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Чемпионат мира по хоккею – 2024, турнирная таблица, положение в группах, кто выходит в плей-офф, кто стоит на вылет

Что происходит на ЧМ-2024 по хоккею? Все текущие турнирные расклады
Сергей Емельянов
Чемпионат мира по хоккею – 2024
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Три команды не потерпели ни одного поражения. США идут вне плей-офф, контролируя ситуацию. Казахстан бьётся за место в элите.

На проходящем в эти дни в Чехии чемпионате мира по хоккею — 2024 наступила середина группового этапа. На данный момент турнир получается довольно примечательным, но при этом скупым на сенсации. Многие топ-сборные привезли в Прагу и Остраву очень приличные составы, что, с одной стороны, положительно отразилось на качестве их игры, а с другой – резко снизило шансы остальных на сенсационный выход в плей-офф. Кто уже практически обеспечил себе продолжение борьбы за медали, а кто сосредоточен на том, чтобы остаться в элите на следующий год? Изучаем текущие расклады на ЧМ-2024.

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Группа A

Наиболее очевидная и изначально предсказуемая ситуация сложилась в группе A. Здесь всё определено максимально чётко и понятно. Четвёрка топ-сборных – Швейцария, Чехия, Канада и Финляндия – до сих пор в общей сложности не потерпела ни одного поражения в основное время. Финны и чехи допустили по одной осечке в серии буллитов, в остальном уверенно выигрывая все матчи.

Швейцарцы и канадцы устроили по одному гала-представлению в поединках со сборной Австрии. Представители европейского континента пропустили от австрийцев пять шайб, но вырвали победу на последней минуте основного времени. Североамериканцы же пошли ещё дальше и умудрились упустить преимущество в пять шайб, проиграв третий период с унизительным счётом 0:5. Однако в овертайме Джон Таварес быстро поставил точку, всё-таки принеся победу канадцам.

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На выходе же никаких глобальных сюрпризов здесь не просматривается. Верхняя четвёрка в борьбе между собой распределит окончательный расклад сил перед стартом плей-офф, а в нижней будет определён тот, кто на следующий сезон отправится рангом ниже. На данный момент всё указывает на то, что одним из главных неудачников ЧМ-2024 станет сборная Великобритании. Команда Питера Расселла начала турнир с приличного матча со сборной Канады (2:4), но дальше получила общие 0:11 в матчах с финнами и швейцарцами. Впереди у британцев решающие матчи на турнире с прямыми конкурентами, но те же австрийцы явно смотрятся лучше, а норвежцы и датчане и вовсе уже успели одержать по одной победе в Чехии, создав себе необходимую подушку безопасности в борьбе за сохранение места в элите.

Группа B

В параллельной восьмёрке ситуация складывается чуть запутаннее, но за это надо в первую очередь благодарить календарь ЧМ-2024. Например, по состоянию на данный момент, вне зоны плей-офф располагается сборная США, однако хайповать и делать громкие заголовки на этом не имеет никакого смысла. Подопечные Джона Хайнса действительно пока оставляют странное впечатление в Чехии, играя явно ниже заложенного в эту команду потенциала, но складывается полное ощущение, что «звёздно-полосатые» сохраняют абсолютный контроль над своим турнирным положением. Впереди американцев ждут встречи с Францией, Польшей, Казахстаном и Латвией. Вряд ли приходится сомневаться, что сборная США добудет четыре победы подряд, которых американцам с лихвой хватит для выхода в плей-офф.

Первое место в группе с высокой степенью вероятности сохранит сборная Швеции, которая пока не потеряла ни одного очка, успев обыграть уже как американцев (5:2), так и немцев (6:1). Фактически на групповом этапе у «Тре Крунур» остаётся один интересный матч – с перспективной и талантливой сборной Словакии (21 мая). В остальных же встречах шведы будут заниматься улучшением личной статистики и вопросом сохранения концентрации к главной стадии турнира. Для игроков шведских сборных любых возрастов этот вопрос традиционно является животрепещущим на международных турнирах. Их прошлогодний провал в четвертьфинале со сборной Латвии до сих пор в памяти, а подобного рода истории со шведами происходили неоднократно.

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Сами же латвийцы, приехавшие на ЧМ в статусе действующих бронзовых призёров, пока идут на третьем месте в группе, но после вчерашнего фиаско в матче с Германией (1:8) вопрос по выходу в плей-офф встал в полный рост. Календарь ИИХФ «дарит» команде Харийса Витолиньша в концовке предварительного этапа Швецию, Словакию и США, и для выхода в плей-офф латвийцам надо будет обыграть минимум одну из этих сборных в основное время, и даже этого может не хватить, так как ранее были потеряны важнейшие два очка в матчах с Польшей и Францией.

Замыкают четвёрку немцы, которые свой «матч жизни» как раз накануне и выиграли у Латвии. Впереди команду Харальда Крайса ждут встречи с Казахстаном, Польшей и Францией. Просчитываемые девять очков в этих трёх матчах наверняка принесут немцам путёвку в четвертьфинал.

Турнирная таблица группового этапа ЧМ-2024

Что касается сборной Казахстана, то одну из главных своих задач команда Галыма Мамбеталиева выполнила в своём дебютном матче, сумев одолеть Францию (3:1). Теперь для сохранения прописки в элитном дивизионе казахстанцам нужно не провалиться в матче с Польшей. В турнирной таблице эти команды разделяет два очка, так что любая победа в очном матче гарантирует Казахстану сохранение прописки в элите. При этом в случае своей победы (любым способом) уже поляки выскочат на спасительное седьмое место, так как в случае равенства очков у двух и более команд при распределении мест в турнирной таблице на первый план выходит результат личной встречи.

Именно в этом матче и будет определён второй неудачник ЧМ-2024, так как при всём уважении к казахстанским хоккеистам не очень верится в то, что они окажутся способны набрать очки в других матчах на этом турнире. Уж слишком грустное впечатление команда Мамбеталиева оставила в матчах со Словакией (2:6) и Латвией (0:2). А помимо заключительного матча с Польшей казахстанцам предстоит также сыграть со шведами, немцами и американцами. И где здесь набирать очки?

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Французы же смогли победить Польшу (4:2) и затащить в овертайм матч с Латвией (2:3 ОТ), уже сумев записать в своей актив важнейшие четыре очка. Теперь команда Филиппа Бозона может находиться в относительном спокойствии за свою судьбу, так как она опережает Казахстан на одно очко, а Польшу – на три. Эти гандикапы позволяют французам даже потерпеть четыре поражения подряд в оставшихся матчах, и они всё равно останутся на ЧМ на следующий год, если, конечно, не произойдёт непредвиденной сенсации.

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