ИИХФ назвала победителя в номинации «Лучший хоккеист года»

Международная федерация хоккея (ИИХФ) назвала имя победителя в номинации на приз «Лучшему хоккеисту года». Им стал чешский хоккеист Роман Червенка.

Эта награда присуждается игрокам (мужчинам и женщинам), которые лучше всего демонстрируют мастерство, решимость, командный успех и спортивный характер на льду и за его пределами.

Червенка получил 31,3% голосов и немного опередил швейцарского защитника Романа Йози, который набрал 30,3%. Вратарь сборной Чехии Лукаш Достал занял третье место (20,4%).

Другими финалистами премии в 2024 году стали Кевин Фиала (Швейцария), Эрик Карлссон (Швеция) и Джон Таварес (Канада). Напомним, в прошлом году победителем стал канадский нападающий Коннор Бедард.

Критерием отбора номинантов является то, что игроки должны принять участие хотя бы в одном турнире ИИХФ любого уровня в течение года (чемпионат мира, МЧМ или ЮЧМ), а также во внутренней лиге самого высокого уровня в стране.