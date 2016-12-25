Занковец: «Барысу» во многом повезло, но он оказался готов не отпустить удачу

Главный тренер «Барыса»подвёл итоги после игры с магнитогорским «Металлургом» (5:3).«Сегодня нам улыбнулась удача в первом периоде. Я бы сказал, что во многом нам сегодня повезло, но самое главное, что мы оказались готовы эту удачу ухватить и не отпустить. Конечно же, нам было очень тяжело и во втором, и в третьем периодах. В третьем периоде мы практически только отбивались, и нужно отдать должное ребятам за самоотверженную игру у своих ворот, и вратарь вовремя выручал нас. Поэтому ребят можно поздравить не только с грядущими праздниками, но и с победой», — цитирует Занковца официальный сайт клуба.