Гребешков: страстей в матчах с канадцами у «молодёжки» больше, чем у взрослых

Двукратный чемпион мира защитникподелился мнением о старте молодёжного чемпионата мира и шансах сборной России в первом матче с Канадой.«Мы били, бьём и будем бить Канаду, поэтому не надо тушеваться. Если говорить серьёзно, то надо быть готовым к натиску с первых минут, которым этот соперник всегда славится. Думаю, российское умение импровизировать и что-то создавать должно сыграть нам на руку. Только нестандартно и неожиданно можно обыгрывать такую сильную сборную, как Канада.Страстей в матчах с канадцами, наверное, на молодёжном уровне даже больше, чем во взрослом. У молодых ребят эмоции захлёстывают побольше, чем у опытных хоккеистов. Эмоций и напряга хоть отбавляй.В случае поражения в первом матче от Канады не стоит сразу ставить крест на сборной России. Не столь важно победить в начале турнира, нежели в играх на вылет. Как говорится в поговорке, русский долго запрягает, но быстро едет. Поэтому сильно переживать из-за неудачи в первом матче не стоит, всё впереди», — сказал Гребешков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.Матч Канада — Россия пройдёт 26 декабря в Торонто на стадионе «Эйр Канада-центр». Встреча начнётся, когда в Москве уже наступит 27 декабря, в 4:00 мск.