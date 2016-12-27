Голдобин забил победный гол в овертайме и стал 1-й звездой матча со «Стоктоном»

, форвард «Сан-Хосе Барракуда», фарм-клуба действующего чемпиона Западной конференции Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс», забил победный гол в овертайме в матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги со «Стоктоном» (4:3 ОТ). Об этом информирует официальный сайт Американской хоккейной лиги.Кроме того, в этом матче российский хоккеист отметился голевой передачей и был назван первой его звездой. Всего у него на счету стало 19 (5+14) очков в 23 матчах регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги при показателе полезности «-3».