Агент Панарина: ждём, что в ближайшие годы «Чикаго» даст долгосрочный контракт

Том Линн, агент российского нападающего «Чикаго Блэкхоукс», прокомментировал новое двухлетнее соглашение своего подопечного с клубом.«Как только все варианты с долгосрочным контрактом были исключены, мы решили, что будет логично согласиться на двухлетний договор. Переговоры шли последние полгода. У руководства «Чикаго» очень непростая, своеобразная ситуация, в команде много хороших хоккеистов. Мы ждём, что канадский доллар вернёт свои позиции, потолок зарплат повысится, и это даст возможность менеджменту «Блэкхоукс» сделать Панарину в эти два года солидное долгосрочное предложение», — приводит слова Линна Chicago Sun-Times.Недавно Панарин заключил с «Чикаго» двухлетний договор на $ 6 млн за сезон. В условиях действующего потолка зарплат ($ 72,6 млн) «чёрные ястребы» имеют всего чуть больше $ 400 тыс. свободных денег до установленного лимита.