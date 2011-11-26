Хабибулин помог "Эдмонтону" на выезде обыграть "Миннесоту"

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» в родных стенах уступила «Эдмонтону» со счётом 2:5. Российский голкипер «Ойлерз» Николай Хабибулин провёл на льду весь матч и отразил 30 бросков из 32.

Регулярный чемпионат НХЛ

«Миннесота» — «Эдмонтон» — 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)

0:1 — Смит (Эберле, Пекхэм) — 05:15

0:2 — Нюджент-Хопкинс (Ганье, Беланже) — 16:29 ГБ

1:2 — Сетогучи (Койву, Спёрджин) — 19:50 ГБ

2:2 — Бушар — 29:00

2:3 — Холл (Гилберт, Хоркофф) — 35:29

2:4 — Хоркофф (Хемски, Холл) — 47:28

2:5 — Нюджент-Хопкинс (Эберле, Смит) — 58:37

Вратари: Хардинг — Хабибулин.