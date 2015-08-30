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«Витязь» в овертайме одолел «Адмирал», Шитиков сделал хет-трик

«Витязь» в овертайме одолел «Адмирал», Шитиков сделал хет-трик
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Подольский «Витязь» на домашнем льду в овертайме взял верх над «Адмиралом», игра закончилась со счётом 5:4.

В составе подмосковной команды хет-трик сумел сделать Дмитрий Шитиков, ещё по одной шайбе забросили Максим Афиногенов и Георгий Бердюков. У хоккеистов из Владивостока голы забивали Денис Осипов, Александр Кузнецов, Артём Подшендялов и Дмитрий Саюстов.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 августа 2015, воскресенье. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
5 : 4
ОТ
Адмирал
Владивосток
1:0 Шитиков – 01:19 (5x5)   1:1 Осипов (Альшевский, Кузнецов) – 06:08 (5x5)   2:1 Шитиков (Королёв) – 16:27 (5x5)   2:2 Кузнецов (Филатов) – 29:21 (5x5)   2:3 Подшендялов (Саюстов) – 36:09 (5x5)   3:3 Афиногенов (Макеев, Бердюков) – 43:21 (5x5)   4:3 Шитиков (Костромитин, Бердюков) – 47:04 (5x4)   4:4 Саюстов (Альшевский) – 47:57 (5x5)   5:4 Бердюков (Кучерявенко) – 60:40 (4x4)

Календарь игр КХЛ-2015/16.

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