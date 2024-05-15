Маленькая, но гордая европейская сборная не забудет этот матч и через 50 лет, хотя она его и не выиграла.

«Австрия поставила Канаду на колени». Что говорят в мире о величайшем камбэке в истории ЧМ

Сборная Австрии – не та команда, от которой ждёшь чудес на чемпионате мира. Их постоянная задача – не вылететь из элиты, с которой они справляются с переменным успехом. Последнее повышение они получили после отстранения сборных России и Беларуси и два года подряд удерживаются в главном дивизионе турнира.

Кажется, в Чехии австрийцы решили сыграть ЧМ всей жизни. Пару дней назад команда Роджера Бадера дала бой Швейцарии, проиграв только на последней минуте, а накануне преподала урок самой Канаде и вошла в историю чемпионатов мира как первая команда, которая смогла отыграться с 1:6 и перевести игру в овертайм.

«Чемпионат» собрал комментарии игроков, тренеров и европейских СМИ об этом выдающемся матче.

«Я 30 лет в профессии, но такого не мог представить!»

«Невероятный третий период, никто такого не ожидал. В перерыве сказал команде, что надо получить удовольствие от игры, ведь мы играем против Канады, действующего чемпиона, на глазах у 10 тысяч болельщиков. Сказал им: давайте проведём хороший период, покажем хороший хоккей. Но, конечно, такого я не ожидал!

Я 30 лет в профессии, но в таком матче, с чемпионами, никто не мог представить, что мы уведём игру в овертайм. Когда счёт стал 4:6, мы поняли, что у нас может быть шанс, стали думать о том, чтобы и вратаря снять в концовке», — отметил Бадер.

«Третий период мы провели плохо. Я уже играл на чемпионатах мира, но прежде мы особо не испытывали трудности на групповой стадии. Хорошо, что сейчас мы через это прошли, это может помочь нам дальше по турниру. К счастью, у нас есть Джон Таварес, который зарешал в овертайме.

Хорошо, что нас вот так унизили. Это хороший турнир, все команды опытные. Мы извлечём из этого урок. Туриньи в последней рекламной паузе говорил просто сохранять спокойствие. Никто не старается проиграть, но было тяжело. Трибуны болели против нас, в концовке было очень громко. Приятно иногда побыть в роли злодея, но надо ещё и проявить себя, когда против тебя так болеют», — сказал защитник Кейден Гуле.

Марко Росси сравнивает счёт с Канадой на последней минуте Фото: iihf.com

«Австрия поставила Канаду на колени»

«Зрители на арене должны были проникнуться этой всепоглощающей атмосферой. Один гол, другой… Канадцы занервничали, трибуны оживились. Они подгоняли карлика, который бросился в погоню за гигантом. Тот в итоге дожал, но точно не разгромил более слабого соперника.

И Австрия смогла написать собственную сказку.

«Сумасшедший матч, 1:6 после двух периодов. Мы старались играть до конца. Забили несколько голов и поверили в себя. При счёте 4:6 мы уже поняли, что можем бороться за победу. И через 50 лет мы будем помнить этот матч», — сказал главная звезда австрийцев Марко Росси.

Его бросок на последней минуте сравнял счёт. Канадские болельщики были ошарашены, а все остальные – праздновали, включая чехов, которые желали своему южному сопернику успешной революции.

Австрия стала первой страной, которая смогла отыграть пять шайб в элите чемпионата мира и перевести игру в овертайм. Она поставила Канаду на колени», — пишет чешский портал Blesk.

«Андре Туриньи мотал головой, не веря своим глазам. Или это был шок. Наверное, и то, и другое. Только что на его глазах Марко Росси верхом с неудобной прошил Биннингтона, сделав счёт 6:6. Австрия забила пять голов в третьем периоде и отыгралась с 1:6.

На 15-й секунде овертайма Джон Таварес пробил австрийского вратаря Давида Мадленера и помог избежать самого крупного камбэка всех времён (но этот матч всё равно войдёт в историю как самое крупное упущенное преимущество в счёте).

После первых двух периодов австрийцы уступали 12-35 по броскам и 1:6 по счёту. Они могли сложить лапки и начать отдыхать перед следующей игрой. Вместо этого они воспользовались многочисленными обрезами канадцев и отыгрались», — отмечается в отчёте о матче на сайте ИИХФ.

«Фаворит турнира опозорился по полной программе»

«38-я минута, Канада ведёт 6:1 и дело идёт к крупной победе над Австрией. Кто-то уже выключил телевизор и занялся своими делами.

Один, два, три, четыре и пятый гол на последней минуте. Фаворит турнира опозорился по полной программе, и матч перешёл в овертайм. Там капитан Джон Таварес быстро установил итоговый результат, но эта победа Канады была с очень горьким привкусом», — пишет Hokej.cz.

«Шок-результат! Канада позорно развалилась на ЧМ. Она вела 6:1 с Австрией, но проиграла третий период со счётом 0:5. Австрия доминировала и забила пять голов подряд. Это самый большой сюрприз игрового дня», — отметил Ilta Sanomat.