Бобровский включил режим зверя! «Засушил» «Рейнджерс», сделав несколько суперсейвов

Сегодня стартовал финал конференции на Востоке. До него дошли победители дивизионов, что не стало удивлением для кого-то. В регулярном чемпионате команды встречались трижды: две победы одержала «Флорида», одну — «Рейнджерс».

Бывший генеральный менеджер «пантер» намедни заявил, что он пытался в своё время подписать и Панарина, и Бобровского, но удалось только второго: «Примерно такой же контракт мы предлагали Панарину. Но в итоге он переехал в Нью-Йорк, потому что хотел выйти на крупный рынок, и его за это нельзя винить». Да, продолжение выступления друзей в одной команде мы не увидели, зато увидим их в сражении за финал Кубка Стэнли.

Первый период у команд ушёл на разведку, и более успешна в ней была «Флорида», которая больше нагружала Шестёркина и была активнее в форчекинге и создании моментов. В итоге именно гостям и удалось открыть счёт – в атаке с ходу отличился Мэттью Ткачук.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Хозяева могли сравнять ещё до перерыва, но Шнайдер после выхода «один в ноль» попал в штангу. В начале второго периода «синерубашечники» имели две прекрасные возможности забросить первую шайбу, однако ни Кайлли, ни Трочек переиграть Бобровского не смогли. «Флорида» после этого подсобралась и уже не давала сопернику создавать такие опасные моменты, не забывая и о том, чтобы атаковать самим. Александр Барков мог увеличить преимущество, но Игорь Шестёркин не позволил финскому нападающему себя переиграть.

Время для «Рейнджерс» неумолимо тикало, работы у Бобровского больше не становилось, а на девятой минуте периода команда Лавиолетта и вовсе пропустила. Но тренер решился взять видеопросмотр, и не зря – гол Экман-Ларссона был отменён из-за помехи вратарю со стороны Ломберга. Лафреньер почти сразу же после этого удалился, однако, как только вышел со скамейки штрафников, «синерубашечники» создали два убойных момента, но великолепный Бобровский не позволил сравнять счёт.

Сейвы Бобровского в первом матче финала Востока

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Затем с Лафреньером случилась ещё одна неудача – Шестёркин неудачно выбросил шайбу, а Алекси через несколько секунд срезал её в свои ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Точку поставил Сэм Беннетт, поразивший пустые ворота. 3:0 – «Флорида» забирает стартовый матч финала Востока. Бобровский делает первый «сухарь» в этом плей-офф, отразив 23 броска. Может быть, активность «Рейнджерс» не была на высоте, но Сергей, когда того потребовала ситуация, включил режим зверя и не позволил сопернику забить.