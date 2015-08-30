«Витязь» в овертайме одолел «Адмирал», Шитиков сделал хет-трик

Подольский «Витязь» на домашнем льду в овертайме взял верх над «Адмиралом», игра закончилась со счётом 5:4.

В составе подмосковной команды хет-трик сумел сделать Дмитрий Шитиков, ещё по одной шайбе забросили Максим Афиногенов и Георгий Бердюков. У хоккеистов из Владивостока голы забивали Денис Осипов, Александр Кузнецов, Артём Подшендялов и Дмитрий Саюстов.

Календарь игр КХЛ-2015/16.