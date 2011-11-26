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"Миннесота" в родных стенах уступила "Эдмонтону"

"Миннесота" в родных стенах уступила "Эдмонтону"
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В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» в родных стенах уступила «Эдмонтону» со счётом 2:4.

Регулярный чемпионат НХЛ

«Миннесота» — «Эдмонтон» — 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)
0:1 — Смит (Эберле, Пекхэм) — 05:15
0:2 — Нюджент-Хопкинс (Ганье, Беланже) — 16:29 ГБ
1:2 — Сетогучи (Койву, Спёрджин) — 19:50 ГБ
2:2 — Бушар — 29:00
2:3 — Холл (Гилберт, Хоркофф) — 35:29
2:4 — Хоркофф (Хемски, Холл) — 47:28
2:5 — Нюджент-Хопкинс (Эберле, Смит) — 58:37
Вратари: Хардинг — Хабибулин.

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