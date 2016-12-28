Макфи: на матчах «Вегаса» местных жителей будет не 4 процента, а 94

Генеральный менеджер «Вегаса» Джордж Макфи рассказал об интересе, который вызвало появление профессиональной команды в Лас-Вегасе.
«В Лас-Вегасе всегда суетно. Вокруг много энергии, и это отличное место для создания команды. Если выехать за пределы центра и начать разговаривать с людьми, то это почувствуется особенно отчётливо. Люди горды появлением профессиональной команды. Достаточно лишь посмотреть на посещаемость наших мероприятий. Она всегда очень высока.
И всё это местные жители. Мы продали сезонные абонементы местным жителям, семьям, представителям малого бизнеса. Обычно на всех самых главных мероприятиях в Вегасе лишь четыре-пять процентов посетителей представляют местное население, но если в следующем сезоне прийти на хоккейный матч, то 94 процента зрителей будут из местных», – цитирует Макфи официальный сайт НХЛ.