдера. Более опытная команда обеспечила себе результат уже к середине встречи — в первой половине игры в воротах сборной Польши побывали четыре безответные шайбы. В концовке второго периода Франция ненадолго потеряла концентрацию, позволив сопернику отыграть два гола за полторы минуты, но дальнейшего камбэка не случилось. 4:2 — французы поднялись на пятое место в группе В, по очкам сравнявшись со сборной США.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

Матчи 15 мая