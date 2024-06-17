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Тарасенко — о возможности выиграть Кубок дома: мечта детства — оказаться в такой ситуации

Тарасенко — о возможности выиграть Кубок дома: мечта детства — оказаться в такой ситуации
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Российский нападающий «Флориды Пантерз» Владимир Тарасенко высказался о возможности выиграть Кубок Стэнли при домашних трибунах в пятом матче серии финала плей-офф НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз».

«Вот почему мы играем в эту игру. С детства вы мечтаете оказаться в такой ситуации, в которой мы сейчас находимся… Это хорошее время, чтобы быть живыми, особенно когда вокруг нас такая группа поддержки», — приводит слова Тарасенко журналист Джеймсон Олив в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, сейчас «Пантерз» ведут в финальной серии плей-офф НХЛ с «Эдмонтоном» со счётом 3-1 и находятся в шаге от победы в Кубке Стэнли.

Следующий матч соперников состоится 19 июня, в Санрайзе, США. Начало — в 3:00 мск.

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