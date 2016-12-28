Андрей Марков пропустит три следующих матча «Монреаля» из-за травмы паха

Защитник «Монреаль Канадиенс»не поедет с командой на первую часть ближайшего выезда и пропустит следующие три матча. Об этом информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги28 декабря «Канадиенс» играют с «Флоридой Пантерз», 29 декабря – с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а 31 декабря – с «Питтсбург Пингвинз». При этом в клубе рассчитывают, что в матче с «Нэшвилл Предаторз» 3 января Марков сможет вернуться на лёд. 38-летний российский хоккеист пропустил уже три матча из-за травмы паха.