Германия уничтожила бронзового призёра ЧМ по хоккею. Латвии не ждать повторения успеха?

«Каспарс, не заканчивай больше карьеру», — шутил официальный сайт ИИХФ в первой половине дня. Сайт Международной федерации каждый год по ходу ЧМ составляет полушуточные «рейтинги силы»: несмотря на подпись, пятое место Латвии в рейтинге было вполне серьёзным. Каспарс Даугавиньш забросил две победных шайбы в овертаймах, а латвийцы одержали три победы на старте.

Правда, вопрос был в уровне сопротивления. Бронзовые медалисты прошлого ЧМ начали турнир с трёх самых лёгких соперников и чуть не опростоволосились в первом же матче. Польская сборная, несмотря на явный недостаток исполнительского мастерства, брала своё организацией, воспользовалась парочкой нелепых рикошетов и помарками Элвиса Мерзликина в воротах, после чего довела матч до овертайма. Матч с Казахстаном был мрачноватым с точки зрения качества игры, встреча с Францией решилась лишь на последней секунде овертайма.

Надо сказать, что прошлогодняя бронза не была совсем случайной. Латвийская сборная достойно пережила уход Боба Хартли, который в 2018-м вывел сборную в первый плей-офф чемпионата мира за девять лет. Харийс Витолиньш, которого в КХЛ всегда загораживал Олег Знарок, после прихода на пост главного тренера не отказался от качественного прессинга и вообще прививал сборной симпатичный хоккей, а не игру в терпение с ориентацией на собственного вратаря.

В прошлом году, конечно, сошлось многое. Во-первых, домашний турнир: долгое время он был проклятием для фаворитов, которые никак не могли его выиграть — однако командам средней руки он давал лишний толчок. Например, немцы в 2010-м дошли до полуфинала, где чуть не затянули игру с Россией в овертайм. Во-вторых, прошлогоднее первенство было отмечено очень слабыми составами. В-третьих, в четвертьфинале латвийцам повезло попасть на Швецию — из всех топ-сборных именно «Тре Крунур» чаще всего дарит радость середнякам и аутсайдерам.

Артур Шилов (справа) Фото: EPA/TASS

Наконец, четвёртая причина — Артур Шилов. Прошлогодний ЧМ у Латвии начинал Иварс Пунненовс, который за пять минут пропустил две шайбы от канадцев. После этого на замену вышел Шилов, который после этого ворота уже не покидал. В том самом четвертьфинале Артур отразил 40 шведских бросков из 41, а его команда забросила две шайбы после 15 попыток. Логично, что именно Шилов был выбран MVP турнира после исторического успеха его команды, а сейчас он стал внезапным героем «Ванкувера», который потерял двух своих основных и неплохо оплачиваемых вратарей.

Вообще, и в прошлом году первым номером должен был стать Элвис Мерзликин — однако после трагической гибели Матиса Кивлениекса вся карьера голкипера пошла под откос. «Пресса должна задуматься, почему мне неприятно из-за вашей критики ехать домой», — заявил недавно латвийский голкипер, после чего провалил первый матч турнира с поляками, о котором уже писалось выше.

Легендарный Артур Ирбе, работающий в этой сборной, оправдал своего подопечного: «Возможно, где-то в детстве, когда за игру было 60 или 70 бросков, так и могло быть. А вот в матчах такого высокого уровня я подобное не припомню. Четыре гола, пропущенные после рикошетов от своих же игроков, — это вообще неслыханно. Хотя я вижу, что в НХЛ сейчас такое случается довольно часто, потому что вратари настолько хороши, что иначе им трудно забить».

Тем не менее после первых двух матчей, которые провёл Мерзликин, на Казахстан вышел Кристерс Гудлевскис и «засушил» соперника. После легендарного четвертьфинала с Канадой казалось, что Гудли может ворваться в НХЛ, однако для латвийца тот матч так и остался лучшим в карьере. В «молниях» Кристерс проиграл конкуренцию Андрею Василевскому (а кто бы мог её тогда выиграть?), осенью 2018-го вернулся в рижское «Динамо», сенсационно провёл первую половину сезона, а потом процент отражённых бросков рухнул. Ещё до того, как латвийцы покинули КХЛ, Кристерс играл в словацкой лиге и в шведском пердиве.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

Сегодня Гудлевскис пропустил четыре шайбы и покинул ворота, место в которых занял Мерзликин. И надо сказать, что некоторые из этих голов казались берущимися, но игра обороны латвийской команды могла вызывать только недоумение. Например, в меньшинстве латвийцы позволили устроить проход защитнику Каю Висману, который в нескольких сезонах на клубном уровне вообще голов не забивал. Уже во втором периоде команда Витолиньша скорее имитировала оборону, чем играла в ней, выступая в роли безмолвных свидетелей немецких комбинаций.

«Нам нужно показать характер и выиграть пару матчей. Мы должны лучше играть с шайбой, лучше принимать решения, мы не выполняем то, что было заранее обговорено. В эпизодах с пропущенными шайбами играли очень свободно, так делать нельзя», — сказал местной прессе Родриго Аболс. «Это скорее Германия выиграла, чем Латвия проиграла. Они вышли на игру более подготовленными, чем мы. Таков хоккей, на этом жизнь не заканчивается, в групповом турнире впереди много матчей, где мы сможем вернуть свою игру. Даже при 1:8 наши фанаты кричат «Латвия! Латвия», и мы знаем, что они лучшие в мире», — заявил защитник Карлис Чуксте.

Правда, в дальнейших матчах легко не будет. Причуды календаря ИИХФ «дарят» в концовке Швецию, Словакию и США, и для выхода в плей-офф латвийцам надо будет обыграть минимум одну из этих сборных в основное время. Получится ли?