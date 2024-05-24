Молитвы не прошли! Макдэвид приговорил «Даллас» во втором овертайме

Серия «Далласа» и «Эдмонтона» — встреча двух команд-антиподов. В составе «звёзд» нет ярко выраженной звезды, звена-лидера или сочетания, разрывающего лигу. Зато есть отличная глубина состава, выстроенная командная система и опытный тренер. В составе «нефтяников» есть лучший бомбардир, лучший снайпер, лучший ассистент и лучший бомбардир-защитник нынешнего розыгрыша плей-офф. Стоит напомнить, что всё это разные люди.

Подтверждают это и одни из главных участников серии. Коннор Макдэвид в преддверии противостояния сказал: «Даллас» — отличная команда. Это финал конференции, и нам придётся играть с классной командой, определённо так и есть. У них самая большая глубина состава, какую только можно найти в НХЛ. Четыре звена, шесть защитников, у них отличный вратарь».

Главный тренер «Далласа» Питер Дебур отметил, в свою очередь, капитана «Ойлерз»: «Нужно скрестить пальцы и молиться (смеётся). Это игрок уровня Натана Маккиннона, Джека Айкела. Ты не сможешь удержать их от попадания в протокол матча. Против них нужно обороняться впятером. Всегда нужно быть внимательным, когда они на льду. В игре против них постоянно нужно обращать внимание на детали, нельзя расслабляться, потому что они накажут вас».

Относительно игры Евгения Дадонова часто звучат мысли, что российский нападающий имеет достаточно опасных моментов, но не может их реализовать. Подтвердить данный тезис форвард «Далласа» решил уже на третьей минуте игры, когда не реализовал выход «один в ноль». То был самый опасный момент в стартовом отрезке.

Несмотря на невзрачный период, «Эдмонтон» во втором взвинтил обороты и сумел открыть счёт – шайба пришла в правый круг вбрасывания, откуда Леон Драйзайтль не так часто промахивается.

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А через три минуты зашла и вторая – лучший снайпер плей-офф каким-то образом сумел найти щель между щитками Эттингера. Но для снайпера такого уровня, как Зак Хайман, и москитная сеть не станет преградой.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Всё хорошо было у «нефтяников», но они по старой доброй традиции решили создать себе проблемы на ровном месте: Бретт Кулак не попал по шайбе, подхвативший её Бенн уложил на лёд Скиннера, а Сегин «доел» момент на пятаке.

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Третий период «Эдмонтон» играл образцово: проводили атаки, внимательно играли в своей зоне. Даже перетряхивание звеньев не помогало «Далласу». Но оборона «нефтяников» дала сбой на 57-й минуте – Робертсон набрасывал на пятак, шайба попала в Дадонова, после чего отскочила на стоявшего в одиночестве Сегина.

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Овертайм начался неудачно для Коннора Макдэвида, который в первой же смене схватил четыре минуты штрафа. А дальше досада посетила уже Джейсона Робертсона, который менее чем за 10 секунд дважды попал в штангу. Капитан «Ойлерз» имел возможность исправиться за удаление и закончить матч, но решение выдержать паузу перед броском в пустые ворота с метра обернулось сумасшедшим сейвом Эттингера.

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Уже на первой минуте второго овертайма Макдэвиду предоставилась ещё одна возможность, которая вылилась всё-таки в победный гол.

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3:2 – «Эдмонтон» выигрывает стартовый матч финала Запада. Молитвы по заветам Питера Дебура работали 80 минут, но на 81-й дали сбой. Коннор Макдэвид неудачно провёл первый овертайм: удалился и не реализовал 100-процентный момент. Но во втором овертайме показал себя во всей красе.