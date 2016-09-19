ЦСКА заинтересован в приобретении прав на Ничушкина у «Динамо»
Как стало известно «Чемпионату», московский ЦСКА проявляет серьёзную заинтересованность в приобретении прав на нападающего Валерия Ничушкина у московского «Динамо».
Напомним, что в КХЛ права на форварда принадлежат именно динамовцам, ранее выкупившим их у «Трактора». В НХЛ Ничушкин является ограниченно свободным агентом, по-прежнему не подписав нового контракта с «Даллас Старз».
В прошлом сезоне хоккеист набрал 29 (9+20) очков в 79 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В 10 матчах плей-офф на счету Ничушкина 1 (0+1) очко.
- 7 декабря 2019
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