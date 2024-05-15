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Результаты дня на чемпионате мира по хоккею 14 мая 2024 года, расписание, обзор матчей, видео голов, турнирная таблица

Величайший камбэк в истории турнира, Франция догнала США. Итоги дня на ЧМ по хоккею
Денис Лутченко
Результаты дня на чемпионате мира по хоккею 14 мая
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Австрия сотворила с Канадой невероятное, норвежцы одержали первую победу, Латвия засушила Казахстан.

14 мая состоялся пятый игровой день чемпионата мира по хоккею — 2024. Подводим итоги четырёх прошедших матчей.

ЧМ-2024 . Группа A
14 мая 2024, вторник. 17:20 МСК
Дания
Окончен
0 : 2
Норвегия
0:1 Брандсегг-Нюгор (Цуккарелло, Торесен) – 27:45     0:2 Сальстен – 59:49    

Только вчера мы писали о незавидном положении викингов, которые за первые три матча не смогли набрать ни одного очка, как они сумели значительно поправить своё положение в турнирной таблице. Победа над соседями из Дании далась норвежцам с огромным трудом — в середине второго периода главный талант сборной Микаэль Брандсегг-Нюгор открыл счёт, и его шайба оставалась единственной до последней минуты, пока Эйрик Сальстен не поразил пустые ворота. Благодаря этому успеху Норвегия догнала Данию.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

ЧМ-2024 . Группа B
14 мая 2024, вторник. 17:20 МСК
Казахстан
Окончен
0 : 2
Латвия
0:1 Букартс (Батня) – 31:48     0:2 Эгле – 35:22    

Сборная Казахстана продолжает своё падение — после победы в стартовом матче она проиграла словакам и вчера потерпела второе подряд поражение на турнире. При этом подопечные Галыма Мамбеталиева не смогли ни разу поразить ворота латвийцев. И это несмотря на то что ворота прибалтов защищал не Элвис Мерзликин. Команде Харийса Витолиньша хватило двух голов в середине второго периода, чтобы добиться необходимого результата и подняться на второе место в группе В.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

ЧМ-2024 . Группа A
14 мая 2024, вторник. 21:20 МСК
Канада
Окончен
7 : 6
ОТ
Австрия
1:0 Козенс (Манджапане, Гуле) – 06:34     2:0 Гуле (Таварес, Хагель) – 09:21     2:1 Нисснер (Хубер, Раффль) – 10:11     3:1 Байрэм (Целльвегер) – 13:29     4:1 Макканн (Бантинг) – 22:57     5:1 Бедард (Гюнтер, Парэйко) – 29:32     6:1 Дюбуа (Хагель, Пауэр) – 37:56     6:2 Баумгартнер (Шнайдер) – 43:14     6:3 Шнайдер (Цвергер, Вольф) – 44:08     6:4 Цвергер (Никль) – 50:41     6:5 Шнайдер (Цвергер, Росси) – 55:56     6:6 Росси – 59:11     7:6 Таварес (Дюбуа, Парэйко) – 60:15    

По итогам 40 минут Канада обыгрывала не набравшую ни одного очка на этом турнире Австрию со счётом 6:1. Что при таких раскладах могло пойти не так? Как оказалось — всё! Неизвестно, что произошло во втором перерыве, однако в заключительной трети основного времени на лёд вышли совершенно другие команды. Австрийцы сделали то, чего в истории ЧМ ещё никому и никогда не удавалось — за 20 минут в воротах Джордана Биннингтона побывало пять шайб! Европейцы спаслись на последней минуте и перевели игру в овертайм, где от полного позора «кленовых» спасло индивидуальное мастерство их капитана Джона Тавареса. Мегакамбэк Австрии принёс команде первое очко в копилку, однако победу забрали всë-таки действующие чемпионы.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею
ЧМ-2024 . Группа B
14 мая 2024, вторник. 21:20 МСК
Польша
Окончен
2 : 4
Франция
0:1 Аддамо (Трей, Галле) – 08:47     0:2 Аддамо (Овитю, Бозон) – 11:32     0:3 Да Коста (Шакиашвили) – 24:21 (pp)     0:4 Белльмар (Да Коста, Овитю) – 27:46 (pp)     1:4 Пас (Зигмунт, Валенга) – 36:08     2:4 Фрашко (Вронка) – 37:39    

До стартового вбрасывания поляки и французы замыкали таблицу группы В, и очная встреча должна была определить главного аутсайдера. Более опытная команда обеспечила себе результат уже к середине встречи — в первой половине игры в воротах сборной Польши побывали четыре безответные шайбы. В концовке второго периода Франция ненадолго потеряла концентрацию, позволив сопернику отыграть два гола за полторы минуты, но дальнейшего камбэка не случилось. 4:2 — французы поднялись на пятое место в группе В, по очкам сравнявшись со сборной США.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

Матчи 15 мая

ЧМ-2024 . Группа A
15 мая 2024, среда. 17:20 МСК
Чехия
Не начался
Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2024 . Группа B
15 мая 2024, среда. 17:20 МСК
Германия
Не начался
Латвия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2024 . Группа A
15 мая 2024, среда. 21:20 МСК
Швейцария
Не начался
Великобритания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2024 . Группа B
15 мая 2024, среда. 21:20 МСК
Словакия
Не начался
Польша
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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