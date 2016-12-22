Сборная России U16 разгромила чехов в третьем выставочном матче

Юниорская сборная России до 16 лет одержала разгромную победу над Чехией в третьем выставочном матче со счётом 6:1. Российские юниоры выиграли все три матча с чехами, первая игра закончилась со счётом 3:2, вторая — со счётом 4:1.
Чехия U16 — Россия U16 — 1:6 (0:3, 0:2, 1:1)
0:1 — Шешин (Лихачёв), 05:17.
0:2 — Тювилин (Гуськов), — 07:43.
0:3 — Сердюк (Файзутдинов, Халиуллин), 19:21.
0:4 — Сердюк, 22:04.
0:5 — Халиуллин (Стихановский, Сердюк), 36:00, бол.
0:6 — Башкиров (Арбузов, Лихачёв), 45:22.
1:6 — Сила (Теплы), 55:20, бол.