Хабибулин помог "Эдмонтону" на выезде обыграть "Миннесоту"
Поделиться
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» в родных стенах уступила «Эдмонтону» со счётом 2:5. Российский голкипер «Ойлерз» Николай Хабибулин провёл на льду весь матч и отразил 30 бросков из 32.
Регулярный чемпионат НХЛ
«Миннесота» — «Эдмонтон» — 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)
0:1 — Смит (Эберле, Пекхэм) — 05:15
0:2 — Нюджент-Хопкинс (Ганье, Беланже) — 16:29 ГБ
1:2 — Сетогучи (Койву, Спёрджин) — 19:50 ГБ
2:2 — Бушар — 29:00
2:3 — Холл (Гилберт, Хоркофф) — 35:29
2:4 — Хоркофф (Хемски, Холл) — 47:28
2:5 — Нюджент-Хопкинс (Эберле, Смит) — 58:37
Вратари: Хардинг — Хабибулин.
Комментарии
- 16 ноября 2022
-
20:44
-
20:17
-
19:58
-
19:25
-
18:58
-
18:23
-
17:55
-
17:22
-
17:05
-
16:27
-
15:42
-
15:33
-
15:16
-
14:49
-
14:29
-
13:53
-
13:08
-
12:37
-
12:15
-
11:49
-
11:18
-
10:47
-
10:45
-
10:28
-
09:58
-
09:43
-
09:27
-
09:09
-
08:48
-
08:48
-
08:23
-
07:45
-
07:24
-
07:15
-
07:02
Партнерский контент