Галузин: «Торпедо» потеряло уверенность, поэтому победа важна психологически

«Сейчас любая победа очень важна в психологическом плане. Мы немного потеряли нить игры, уверенность в своих силах. Ничего страшного, надо просто идти дальше и работать. Также хотелось бы поблагодарить нижегородских болельщиков за сумасшедшую поддержку и поздравить их с наступающим Новым годом.
После того как забили два гола, надо было сыграть по счёту, поувереннее. Мы должны были доминировать, прибавлять, а мы вышли робко и сразу же получили гол. После предыдущего матча и от тренера досталось, и сами ребята все понимают, кто плохо сыграл, кто хорошо. Тренер может поправить в тактическом плане, а мы сами должны анализировать и делать выводы. Не сказал бы, что сегодня играли намного лучше, чем в двух предыдущих матчах. Вовремя забили два гола, фортуна нам лицом повернулась. Игры не особо сильно отличаются, просто мы где-то не дорабатываем и получаем очень лёгкие голы в свои ворота.
Особо отмечать Новый год времени не будет, у нас после этого будет шестиматчевый выезд, надо готовиться», — цитирует Галузина пресс-служба клуба.