Защитник ЦСКА Панин дисквалифицирован на четыре матча

СДК КХЛ наложил на защитника ХК ЦСКА Григория Панина дисквалификацию на четыре матча, информирует официальный сайт лиги.
Принято решение оставить без изменений наложенное на защитника ЦСКА Григория Панина (№57) наказание по правилу 540 б (Атака в голову или шею) «Правил игры в хоккей сезона-2016/2017» – большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) – и согласно п.1.3.2. Статьи 26 дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать его на три матча и подвергнуть денежному штрафу.
Кроме того, поскольку дисциплинарный штраф до конца игры (20 мин.) стал для игрока повторным в нынешнем чемпионате, на него согласно п.4.3.1. ст.26 дисциплинарного регламента КХЛ дополнительно накладывается дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф.
Посмотреть видео нарушения Панина можно здесь.