Макфи: на матчах «Вегаса» местных жителей будет не 4 процента, а 94

Генеральный менеджер «Вегаса»рассказал об интересе, который вызвало появление профессиональной команды в Лас-Вегасе.«В Лас-Вегасе всегда суетно. Вокруг много энергии, и это отличное место для создания команды. Если выехать за пределы центра и начать разговаривать с людьми, то это почувствуется особенно отчётливо. Люди горды появлением профессиональной команды. Достаточно лишь посмотреть на посещаемость наших мероприятий. Она всегда очень высока.И всё это местные жители. Мы продали сезонные абонементы местным жителям, семьям, представителям малого бизнеса. Обычно на всех самых главных мероприятиях в Вегасе лишь четыре-пять процентов посетителей представляют местное население, но если в следующем сезоне прийти на хоккейный матч, то 94 процента зрителей будут из местных», – цитирует Макфи официальный сайт НХЛ.